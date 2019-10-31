 Не сомневаюсь в проведении встречи в нормандском формате, если все стороны этого хотят, - Зеленский

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом он сообщил во время общения со СМИ по итогам заседания Комиссии Украина - НАТО в Киеве.
Глава государства напомнил, что было три условия для проведения встречи "Нормандской четверки": подтверждение текста так называемой формулы Штайнмайера, разведение войск в Золотом и разведение в Петровском.
"Я не сомневаюсь, что у нас состоится встреча, если все стороны стремятся и хотят встретиться в нормандском формате. Потому что главный результат - договоренности о прекращении войны", - подчеркнул Президент.
Вместе с тем Зеленский отметил, что украинская сторона начала разведение в Катериновке.
"Когда мы говорим "Золотое", мы должны понимать, что это - Катериновка. Есть пять участков в Золотом. Четыре из них контролирует украинская власть, украинские военнослужащие. Мы со своей стороны начали разведение в Катериновке", - отметил он.
Со своей стороны Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил поддержку НАТО стремлений Украины к установлению мира.
"Мы еще раз приветствуем лидерские позиции Президента Зеленского, который проводит соответствующую работу, переговоры для того, чтобы положить конец боевым действиям на востоке Украины. Для меня очень большая честь встретиться с Президентом. Когда я слышу его выступления, меня это всегда вдохновляет. Это еще раз свидетельствует о том, что у нас настоящее партнерство, сотрудничество между Украиной и НАТО", - сказал он.
Напомним, ранее Зеленский сообщил, что разведение сил и средств в населенном пункте Петровское на Донбассе запланировано на 4 ноября - при условии соблюдения на этом участке режима прекращения огня в течение недели.
"Если все будет безопасно в течение недели, то 4 ноября мы должны начать разведение и в Петровском", - сказал он.
И вообще капец, как сомневаюсь, если все стороны этого не хотят.
т.е. это инициатива или точнее самодеятельность преЗЕдента?
Потом вспомнят Пороха-националиста, обнимутся и снова заплачут.
Gheorghe Bandu
@BoSS_Modpe
·2 ч
Путин уже деребанит Украину с венграми? Иначе откуда у РФ и Венгрии "сопредельные районы"? У Германии и СССР до 1939 года тоже не было "сопредельных районов".
Ольга Рев
@Olha_Rev
·1 ч
1.Точка неповернення - ось що головне зараз. Україна впритул наблизилась до точки неповернення в якості суверенної держави.
Визнання війни громадянською,репарації за Донбас,вода окупованому Криму,злив позову в Гаазі і,головне, нові газові угоди-після цього України не стане.
та ты не сомневаешься или все таки, если все стороны захотят?