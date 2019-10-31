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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3512) нормандская четверка (743) разведение сил (24)

 Не сомневаюсь в проведении встречи в нормандском формате, если все стороны этого хотят, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что третьим и последним условием для проведения встречи в нормандском формате на высшем уровне является разведение сил и средств в населенном пункте Петровское на Донбассе, которое запланировано на 4 ноября.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом он сообщил во время общения со СМИ по итогам заседания Комиссии Украина - НАТО в Киеве.

Глава государства напомнил, что было три условия для проведения встречи "Нормандской четверки": подтверждение текста так называемой формулы Штайнмайера, разведение войск в Золотом и разведение в Петровском.

"Я не сомневаюсь, что у нас состоится встреча, если все стороны стремятся и хотят встретиться в нормандском формате. Потому что главный результат - договоренности о прекращении войны", - подчеркнул Президент.

Вместе с тем Зеленский отметил, что украинская сторона начала разведение в Катериновке.

"Когда мы говорим "Золотое", мы должны понимать, что это - Катериновка. Есть пять участков в Золотом. Четыре из них контролирует украинская власть, украинские военнослужащие. Мы со своей стороны начали разведение в Катериновке", - отметил он.

Со своей стороны Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил поддержку НАТО стремлений Украины к установлению мира.

"Мы еще раз приветствуем лидерские позиции Президента Зеленского, который проводит соответствующую работу, переговоры для того, чтобы положить конец боевым действиям на востоке Украины. Для меня очень большая честь встретиться с Президентом. Когда я слышу его выступления, меня это всегда вдохновляет. Это еще раз свидетельствует о том, что у нас настоящее партнерство, сотрудничество между Украиной и НАТО", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы должны решать проблемы не по телефону, а смотря друг другу в глаза", - Зеленский о встрече в "нормандском формате"

Напомним, ранее Зеленский сообщил, что разведение сил и средств в населенном пункте Петровское на Донбассе запланировано на 4 ноября - при условии соблюдения на этом участке режима прекращения огня в течение недели.

"Если все будет безопасно в течение недели, то 4 ноября мы должны начать разведение и в Петровском", - сказал он.

Источник: https://censor.net.ua/n3157057
 
 
 Топ комментарии
 
Не сомневаюсь в проведении встречи в нормандской формате, ЕСЛИ все стороны этого хотят, - ЗеленскийТак может сначала надо узнать - хотят или нет?
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Сдать Украину в турборежиме за один день ето твое желание паскуда Зеленая. То что Хуйло не смог сделать за 5 лет ты сделал за пару дней.
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"было три условия", Зеленский выполнит три условия, перед ним поставят тридцать три условия
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штейн. просто убейся головой об стену.
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Не сомневаюсь в проведении встречи в нормандской формате, ЕСЛИ все стороны этого хотят, - ЗеленскийТак может сначала надо узнать - хотят или нет?
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И сомневаюсь, если не все стороны этого хотят.
И вообще капец, как сомневаюсь, если все стороны этого не хотят.
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т.е. Катериновку разводить сначала не планировалось?
т.е. это инициатива или точнее самодеятельность преЗЕдента?
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И встретятся они. И поцелует животик Вова Вове. И заплачут.
Потом вспомнят Пороха-националиста, обнимутся и снова заплачут.
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Gheorghe Bandu

@BoSS_Modpe

·2 ч

Путин уже деребанит Украину с венграми? Иначе откуда у РФ и Венгрии "сопредельные районы"? У Германии и СССР до 1939 года тоже не было "сопредельных районов".

Не сумніваюся в проведенні зустрічі в нормандському форматі, якщо всі сторони цього хочуть, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9269
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Ольга Рев

@Olha_Rev

·1 ч

1.Точка неповернення - ось що головне зараз. Україна впритул наблизилась до точки неповернення в якості суверенної держави.
Визнання війни громадянською,репарації за Донбас,вода окупованому Криму,злив позову в Гаазі і,головне, нові газові угоди-після цього України не стане.
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шо та у моники с логикой....
та ты не сомневаешься или все таки, если все стороны захотят?
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Это такая система ,,логики,,Зеленского. Как можно не сомневаться в том, что сомнительно изначально ? Шедевр пустобрехательства
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чистой воды словоблудство недалекого нелоха 42х лет от роду )))
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И ето не смотря что в Петровском ОБСЕ сегодня зафиксировали обстрелы и разрывы мин? Все с тобой паскуда понятно.
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Скоро росийские танки будут обстреливать Киев и Одессу а Зештанмаер еще будет торочить и мечтать про Нормандский формат как он там ***** хитро победит.
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"было три условия", Зеленский выполнит три условия, перед ним поставят тридцать три условия
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Сдать Украину в турборежиме за один день ето твое желание паскуда Зеленая. То что ***** не смог сделать за 5 лет ты сделал за пару дней.
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