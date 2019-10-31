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 Политика Украины, Общество
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 Мир неизбежен, несмотря на "надоевшую политику воинствующего меньшинства", - Сивохо

Советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления оккупированных территорий Донбасса Сергей Сивохо анонсировал создание Национальной платформы примирения и единства, чтобы начать "поиск диалога на пути к миру".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В частности Сивохо подчеркнул, что "большинство украинцев хотят именно этого, но воинствующее меньшинство продолжает диктовать старую надоевшую политику".

"Вот почему мы уже работаем над созданием Национальной платформы примирения и единства", - отметил он и добавил, что целью ее создания является "объединение всех здравомыслящих сил Украины для поиска диалога на пути к миру".

Читайте также: На неподконтрольных территориях есть люди, готовые идти на выборы от "Слуги народа", - Сивохо

"Мир неизбежен. А значит, сильной и независимой Украине - быть", - убежден Сивохо.

При этом он подчеркнул, что Зеленский - "президент мира и диалога", однако "лучше не испытывать степень терпения президента".

"Поставить всех на место "сильной рукой" - это самый простой путь. Сложней всего - настроить сердца и головы всех украинцев на единую волну ради единства нашей страны", - заметил Сивохо.

Источник: https://censor.net.ua/n3157054
 
   
 Топ комментарии
 
а не хочет ли, случайно, гражданин Сивохо на передовой мир поохранять?
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"платформа" для "примирения" под расейскими флагами и условиями - от сивохи
Мир неизбежен, несмотря на надоевшую политику воинствующего меньшинства, - Сивохо - Цензор.НЕТ 9666
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За останніми соцопитуваннями підтримка Зєєєєлі впала по Україні до 53%, а у Києві до 32%.
Він примудрився за пів року втратити столицю і 20% підтримки по Україні.
Вірним шляхом ідете, таварісч Зє!
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Сильній та незалежній Україні - бути, але без колоборантів і сепарів, зрадників і вбивць. Нам такі громадяни не потрібні. Вони зрадили Україну зрадять і ще не один раз.
Чому я мушу дбати про інтереси мешканців окупованих територій Донбасу, які не дбали про мої інтереси, коли бігали з триколорами по «референдумах»?
Чому я маю фінансувати своїми податками, пенсії колоборантам, відновлення зруйнованого та пограбованого росіянами і колаборантами?
Чому держава турбується про громадян, які за фактом її зрадили, більше, ніж за тих, хто не зрадив а боронив і проливав кров?
Зебіли не гадьте патріотам.
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такого антиукраинского ***..на мог поставить в РНБО только такой же малоросийский ***..н. Делай-ТЕ выводы 73% баранов...
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Объясни это 15 тысячам матерей погибших людей.
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Уверен, все умные и достойные граждане страны поддержат эту платформу.
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Риторика ************** падонка и сепарской мрази сивохо как раз соответствует нынешнему курсу Зе!сцыки с Зе!дебилами. Собственно, для этого он и был назначен в СНБО.
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ну, ничего...чем быстрее пружина сжимается, тем быстрее она выстрелит...давате, сивохо-дубинско-богдано-арахамии...только чтоб под пружиной не придавило потом...когда вспыхнет настоящая гражданская война к которой вы ведете, вешать реально будут на столбах...вас в т.ч.
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Плохо , когда человек годами живет в Украине, а украинцем так и не становиться...Какие -то крахмальные мечты маленького мальчика из его уст-смешны.Не потому что мир это плохо...А потому что мир этот НЕ БЕСКРОВНЫЙ! И тысячи люде погибли уже за Родину свою.Это так...Ему на памятку.... Примерно так , как после Второй мировой кто-то бы вякнул , что мы на мир с Германией обречены...И получил бы в "бубен"...хотя все хотели окончания войны.НАДО ЗНАТЬ ЧТО ГОВОРИТЬ , когда находишься на посту чиновника.СИВОХО! Вы должны быть для всей Украины заботливым, а не для своего края...Вы же не председатель колхоза? надеюсь...
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судячи з енергійного тявкання ПЕСиків на Цензорі з них можна створити цілий батальон і відправити звільняти Крим через Керченську протоку на катерах Мир неминучий, попри обридлу політику войовничої меншості, - Сивохо - Цензор.НЕТ 5363
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та ніфіга - вони "войовничі" лише на форумах ... Мир неминучий, попри обридлу політику войовничої меншості, - Сивохо - Цензор.НЕТ 2545
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правильно. Зїзжайтесь в Київ, простіше буде вішати. Не требуде гасати по областях і шукати.
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Кагебешник-кавеенщик вышел из запоя и взялся за работу. Нам для полного счастья именно такого алкаша и не хватало в СНБО.
Зебилы, вы ещё хуже кацапов, потому что своими руками уничтожаете будущее Украины и будущее своих детей и внуков.
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Вони яничари ,бо паплюжать свою землю , прислужуючи націоналрашизму ! Так роблять зрадники ! І недарма Сірко вважав яничар набагато гірших за ворогів , бо воно і всі права "громадянина" має ... от в чому трагедія !!!
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Сивохо напрошується, хтось має першим в*бати клиєнту.
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мир - это русский мир. Сивоха - это коллаборант сраный!
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Не сивоха а сивуха Мир неминучий, попри обридлу політику войовничої меншості, - Сивохо - Цензор.НЕТ 850 не знаю какую там ему дурь поставляют- специалисты по мирным решениям конфликтов в Сирии - видать вместе учились в Донецке с каким то али ибн жирафом с Дамаска из алавитов Мир неминучий, попри обридлу політику войовничої меншості, - Сивохо - Цензор.НЕТ 7790 И по Колумбии ну тут уже видно братишку прибитого левака поставщика кокса команданта кукарчи прибитого тапком супер тукано Мир неминучий, попри обридлу політику войовничої меншості, - Сивохо - Цензор.НЕТ 7790
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Честно говоря, уже более-менее спокойно воспринимаю негативную информацию последних дней. Но этот выродок, своей заявой зацепил. Какая ж мерзкая тварь.
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Абзац. Воинствующее меньшинство. Это что значит Украина напала на Мордор?
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нафига нам мир без наших земель и без независимости??? война - это цена независимости!!! Если Украина не будет воевать за свою страну, то ее не будет!
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Більшість з вашої дебілкуватої зе - більшості на данний момент встидаються признатись ,що голосували за це зе-кодло, а ще трошки почнуть вас ненавидіти ,нахера ви кончені дебіли полізли у владу ,це вам не ваш дурнуватий квартал ,херово закінчите "ребята"
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Отморозок, после смены власти мы тебе это припомним, толстый урод.
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и вот эту гниду зебилы подняли чтобы она пердела и срала на головы людям
Мир неминучий, попри обридлу політику войовничої меншості, - Сивохо - Цензор.НЕТ 4275
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По "самому простому пути" уже один ушел в ростов, и этому сепару туда дорога!
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это "воинствующее меньшинство" в 2014-2015 защитило Украину, иначе бы Сивохо развлекал бы орков в Донецке, или сидел на подвале а не умничал
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..."сывуха"-неочищенный самогон...Одна дурь от него...
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Журналисты, спросите у Сивохи ЧЕЙ КРЫМ .
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ВЫГНАТЬ Сивоху из РНБО за оскорбление украинцев, вставших на защиту Украины.

ШОБ ЭТА ГНИДА РТА БОЛЬШЕ НЕ РАСКРЫВАЛА!
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Простое предложение нужно (, я бы сказал всех "миролюбивых" чиновников, депутатов президента переселить на территории. серой зоны и ОРДЛО, но они на службе и это к сожалению невозможно), тогда нужно переселить туда семьи всех депутатов СН, чиновников, министров, президента, спикера, премьера, главы офиса ( жен, мужей, детей, родителей, братьев, сестер, кузенов и кузин в общем всех) и не в какие то защищенные резервации, а в разброс по населенным пунктам с соседями из НВФ и местных сторонников РУссо мира . И будем понаблюдать как оно там пойдет. Нет ну конечно если они будут ходить с портретом Путина и российским триколором и клеймить Украину то тогда может и уцелеют. Понятно что это на эмоциях... Но когда читаешь, слушаешь вот таких "умников" то появляется состояние виртуальности. На нас напали , блин ваш горелый.. Оккупировали Крым, Донбасс, убили 14 тысяч человек, 60 тысяч раненых, 1,5 миллиона беженцев. Мы жертва агрессии МЫ... пан Сивоха.. МЫ
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Сивоха. выбирай город московии. где будешь через 4 года жить. Или метишь в губернаторы ЛДНР ? Физический урод оказался еще и м- оральным уродом .
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Останнє у Твиттері.
31.10.19. 15:00
@tZEinform
·15m
"Мир неизбежен, несмотря на надоевшую политику воинствующего меньшинства" Сивохо
Мы запомним ваши слова, любитель донецких кабаков.
Что то подобное пищал один, Яременко, фамилия.@tZEinform
1h
Андрюша Богдан буквально залил и-нет своими комментариями.
Андрюша, твой будущий приемник Днепров уже подготовил бумагу и отдал Зеленскому.
У тебя не более недели - борись ! Ну кто еще такой создаст хаос в ОПУ как ты? Мир неминучий, попри обридлу політику войовничої меншості, - Сивохо - Цензор.НЕТ 2068
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Клоун Сивохо ты хоть один годик прослужил ?
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\все больше убеждаюсь в том что Европейской Украине нет смысла бороться за этих людей. К сожалению , они и путину даром не сдались...поэтому мира не жду.
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"Поставить всех на место "сильной рукой"про що це він? про сепарів?
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Для зебілів ніяк не дійде, фуйлу не потрібен мир.
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все таки хорошо, шо выбрали зе
при свыночолом - гниение в быдлоылите на десятилетияа зе как качественные дрожжи в сортире - сепарня быстро определится и отделится
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Смотрю на фото и понимаю, что вот именно так и выглядит реванш...
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оттут ты прав,
зе самое место - в сортире
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*****. И вонючий сепар.
Кажется начинается чувствоваться запах жженых шин...
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Даже не знаю, к кому я принадлежу, к большинству или меньшинству, если я за мир, но не знаю как мириться с соседом, который залез к тебе в дом, занял одну комнату и говорит, что ее никогда не отдаст, она теперь его, так как там жил какой-то его прадед. Но этого ему мало показалось, он еще начал гадить в другой, разнес все там, разламал.
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сивоха,тебя-ж на подвале заждались,міролюбец ті уев.хуже пєтра.
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Плешивый карлик полностью, на все 100% выполнил все поставленные гру роисси задачи для оккупации юго-востока Украины. У власти совершенно бездарное коллаборационистское правительство клоунов и шоуменов, которые еще вчера выступали на корпоративах в роиссе. Армия прекратила ответный огонь и выводится из зоны БД. То что вы называете "миром" по факту есть закрепленная оккупация украинских территорий. Завтра что? Харьков? Днепр?
Сивохо, дружище, ты вообще кто такой чтобы за всю страну говорить кто там за что? Пи@дуй свои дебильные анекдоты на какой-то Донбас-ТВ травить, свинорылое.
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