Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
В частности Сивохо подчеркнул, что "большинство украинцев хотят именно этого, но воинствующее меньшинство продолжает диктовать старую надоевшую политику".
"Вот почему мы уже работаем над созданием Национальной платформы примирения и единства", - отметил он и добавил, что целью ее создания является "объединение всех здравомыслящих сил Украины для поиска диалога на пути к миру".
"Мир неизбежен. А значит, сильной и независимой Украине - быть", - убежден Сивохо.
При этом он подчеркнул, что Зеленский - "президент мира и диалога", однако "лучше не испытывать степень терпения президента".
"Поставить всех на место "сильной рукой" - это самый простой путь. Сложней всего - настроить сердца и головы всех украинцев на единую волну ради единства нашей страны", - заметил Сивохо.
Він примудрився за пів року втратити столицю і 20% підтримки по Україні.
Вірним шляхом ідете, таварісч Зє!
Чому я мушу дбати про інтереси мешканців окупованих територій Донбасу, які не дбали про мої інтереси, коли бігали з триколорами по «референдумах»?
Чому я маю фінансувати своїми податками, пенсії колоборантам, відновлення зруйнованого та пограбованого росіянами і колаборантами?
Чому держава турбується про громадян, які за фактом її зрадили, більше, ніж за тих, хто не зрадив а боронив і проливав кров?
Зебіли не гадьте патріотам.
Зебилы, вы ещё хуже кацапов, потому что своими руками уничтожаете будущее Украины и будущее своих детей и внуков.
ШОБ ЭТА ГНИДА РТА БОЛЬШЕ НЕ РАСКРЫВАЛА!
31.10.19. 15:00
@tZEinform
·15m
"Мир неизбежен, несмотря на надоевшую политику воинствующего меньшинства" Сивохо
Мы запомним ваши слова, любитель донецких кабаков.
Что то подобное пищал один, Яременко, фамилия.@tZEinform
1h
Андрюша Богдан буквально залил и-нет своими комментариями.
Андрюша, твой будущий приемник Днепров уже подготовил бумагу и отдал Зеленскому.
У тебя не более недели - борись ! Ну кто еще такой создаст хаос в ОПУ как ты?
при свыночолом - гниение в быдлоылите на десятилетияа зе как качественные дрожжи в сортире - сепарня быстро определится и отделится
зе самое место - в сортире
Кажется начинается чувствоваться запах жженых шин...
Сивохо, дружище, ты вообще кто такой чтобы за всю страну говорить кто там за что? Пи@дуй свои дебильные анекдоты на какой-то Донбас-ТВ травить, свинорылое.