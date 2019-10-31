 Мир неизбежен, несмотря на "надоевшую политику воинствующего меньшинства", - Сивохо

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В частности Сивохо подчеркнул, что "большинство украинцев хотят именно этого, но воинствующее меньшинство продолжает диктовать старую надоевшую политику".

"Вот почему мы уже работаем над созданием Национальной платформы примирения и единства", - отметил он и добавил, что целью ее создания является "объединение всех здравомыслящих сил Украины для поиска диалога на пути к миру".

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"Мир неизбежен. А значит, сильной и независимой Украине - быть", - убежден Сивохо.

При этом он подчеркнул, что Зеленский - "президент мира и диалога", однако "лучше не испытывать степень терпения президента".

"Поставить всех на место "сильной рукой" - это самый простой путь. Сложней всего - настроить сердца и головы всех украинцев на единую волну ради единства нашей страны", - заметил Сивохо.