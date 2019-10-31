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 Политика Украины
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Все про:ВР (23914) Дубневич (49) Голос партия (90)

 Положительное голосование за задержание и арест Дубневича стало возможным благодаря позиции нашей фракции, - " Голос"

Получение разрешения на задержание и арест Ярослава Дубневича стало возможным благодаря голосам двух партий – "Слуга народа" и "Голоса". Причем без поддержки последней голосов монокоалиции не хватило бы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу "Голоса".

"Именно благодаря позиции партии "Голос" и голосам депутатов фракции весь пакет постановлений получил достаточное количество голосов парламента "за"", - говорится в заявлении.

Сегодня Рада сняла неприкосновенность с нардепа Дубневича и дала согласие на его задержание и арест. Согласие на задержание при 226 необходимых голосах, в частности, дали 220 "слуг народа" и 19 нардепов от "Голоса", а при голосовании за арест Дубневича – 208 "слуг народа" и 19 нардепов от "Голоса". Также поддержали задержание и арест Дубневича спикер ВР Дмитрий Разумков и первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук.

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Напомним, суд по избранию меры пресечения Ярославу Дубневичу состоится завтра, 1 ноября.

Положительное голосование за задержание и арест Дубневича стало возможным благодаря позиции нашей фракции, - Голос 01

Источник: https://censor.net.ua/n3157052
 
 
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Цикаво, а голосистый депутан Ризаненко, который раньше тоже входил в БудкуПП тоже проголосовал за арест коблеги, с которым вместе пять лет мыролюбно свыно-реформаторствовали?
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А когда Петюню посадят у них (БПП) очередь будет ...аж до Карпат.
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все пипец дубню, до ростова -не добежать
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Не, Сявка решил пыль в глаза пустить, а-то всё под Петю, да под Петю лягає...
це ж прямолінейно...
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сявка вакарчук изменил свыне мальдивской?
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Почему как только соратник сывочолого и синеносого рехворматора, так однозначно вор или коррупционер?
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Дубневич конечно ПТН ПНХ, но если СН сдавать его не собиралась, то и Голосу подыгрывать не стоило! Дурачье!..
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