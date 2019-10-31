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 Россия отправила на оккупированную часть Донбасса 89-й "гумконвой"

Представители государства-оккупанта сообщают о доставке на Донбасс свыше 550 тонн груза.

О доставке очередного так называемого "гуманитарного конвоя" на временно оккупированные территории Донбасса сообщили в МЧС РФ, информирует Цензор.НЕТ.

"89-я гуманитарная колонна МЧС России выполнила поставленную задачу и доставила гуманитарную помощь жителям Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.

Автомобили доставили свыше 550 тонн детских продуктовых наборов в составе которых молочные смеси и детские консервы.

Как известно, начиная с 2014 года, с начала российской агрессии против Украины, Россия незаконно отправляет на Донбасс колонны грузовиков, которые называет "гуманитарным конвоем".

Официальный Киев не раз заявлял, что российский "гумконвой" попадает на территорию Украины с нарушением всех процедур, поскольку его не проверяют должным образом ни украинские пограничники и таможенники, ни представители Международного комитета Красного Креста.

МИД Украины не раз требовал от России прекратить нарушение суверенитета Украины под предлогом доставки так называемой "гуманитарной помощи".

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Источник: https://censor.net.ua/n3157051
 
 
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ось свіженький БК підвезли.
Зєзєленський, може з цього приводу хоча б щось скаже?
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в прошлом гумс-конвое были танковые ружья )))) скоро в музеях ничего не останется)) в этом должны царь-пушку подвести.
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как зелохи заусетились.. им журналисты мешают проституток в ВР снимать и "порешать с прокурорами" та и зашквары с взятки у слуг урода именно из-за "втручання в особисте життя"

Народного депутата Богдана Яременка, який потрапив у секс-скандал, не виключатимуть з фракції, натомість журналістам може загрожувати кримінальна справа через "втручання в особисте життя"


Про це в коментарі журналістам у кулуарах Верховної Ради України після засідання фракції "Слуга народу" повідомив заступник голови Олександр Корнієнко
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А Украине 89-тый раз нечего вразумительного ответить.Обосрался наш МИД если вообще он был в стране по самою глотку.
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Если не дали проверить груз, то это оружие и боеприпасы везут, значит опять будет обострение, значит опять будет продолжаться война. Теперь у Запада даже сомнений не должно остаться, кто виновник войны на Донбассе.
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то раз в пол года "харчи" подвозили, теперь каждую неделю, так что ждем "хороших" новостей.
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Гумконвой это индикатор желания российской хунты идти на уступки по установления мира на Донбассе. Пока есть гумконвой - мира не ждите. Зе дипломаты вас не спасут.
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главное шоб консервы в дороге не повзрывались и опарышей не укачало, а то всю гуманитарку заблюют.
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все, відведення ЗСУ...і зразу ж на пусті позиції двинула орда... авзагалі, я знову ж, в 3049-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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Ничего нового: продовольствие, обмундирование, снаряжение, боеприпасы, вооружение. Страна зомбированных негодяев во главе с )(уйлом
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еле успевают...а то как там учения пройдут без детского питания и молочных смесей?
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