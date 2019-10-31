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Все про:ВР (23914) закон (2671) разведка (2208) СБУ (13956) Арахамия (107)

 Закон о разведке точно будет до Нового года, с законом о СБУ сложнее, - Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прогнозирует, что закон о разведке Верховная Рада примет до конца года.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил журналистам в кулуарах парламента в четверг.

"Закон о разведке точно будет до Нового года", - сказал Арахамия.

Он подчеркнул, что профильный комитет уже заканчивает работу над этим законом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я ожидаю внедрения закона о нацбезопасности и реформирования СБУ, - Столтенберг

Арахамия напомнил, что законопроект о разведке есть в "дорожной карте" гармонизации украинского законодательства с законодательством ЕС и НАТО, как и новый закон о СБУ.

Отвечая на вопрос, когда Рада примет закон о СБУ, глава фракции выразил надежду, что до Нового года.

"Я буду считать победой, если мы это сделаем до Нового года, но это будет трудно".

Напомним, ранее глава СБУ Иван Баканов на встрече с послами G7 и руководством представительства НАТО и КМЕС презентовал концепцию реформирования СБУ.

Позже, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что коллеги из НАТО уже получили и изучают проект закона о реформе СБУ.

Источник: https://censor.net.ua/n3157050
 
 
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вибачаюсь, про яку розвідку йде мова? фсб чи моссад?
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наверное контрразведка там тоже прописана ... но первоначальный вопрос интересен ... по какому шаблону закон писался? .. у фсб тоже многому можно научиться
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ви помиляєтесь, сама сильна школа розвідки за СССР-у була в Києві....
в детективах я читав, що ЦРУ відслідковувала персонально кожного випускника цієї школи.
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Якщо перестанете з повіями тягатись, то може більше часу буде на роботу. Хоча - яка це робота, якийсь ківинізм.
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а як же відпочивати та відтягуватися після служби? т а й профілактика простатиту?
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А шо не в турборежиме? Кива не успевает? Или с ФСБ и ГОУ РФ не посаветовались?
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боюсь даже спрашивать : а какой закон о разведке у нас был и есть пока до этого? ... еще законодательная база СССР была? ...
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да хватит тут сопли разводить, сам же заявлял, шо усьо будет в турборежиме - послушали, решили, приняли , подписали - за неделю можно управиться или в три дня, а думать потом нада
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Ну вот, СБУ опять обошли. На ровном месте. Да как посмели?!
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когда ети жертвы турборежима говорят о принятии нового закона
так и хочется сказать - руки на стол, шо б все видели.
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Закон о контрразведке когда будет? Или боитесь поймать в своей партии пособников раши?
Или жены АП не хотят лишаться российского гражданства?
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А кто перечислит количество слуг , дорвавшихся до Олимпа , имеющих жен с руцкими паспортами?
Куда контрразведка смотрит ? Слуги в постеле все тайны государства выдадут под пытками 😀😀😀
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О контрразведке
Ермаку женщина (любимаяженщина\жена\гражданская жена\любовь всей жизни, не важно) является гражданкой Российской Федерации. В администрации Зеленского - это тренд. Там у многих такое же, но она близкая родственница сенатора РФ Валерия Пономарева. Именно в его особняке в Испании и проходили большинство этапов переговоров Ермака с Джулиани. Первичное знакомство Ермака с Пономаревым состоялось через его бизнес-партнера, то же гражданина РФ Рахамима Эмануилова с которым помощник президента Украины Андрей Ермак владеет совместным бизнесом.
А теперь о бизнесе.
Ермак является бизнес-партнером Эмануилова в двух украинских компаниях - ООО М.Е.П. и ЗАО Интерпромфинанс Украина. Эмануилов - основатель компании Интерпромторг, которая значится среди акционеров российского "Интерпромбанка" Одним из членов совета директоров Интерпромбанка является Иван Садчиков - зять Сергея Приходько.

Да да. Того самого, перед которым чуть не на коленях ползал Дерипаска и одного из кураторов и действующих сил тайных внешнеполитических операций РФ.

И что же это получается? Рядом с нашим президентом в "чувствительных и деликатных вопросах" находится человек напрямую связанный с российскими центрами тайных внешнеполитических операций ?
Не отсюда ли Россия знает почти о каждом украинском движении в международной и не только сфере?
Кто реально формирует внешнеполитический курс Украины, президент Зеленский или Сергей Приходько через Ермака ?
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