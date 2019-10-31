 Закон о разведке точно будет до Нового года, с законом о СБУ сложнее, - Арахамия

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил журналистам в кулуарах парламента в четверг.
"Закон о разведке точно будет до Нового года", - сказал Арахамия.
Он подчеркнул, что профильный комитет уже заканчивает работу над этим законом.
Арахамия напомнил, что законопроект о разведке есть в "дорожной карте" гармонизации украинского законодательства с законодательством ЕС и НАТО, как и новый закон о СБУ.
Отвечая на вопрос, когда Рада примет закон о СБУ, глава фракции выразил надежду, что до Нового года.
"Я буду считать победой, если мы это сделаем до Нового года, но это будет трудно".
Напомним, ранее глава СБУ Иван Баканов на встрече с послами G7 и руководством представительства НАТО и КМЕС презентовал концепцию реформирования СБУ.
Позже, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что коллеги из НАТО уже получили и изучают проект закона о реформе СБУ.
в детективах я читав, що ЦРУ відслідковувала персонально кожного випускника цієї школи.
так и хочется сказать - руки на стол, шо б все видели.
Или жены АП не хотят лишаться российского гражданства?
Куда контрразведка смотрит ? Слуги в постеле все тайны государства выдадут под пытками 😀😀😀
Ермаку женщина (любимаяженщина\жена\гражданская жена\любовь всей жизни, не важно) является гражданкой Российской Федерации. В администрации Зеленского - это тренд. Там у многих такое же, но она близкая родственница сенатора РФ Валерия Пономарева. Именно в его особняке в Испании и проходили большинство этапов переговоров Ермака с Джулиани. Первичное знакомство Ермака с Пономаревым состоялось через его бизнес-партнера, то же гражданина РФ Рахамима Эмануилова с которым помощник президента Украины Андрей Ермак владеет совместным бизнесом.
А теперь о бизнесе.
Ермак является бизнес-партнером Эмануилова в двух украинских компаниях - ООО М.Е.П. и ЗАО Интерпромфинанс Украина. Эмануилов - основатель компании Интерпромторг, которая значится среди акционеров российского "Интерпромбанка" Одним из членов совета директоров Интерпромбанка является Иван Садчиков - зять Сергея Приходько.
Да да. Того самого, перед которым чуть не на коленях ползал Дерипаска и одного из кураторов и действующих сил тайных внешнеполитических операций РФ.
И что же это получается? Рядом с нашим президентом в "чувствительных и деликатных вопросах" находится человек напрямую связанный с российскими центрами тайных внешнеполитических операций ?
Не отсюда ли Россия знает почти о каждом украинском движении в международной и не только сфере?
Кто реально формирует внешнеполитический курс Украины, президент Зеленский или Сергей Приходько через Ермака ?