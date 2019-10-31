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Все про:Минобороны (6054) разведка (2208) учения (2200)

 Оккупанты объявили о проведении на Донбассе совместных учений незаконных вооруженных формирований и сил РФ, - ГУР

На фоне процессов разведения войск российская оккупационная власть на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях объявила о проведении совместных учений с привлечением как оккупационных администраций, так и подразделений российско-оккупационных войск и других незаконных вооруженных формирований.

Как информирует Цензор.НЕТ, об эотм сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

"В рамках учений осуществляется развертывание полевых пунктов управления оккупационных войск и вывод на полигоны подразделений соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ для отработки практических действий на местности", - сказано в сообщении.

В то же время военными комиссариатами оккупационных администраций разослали предприятиям повестки о призыве рабочих на военные сборы.

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Отмечается, что контроль за подготовкой и проведением учений осуществляется представителями штаба Южного военного округа (Ростов-на-Дону) ВС РФ.

Напомним, 29 октября в 12:00 началось зеркальное разведение сил в районе Золотого-4. По информации штаба ООС, на участке № 2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области силы и средства отводятся на расстояние 1 км от занятых позиций, но сам процесс должен длиться не более 30 дней.

В то же время, участники акции "Ні - капітуляції" сообщили об обстрелах в районе Золотого-4. Эти данные подтвердила украинская сторона СЦКК. Однако в штабе Объединенных сил пояснили, что обстреливали Золотое вне участка разведения сил, поэтому отвод войск начался.

Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк заявил, что Золотое после отвода патрулируют ветераны АТО, которые теперь служат в полиции и Нацгвардии.

Президент Украины Владимир Зеленский 31 октября заявил, что разведение сил в районе Петровского запланировано на 4 ноября.

Источник: https://censor.net.ua/n3157048
 
 
 Топ комментарии
 
Понятно... "Разведение" готовят...
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Кацы уже особо не скрываются, пока слуги народа тут мастурбацией занимаются в турборежиме.
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Это эквивалентный ответ раши на зебильный отвод (развод?) войск зебилом.
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Кацы уже особо не скрываются, пока слуги народа тут мастурбацией занимаются в турборежиме.
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Давай Зелепутя, подальше "разводи" войска!
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Пускай учатся, скажет клоун,а мы будем всё равно отводить,хоть град хоть артелерия
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Вчера, 29 октября, советник секретаря СНБО Алексея Данилова Сергей Сивохо подтвердил, что "Слуга народа" проводит статистические опросы на неподконтрольной территории Донбасса и там есть люди, которые готовы идти на выборы под брендом "Слуги народа".
А вы думали для чего это Зюзе вдруг припекло «разведение» устраивать?
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Все правильно чем быстрее и дальше отведем войска тем более получим контроль на границе Украины с расеей
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Ага и граница будет проходить в Днепровской области
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эт да..чем дальше на запад мы отходим в Украине, тем ближе становимся к восточной границе кацапии!..вот в чем план ГлавЗебила!
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Это эквивалентный ответ раши на зебильный отвод (развод?) войск зебилом.
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да это ерунда..сейчас ГлавЗебил запишит пару видосиков, зальет их в Ютуб и всех победит
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Каким боком ОБСЕ к учениям незаконных вооруженных формирований? ОБСЕ присутствует на учениях ВСУ?
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обдристане, сліпр-глухе обсє дійсно ніяким боком до цього не стояло.
А от відповідним органам та установам треба було відреагувати: МЗС - зробити гучну заяву, щоб її почули хвойди європейські, ВРУ - теж саме, преЗеденту - зняти новий ролік, де він питає у ***** "доколє"?
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Будут отрабатывать формулу штанмаера
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повідомьте про це, будь ласка, кавеенокомандуючому
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Кримінальний кодекс України. Стаття 427. Здача або залишення ворогові засобів ведення війни.

Здача ворогові начальником ввірених йому військових сил, а також не зумовлене бойовою обстановкою
ЗАЛИШЕННЯ ВОРОГОВІ УКРІПЛЕНЬ, бойової та спеціальної техніки чи інших засобів ведення війни,
якщо зазначені дії вчинені не з метою сприяння ворогові, - караються позбавленням волі на строк від трьох до десяти років.
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Ціна формули Коломойського.
https://tverezo.info/post/105513

Дуже багато матеріалу, перепостити складно. Всім раджу прочитати.
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Нужно подальше отойти, чтобы не мешать пацанам. А то они подумают, что мы мира не хотим.
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Тепер та територія, з якої пішли українці буде назавжди втрачена
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Дійсно. Тому пропоную тобі їх не писати.
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Напугались страшного Янелоха, не иначе.
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вам не кажется, что встречи в Нормандском формате не будет? ... Путин получил права на Северный поток - 2 и теперь ему похххх всякие новые договоренности
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***** же сказал что приедет на Нормандский формат только подписать капитуляцию Украины. Чем быстрее украинская и росийская делегация подготовит документы на подписание тем быстрее ***** приедет на Нормандский формат.
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меня уже давно не интересует что там варнякает хло перед такими встречами ... пока официальные аккаунты кремлевской администрации подтверждали готовность встретиться в Нормандском формате ..... а вот такое откровенное нарушение даже минских договоренностей делает эту встречу бессмысленной по сути уже сейчас
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сова явно глотнула уксусу и выкурила кучу косяков с ништяками, один заголовок статейки дезориентировал всех друзей украины
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а що нелох на це каже ? відводить очі і ігнорить ?
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Каждый готовится к разведению по-своему: одни отрабатывают отход, другие готовятся к наступлению...
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Ну вы поняли. Ето как с первым *гумконвоем* из Рашки. Сначала все возмущались а потом привыкли. Привыкните и к официальному нахождению кацапских войск в Украине. Зештанмаер фактически обявил капитуляцию. Дамбасу даст автономию а те в свою очередь проголосуют за официальное нахождение росийских миротворческих войск. А Украина еще им будет пенсии и газ давать и жопы подмывать. Такого позора не было никогда. Где там наши *союзники* которые ничего не видят и еще нам указывают что мы должны нацменшин удовлетворить?
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а зэлэЧМОніка в розведення грається, гнида!!!! Окупанти оголосили про проведення на Донбасі спільних навчань незаконних збройних формувань і сил РФ, - ГУР - Цензор.НЕТ 797 Окупанти оголосили про проведення на Донбасі спільних навчань незаконних збройних формувань і сил РФ, - ГУР - Цензор.НЕТ 797
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А ТИМ ЧАСОМ...
БУТУСОВ НАКІНЕЦЬ ЗА ЗЕЛЕНСЬКОГО. ДІЙШЛО.
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Бутусов: Золотое не сдают. На его территорию вместо ВСУ введены военнослужащие Нацгвардии и сотрудники полиции
Сьогодні о 12:42•Гордон

Заход боевиков в Золотое Луганской области невозможен, так как ключевые тактические высоты в этом районе остаются под контролем ВСУ, отметил главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.Разведение войск: что происходит, что плохо и как это понять?

1. Опыт разведения войск в Золотом уже был в 2016-м.

Ничего нового не происходит. 1 октября 2016 года состоялось разведение войск в районе Золотого, 7 октября в районе Петровского. Разведение войск в Золотом сейчас проводится в том же формате, по плану 2016-го. Я видел, как это было в 2016-м, позиции занимала 93-я бригада. Через Золотое проходит железная дорога, по которой шла торговля с оккупированными территориями, эшелоны туда-сюда шли каждый день. Тогда тоже была масса критики, и довольно быстро, в 2017-м, войска вернулись на занятые позиции. Население местное давно привыкло жить в состоянии "серой зоны" и портить отношения с россиянами не желает. В 2016-м году разведение войск также вызвало волну критики в обществе. На самом деле, ничего другого быть не может если государство договаривается с террористами отступить, чтобы террористы не трогали представителей государства, то это не может никак выглядеть достойно.

2. Как удалось развести войска, несмотря на перестрелки?

Разведение в 2019-м на одном из участков состоялось потому, что участок разделили на три части. Рельеф там очень холмистый, определить кто, что и где не так просто, это не степь. Есть места, где противников разделяет несколько километров, противоположные крутые холмы там развести легко, огневые контакты там маловероятны. Само Золотое растянуто на большой площади. Стрельба по ночам в районе Золотого продолжается. Поэтому зона разведения поделена на три участка если бы семидневный срок без стрельбы для перемирия фиксировали на всех участках, то до сих пор нигде развести войска было бы нельзя. С этим связано и парадоксальное сообщение штаба ООС в районе Золотого был обстрел, но разведение проводим. На участке разведения №2 стрельбы не было, и разведение сделали там. Отведены войска на том участке, где нет населенных пунктов.

3. Гарантии безопасности.

Золотое не сдают. На территорию Золотого вместо военнослужащих ВСУ введены военнослужащие Нацгвардии и сотрудники полиции. НГУ располагают штатными средствами усиления от пехотного вооружения всех видов вплоть до танков и артиллерии, и подчиняются также как и ВСУ штабу ООС. Таким образом, Украина не отказывается от вооруженного контроля населенного пункта. Заход любых сил противника в населенные пункты невозможен. Ключевые тактические высоты в этом районе остаются под контролем ВСУ.

4. Какие цели преследует Зеленский?

Разведение - политика президента Зеленского, который избран большинством граждан. Разведение осуществляется полностью в формате, разработанном при Петре Порошенко. Это формат, который Украина для себя определила совместно с Францией и Германией, и на этом строится наша внешняя политика. Чтобы строить свою политику, Зеленский пытается любой ценой реализовать повестку, выработанную его предшественником. Если есть хоть какой-то шанс на мир, Зеленский хочет его реализовать. Мирные переговоры возрождают надежды на освобождение почти 400 украинцев, которых держат в тюрьмах и подвалах российские спецслужбы.
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Ну вот, для нынешней власти наступил момент истины.
Вариант номер один: подать в СовБез заявление на то что страна подверглась агрессии, поскольку на её территории находятся ВС другого государства.
Вариант номер два: сделать вид что ничего не произошло.
По 1-му варианту, всё решит СовБез: если акт агрессии не будет признан, то вся ООН ни к чему не пригодна, и Украине на эту организацию полагаться не стоит.
По 2-му варианту: режим Зеленского автоматически становится виновными по статье 111-й УК Украины: государственная измена.
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Я вам скажу что будет дальше. Дальше ***** скажет отвести войска еще на безопасное расстояние от дамбаса чтобы ВСУ не попали в квадрат где проводятся совместные учения Рашки и автономной республики днр.
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Это совсем другой вопрос. Война неизбежна, и это понимают все кроме ублюдочной шайки, захватившей Банковую.
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Сергей Сивохо: «Есть люди, которые находясь там (в ОРДЛО), готовы идти на выборы от «Слуги народа»

https://lb.ua/news/2019/10/30/441012_sergey_sivoho_est_lyudi.html

Надо спешить разводить...
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Соня Кошкіна: Бабаааах!!! Вчора в Маріуполі зустріли Сергія Сивохо. Запитала його про "соціологію" в Л/ДНР..
https://prefiksblog.co.ua/1788/olenka/
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Сивохо обвинили в связях с ФСБ и вранье из-за скандала с опросом жителей "Л/ДНР"

https://www.dialog.ua/blogs/193610_1572523080
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По логике мы долны были зеркально провести учения (подтянут к передовой) с применением тяжелой артелерии, танков и т.п., но мы теперь сцым и тикаем! Дожились до позора!!!
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Путинская Россия- это террористическое образование!!!Пошли в жо-пу!!!
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Я весной быть в Киев и видель стадион где Зе иметь привселюдно петя-шлюшку очень много ! А петя-шлюшка визжать - ну иметь так иметь! Поимель петю поимеет и путю ! Главнокомандущий Зеленский спасет Европу и Украину от захватить!
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Сивохо считает, что разведение войск нужно делать как можно скорее. Он сообщил, что накануне побывал в Петровском и почти все, с кем он общался, за разведение.
Что касается добровольцев "Нацкорпуса", которые не хотят уходить из Золотого, то Сивохо лично считает их незаконными военными формированиями.
Ранее Сивохо уже проявил свою некомпетентность и заявил, что накануне побывал в населенном пункте Петровское, в котором должны разводить вооружение.
Заявление Сивохо сделал публично перед камерами журналистов в Мариуполе сегодня: оно было опубликовано в Интернете. Однако в соцсетях обвинили Сивохо во вранье, поскольку населенный пункт до сих пор оккупирован. В социальных сетях также подвергли странное заявление критике.

https://www.dialog.ua/blogs/193610_1572523080
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Военными комиссариатами оккупационных администраций разослали предприятиям повестки о призыве рабочих на военные сборы.

Ну что те ватные уроды которые хотели *мира*. Вперед на военные сборы. Не хотели за Украину воевать будете за расею. И на Рашке вряд ли вам удастся от службы увильнуть. Ето вам не *биндеровская Украина*
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