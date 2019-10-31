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 Политика Украины
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 Возможности для нормальной работы с Россией НАТО пока не видит

НАТО заявило о невозможности нормальной работы с Россией, пока та существенно не изменит поведение на мировой арене.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об говорится в заявлении по итогам заседания комиссии НАТО-Украина, состоявшемся в четверг в Киеве.

"Не может быть "ведения дел как обычно" (с Россией. - Ред.) до того момента, пока не будет явного, конструктивного изменения в действиях России, которое будет соблюдать международное право и выполнять международные обязательства", - говорится в тексте заявления.

В альянсе вновь указали, что осуждают и не признают присоединения Россией Крымского полуострова: "Мы призываем Россию вернуть контроль над Крымом Украине. Мы осуждаем продолжающееся наращивание военного присутствия России в Крыму, которые являются частью еще более широкой системы агрессивных действий России в регионе".

В альянсе также выразили обеспокоенность нарушением прав человека в Крыму, в частности, в отношении крымских татар.

"Мы призываем Россию дать доступ международных организаций в Крым", - указывается в заявлении.

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Источник: https://censor.net.ua/n3157045
 
 
 Топ комментарии
 
это вы просто войска не пробовали отводить
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Прими таблетку. А потом в военкомат Возможности для нормальной работы с Россией НАТО пока не видит - Цензор.НЕТ 938
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Тепер вже допомоги у повному обсязі не буде.
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Лише торгівлю з парашею нарощують. Пуйло від ваших баксів скоро лопне. Кожен рік профіціт зовнішньої торгівлі в Мокшів 200 лярдів вічнозелених.
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Коли буде військова допомога НАТО для України на лінії фронту? Коли нам чекати підрозділи НАТО для звільнення Криму та Донбасу?
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Тепер вже допомоги у повному обсязі не буде.
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Прими таблетку. А потом в военкомат Возможности для нормальной работы с Россией НАТО пока не видит - Цензор.НЕТ 938
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Только когда Украина станет членом Альянса. А вступление невозможно, пока существуют территориальные претензии...
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Где такое написано? Можливості для нормальної роботи з Росією НАТО поки не бачить - Цензор.НЕТ 1286 Рашистские песни. Турция - член НАТО, несмотря на терки по кипру
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Есть такой пункт в уставе. В НАТО нужно стремиться, но членство выглядит туманно, пока идёт война с рашкой. Сейчас важно военное-техническое сотрудничество со странами - членами альянса, как например Израиль и США. А воевать за нас никто не собирается.
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это вы просто войска не пробовали отводить
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Хорошее заявление по итогам...Будут превращать раску-федераску в изгоя. Возможности для нормальной работы с Россией НАТО пока не видит - Цензор.НЕТ 6102
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"Мечты, мечты, где ваша сладость..." Оглянися навкруги. На трампа, Мікрона, Північний потік.
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Она уже изгой. Санкции, G8, G20,СП-вообще лажа, без украинской трубы, украинских газовых хранилищ они никуя не смогут. Так что не бзди, прорвемся.
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скока не кричи: волки, волки! рано или поздно сторонним станетпонятно, шо волков и в помине нет, а гроши на противововковые мероприятия куда то делись Можливості для нормальної роботи з Росією НАТО поки не бачить - Цензор.НЕТ 197
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Та да, ни в крыму, ни в ОРДЛО парашников нет. Мы в курсе, что вы зомбированы пропагандой. И МН-17 Украина сбила и танки с артиллерией и средствами РЭБ комбайнеры с картошкой накопали
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