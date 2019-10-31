 Возможности для нормальной работы с Россией НАТО пока не видит

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об говорится в заявлении по итогам заседания комиссии НАТО-Украина, состоявшемся в четверг в Киеве.

"Не может быть "ведения дел как обычно" (с Россией. - Ред.) до того момента, пока не будет явного, конструктивного изменения в действиях России, которое будет соблюдать международное право и выполнять международные обязательства", - говорится в тексте заявления.

В альянсе вновь указали, что осуждают и не признают присоединения Россией Крымского полуострова: "Мы призываем Россию вернуть контроль над Крымом Украине. Мы осуждаем продолжающееся наращивание военного присутствия России в Крыму, которые являются частью еще более широкой системы агрессивных действий России в регионе".

В альянсе также выразили обеспокоенность нарушением прав человека в Крыму, в частности, в отношении крымских татар.

"Мы призываем Россию дать доступ международных организаций в Крым", - указывается в заявлении.

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