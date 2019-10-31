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 Политика Украины
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Все про:неприкосновенность (956) Дубневич (49)

 Сумку в ИВС уже собрал, - Дубневич о его возможном задержании (обновлено)

Народный депутат из фракции "За будущее" Ярослав Дубневич, с которого парламент 31 октября снял неприкосновенность, говорит, что собрал уже сумку в изолятор временного содержания (ИВС).

Об этом он рассказал журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Сумку собрал ... в ИВС. Что я туда взял? Две книги, полотенце, мыло, зубную щетку, спортивный костюм", - рассказал Дубневич.

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На вопрос о том, какие книги, он ответил: "Книги я взял Василия Шкляра "Характерник". И Любко Дашвар взял также, я очень люблю ее произведения почитать".

Дубневич отметил, что на сегодня не влияет на действия компании, которая поставляет продукцию "Укрзализныци".

"Фирмы дилеры, которые выходили на торги, не являются подконтрольными мне. И это просто бездари НАБУ. Одна из компаний, которая была дилером - это корпорация КРТ - которая не участвовала в тендерных процедурах "Укрзализныци", а была дилером стрелочного завода. Конечным бенефициаром компании являюсь я, согласно единому реестру. Но став в 2012 году народным депутатом, я передал управление своими активами другим представителям, согласно закону о статусе народного депутата. Поэтому, на сегодняшний день, я не влияю на действия компании и хочу отметить, что корпорация КРТ поставляла с 2003 года, а предыдущие предприятия, где мы были конечными бенефициарами, с 1993 года, поставляли и будут поставлять на железную дорогу ту продукцию, которую она производит как всеукраинский производитель. Это железнодорожные скрепления. И она поставляет через своих дилеров", - сказал Дубневич.

Напомним, суд по избранию меры пресечения состоится завтра, 1 ноября.

Ранее Рада сняла неприкосновенность с Дубневича и дала согласие на его задержание и арест. Позже Рябошапка лично вручил Дубневичу подозрение в причастности к завладению 93 млн грн госсредств.

Сам Дубневич заявил, что считает данную ситуацию политическим шоу.

Напомним, стало известно о том, что Рябошапка внес в Верховную Раду представление на снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата Ярослава Дубневича. По данным Рябошапки, материалы дела по Дубневичу касаются двух эпизодов: ложного декларирования и закупок для "Укрзализныци".

Источник: https://censor.net.ua/n3157044
 
 
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Мало книг взял, значит уже не одна сумка подготовлена. Вторая с бабосами ну типа залог
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Потрібно його посадити в ІВС в іншому місті, не в Києві, а в Кировограді, щоб не було корупційних зв'язків з керівництвом ізолятора і щоб його не возили до стоматолога і додому, як злочинців з одеського СІЗО.
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всего 2 книги ... тебе библиотеку брать надо
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Зачем ему библиотека, Библию ему надо было взять обязательно.
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А таки недарма ж кажуть - Від суми та тюрми не зарікайся 😕
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Хм. Письменниця Люко Дашвар а не Любко. Є письменник Любко Дереш.
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Це питання до цензора.
У першоджерелі фігурує саме "Люко".
Тут вміють викривляти істину.
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усе дуже гаро, як у пословицы: сначала сума, потом турма, прям цивилизация
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всего две книжки: "Преступление и наказание" и "О вкусной и здоровой пище"...малые деньги это голод, а большие-тюрьма...и это в лучшем случае...
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