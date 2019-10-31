 "Дикость и чушь", - Коляда о попытках конгрессменов США внести "Азов" в список террористических организаций

Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"С начала недели в Мариуполе я приняла участие в нескольких мощных форумах, провела с десяток встреч с чиновниками, международниками. Никто не стрелял, мы не прятались в подвалах, мы побывали на открытии современного нововозведенного офиса. Почему? Потому что в 2015-м бойцы "Азова" пошли в наступление в направлении Широкино и отбросили врага на километры вглубь. Выгрызли, отвоевали кусок нашей земли вокруг Мариуполя, обезопасив его от арт-обстрелов... И не только там", - написала министр.
Коляда подчеркнула, что за 5 лет войны бойцы этого подразделения воевали на разных участках, наступали, штурмовали, обороняли и защищали.
"Поступок конгрессменов США, которые пытаются протащить "Азовцев" в список террористов, считаю дикостью и чушью!
Наши воины - наши защитники!" - рюмировала министр.
Напомним, 40 конгрессменов-демократов из Палаты представителей США подписали обращение к госсекретарю США Майку Помпео, в котором требуют внести украинский полк "Азов" и две праворадикальные организации в Европе в список иностранных террористических организаций. 25 октября Яременко заявил, что подготовил проект письма к 40 членам Конгресса США, которые обратились к Госсекретарю Майку Помпео с требованием объяснить, почему ООСН Нацгвадии "Азов" не внесен в список террористических организаций.
Как сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко (фракция "Слуга народа") обращение к Палате представителей Конгресса США относительно отдельного отряда специального назначения "Азов" подписали уже 30 народных депутатов Украины.
Надо им посоветовать отнести Гиви , Захарченко,Мотодрылу и прочих клику святых...
Если продвижение рашистской нечисти было остановлено и повернуто вспять, мне безразлично, что у кого-то там из путиннвииди! при этом были выбиты лишние зубы.
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Ця думка прийшла Боді Турборежимному під час секса з 100 баксовою повією і тому це підписали лише 30 нардепів.
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Ой! Що таке? Їх ніт? Ц-ц-ц.
Може ця дамочка не в курсі,але розслідування щодо діяльності Азова ведуться розвідками США та незалежними розслідувачами з початку війни.
Bellingcat: «Защищаем белую расу»: украинские ультраправые вовлекают американских экстремистов в свои проекты
Можливо американці закрили б очі,якби ці придурки не поширювали свою діяльність в ЄС і США.
Але ж простіше все пояснити рукою москви ?
Криза жанру.
так эти 40(или 44?) поцов скоро добазарятся шо террористами будет признана армия Трампа.
вдерся - отбомбился, потом захватил кого сам хотел, а кого не хотел - убил - ЭТО ЧТО ТАКОЕ?
+ Рашка кричит - а че это им можно, а нам нет? нескрепно как-то.
АЗОВ став одною із основних сил яка зупинила агресора на Донбасі ціною неймовірних жертв. АЗОВ це патріотична сила яка при всіх її мінусах зможе відстояти незалежність України. А Московія була завжди загарбником, окупантом українських земель, розбійником. Московія вже декілька століть займається злодійством, крадіжками надбання інших народів. Вона дійшла і до США і скупляє цих запроданців з сенату пачками. Ласі на кремлівські гроші і ініціюють такі заклики. Ганьба.