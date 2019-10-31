 "Дикость и чушь", - Коляда о попытках конгрессменов США внести "Азов" в список террористических организаций

Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"С начала недели в Мариуполе я приняла участие в нескольких мощных форумах, провела с десяток встреч с чиновниками, международниками. Никто не стрелял, мы не прятались в подвалах, мы побывали на открытии современного нововозведенного офиса. Почему? Потому что в 2015-м бойцы "Азова" пошли в наступление в направлении Широкино и отбросили врага на километры вглубь. Выгрызли, отвоевали кусок нашей земли вокруг Мариуполя, обезопасив его от арт-обстрелов... И не только там", - написала министр.

Коляда подчеркнула, что за 5 лет войны бойцы этого подразделения воевали на разных участках, наступали, штурмовали, обороняли и защищали.

"Поступок конгрессменов США, которые пытаются протащить "Азовцев" в список террористов, считаю дикостью и чушью!

Наши воины - наши защитники!" - рюмировала министр.

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Напомним, 40 конгрессменов-демократов из Палаты представителей США подписали обращение к госсекретарю США Майку Помпео, в котором требуют внести украинский полк "Азов" и две праворадикальные организации в Европе в список иностранных террористических организаций. 25 октября Яременко заявил, что подготовил проект письма к 40 членам Конгресса США, которые обратились к Госсекретарю Майку Помпео с требованием объяснить, почему ООСН Нацгвадии "Азов" не внесен в список террористических организаций.

Как сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко (фракция "Слуга народа") обращение к Палате представителей Конгресса США относительно отдельного отряда специального назначения "Азов" подписали уже 30 народных депутатов Украины.