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 Политика Украины
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Все про:США (15690) Азов (243) Коляда Оксана (14)

 "Дикость и чушь", - Коляда о попытках конгрессменов США внести "Азов" в список террористических организаций

Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда считает дикостью и чушью попытки конгрессменов США внести отдельный отряд особого назначения Нацгвардии Украины "Азов" в список террористических организаций.

Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"С начала недели в Мариуполе я приняла участие в нескольких мощных форумах, провела с десяток встреч с чиновниками, международниками. Никто не стрелял, мы не прятались в подвалах, мы побывали на открытии современного нововозведенного офиса. Почему? Потому что в 2015-м бойцы "Азова" пошли в наступление в направлении Широкино и отбросили врага на километры вглубь. Выгрызли, отвоевали кусок нашей земли вокруг Мариуполя, обезопасив его от арт-обстрелов... И не только там", - написала министр.

Коляда подчеркнула, что за 5 лет войны бойцы этого подразделения воевали на разных участках, наступали, штурмовали, обороняли и защищали.

"Поступок конгрессменов США, которые пытаются протащить "Азовцев" в список террористов, считаю дикостью и чушью!
Наши воины - наши защитники!" - рюмировала министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нужно ехать в Вашингтон и делать все, чтобы "Азов" не признали террористической организацией, - Климкин

Напомним, 40 конгрессменов-демократов из Палаты представителей США подписали обращение к госсекретарю США Майку Помпео, в котором требуют внести украинский полк "Азов" и две праворадикальные организации в Европе в список иностранных террористических организаций. 25 октября Яременко заявил, что подготовил проект письма к 40 членам Конгресса США, которые обратились к Госсекретарю Майку Помпео с требованием объяснить, почему ООСН Нацгвадии "Азов" не внесен в список террористических организаций.

Как сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко (фракция "Слуга народа") обращение к Палате представителей Конгресса США относительно отдельного отряда специального назначения "Азов" подписали уже 30 народных депутатов Украины.

Дикость и чушь, - Коляда о попытках конгрессменов США внести Азов в список террористических организаций 01

Источник: https://censor.net.ua/n3157041
 
   
 Топ комментарии
 
"Если кошка ловит мышей, мне безразлично, какого она цвета"
Если продвижение рашистской нечисти было остановлено и повернуто вспять, мне безразлично, что у кого-то там из путиннвииди! при этом были выбиты лишние зубы.
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Це справа рук американського єврейського лоббі.
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Список кривавих терактів, вчинених цинічними терористами "Азова", в студію!
...
Ой! Що таке? Їх ніт? Ц-ц-ц.
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Уйлу очень не нравится что у нас есть такие подразделения которые мочят русню пачками!Вот результат!
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"Дикость и чушь", - Коляда о попытках конгрессменов США внести "Азов" в список террористических организаций

Надо им посоветовать отнести Гиви , Захарченко,Мотодрылу и прочих клику святых...
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трамп рулит туда , куда ему @уйло указывает
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***** діє тихою сапою підкуповуючи всіх і вся.
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Це справа рук американського єврейського лоббі.
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Неее, поступок конгрессменов США - это действия в интересах путина, вот та вся шобла, которая хочет внести Азов в список террористических организаций, эта вся шобла-***..ла - представители путина вована в конгрессе США
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так ты не в фейсбуке это пиши,корова..ноту протеста напишите, официально хоть что то сделайте..а то я понял схему зебилов-отписаться в инетике и вроде что то сделали..а в реале полная жопа.
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Ото ж і я про те. Сидять в ФБ і чекають з моря погоди.
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Так про це не на форумі треба говорити, а домагатися зустрічі з представниками дипломатії Америки та України і доводити свою правоту.
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"Если кошка ловит мышей, мне безразлично, какого она цвета"
Если продвижение рашистской нечисти было остановлено и повернуто вспять, мне безразлично, что у кого-то там из путиннвииди! при этом были выбиты лишние зубы.
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там эту тему лоббируют уже не один год ... пресекать нужно было на корню.. но Порошенко это было не интересно
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Как сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко (фракция "Слуга народа") обращение к Палате представителей Конгресса США относительно отдельного отряда специального назначения "Азов" подписали уже 30 народных депутатов Украины. Источник: https://censor.net.ua/n3157041
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Ця думка прийшла Боді Турборежимному під час секса з 100 баксовою повією і тому це підписали лише 30 нардепів.
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Список кривавих терактів, вчинених цинічними терористами "Азова", в студію!
...
Ой! Що таке? Їх ніт? Ц-ц-ц.
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Це не дикість.Це результат кропіткої праці Бєліцкого і Авакова .
Може ця дамочка не в курсі,але розслідування щодо діяльності Азова ведуться розвідками США та незалежними розслідувачами з початку війни.
Bellingcat: «Защищаем белую расу»: украинские ультраправые вовлекают американских экстремистов в свои проекты

Можливо американці закрили б очі,якби ці придурки не поширювали свою діяльність в ЄС і США.
Але ж простіше все пояснити рукою москви ?
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Так это бойцы Азова вторгаются на чужую территорию(каковы бы не были эти Саддамы с Каддафями, но юридически - против них была совершена агрессия), захватывают любых кого хотят людей и могут десятилетиями держать в гуантанамах?
так эти 40(или 44?) поцов скоро добазарятся шо террористами будет признана армия Трампа.
вдерся - отбомбился, потом захватил кого сам хотел, а кого не хотел - убил - ЭТО ЧТО ТАКОЕ?
+ Рашка кричит - а че это им можно, а нам нет? нескрепно как-то.
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на каналі СС2 була інфа про спроби конгресменів занести азов в терористи. По тій причині що якийсь чувак, що проходив службу в азові потім десь начудив подробиць не пам*ятаю не вникав в суть. кому цікаво шукайте канал самий сок на ютубі там все пояснено
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А шо "сывочелый ГЕТЬман" сказал в защиту Азова- зашитников Украины? Ничего? Как обычно, отмалчивается? Всё в стиле его политики: патриотам/защитникам- тюрьмы, сепарам- места в ВР и у кормушки. Шо скажите, свиноботы? "Дикість і нісенітниця", - Коляда про спроби конгресменів США внести "Азов" до списку терористичних організацій - Цензор.НЕТ 8054
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Цікаво? А в штатах терористи ДНР, ЛНР признані терористичними організаціями чи ні? Якщо ні, то вже питання до цих сенаторів чому так?
АЗОВ став одною із основних сил яка зупинила агресора на Донбасі ціною неймовірних жертв. АЗОВ це патріотична сила яка при всіх її мінусах зможе відстояти незалежність України. А Московія була завжди загарбником, окупантом українських земель, розбійником. Московія вже декілька століть займається злодійством, крадіжками надбання інших народів. Вона дійшла і до США і скупляє цих запроданців з сенату пачками. Ласі на кремлівські гроші і ініціюють такі заклики. Ганьба.
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