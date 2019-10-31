EN|RU|UK
Темы дня: Коррупционный скандал в Слуге народа Формула Штайнмайера Номер 95 Квартала о Гонтаревой Выборы в США и Украина Оружейный скандал с Гладковским Протесты против формулы Штайнмайера Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Политика Украины
  1714  52
Материалы по теме:
Все про:ВР (23904) Арахамия (107) Яременко Богдан (55)

 Я думаю, что в этом виноват турборежим. Есть три пути решения, - Арахамия о секс-скандале с Яременко

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, рассказал, что вопрос скандала с председателем комитета по вопросам внешней политики Богданом Яременко (СН) будут решать на заседании фракции.

Об этом Арахамия рассказал журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос о том, какие санкции могут быть применены к Яременко, глава фракции сказал: "Я считаю, что есть три потенциальные пути решения этого вопроса. Один путь - господин Яременко уходит с поста главы комитета. Второй путь - более строгий - господин Яременко идет из фракции. Третий путь - совсем строгий - господин Яременко добровольно откажется от мандата. Не может быть так, что давайте сделаем, что ничего не было".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Секс-скандал в Раде: женщины-депутаты инициируют отставку Яременко с должности главы комитета по вопросам внешней политики

Он отметил, что поддержал бы первый вариант.

"Потому что это была личная переписка. Так, или иначе, это не была политическая какая-то история. Поэтому первый вариант меня лично бы удовлетворил", - сказал Арахамия.

"Я думаю, что в этом, в том числе, виноват турборежим", - добавил Арахамия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Наказывать Яременко за скандал с секс-перепиской в зале ВР фракция СН не будет, - Корниенко

Напомним, журналисты засняли переписку "слуги народа" Яременко с проституткой во время работы в сессионном зале парламента. Нардеп, в свою очередь, заявил, что устроил провокацию. Он утверждал, что хотел таким образом выразить протест против непрофессиональной работы журналистов.

Через несколько часов после этого журналисты засняли его переписку уже не с сотрудницей секс-бизнеса, а с молодыми девушками в "Тиндере" (приложение для знакомств. – Ред.).

Позже Яременко извинился перед всеми, кому создал проблемы попавшей в объективы журналистов перепиской.

Источник: https://censor.net.ua/n3157037
 
 
 Топ комментарии
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Щас такое может всплыть в АНАЛАХ истории, мама не горюй.
Я думаю, что в этом виноват турборежим, - Арахамия о секс-скандале с Яременко - Цензор.НЕТ 1759
 показать весь комментарий
 
 
Це він мабуть про мастурбацію в сесійному залі слуг народу
 показать весь комментарий
 
 
"Меня засосала ЗЕльоная турбина
И жизнь моя полная тоска...."

Короче, 100$ за час и 150$ за два Я думаю, что в этом виноват турборежим, - Арахамия о секс-скандале с Яременко - Цензор.НЕТ 5442
 показать весь комментарий
 
 
Не жди меня, бєня, хорошего зебіла.
Зебіл не такой, как был вчера.
Меня засосала
Опасная зельоная трясина,
И жизнь моя - вечная турбосексигра.
 показать весь комментарий
 
 
как что?



Цигель, цигель, ай люлю !
Фракция "Слуга урода" ту-ту !

100$ за час и 150$ за два
 показать весь комментарий
 
 
Хех! Вы тока представте шо там за индивидуумы если Кива среди них адекват! Я думаю, что в этом виноват турборежим, - Арахамия о секс-скандале с Яременко - Цензор.НЕТ 4810 Очень прошу не кидать в меня тапками за источник но мнение Кивы удивительным образом самое трезвое в этой Раде ! «Прошу прощения, но недопустимо вызывать в Раде проституток и писать *******. Кого вы понабирали?», - заявил нардеп Кива.

https://www.facebook.com/jacob.nakoyher/videos/940539133006444/
 показать весь комментарий
 
 
"Я думаю, что в этом, в том числе, виноват турборежим", - добавил Арахамия. Источник: https://censor.net.ua/n3157037
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Яременко може це робити і в турборежимі Я думаю, что в этом виноват турборежим, - Арахамия о секс-скандале с Яременко - Цензор.НЕТ 3125
 показать весь комментарий
 
 
Вот Шо с людЯми турборежим животворяШШий делаитЬ! Я думаю, что в этом виноват турборежим, - Арахамия о секс-скандале с Яременко - Цензор.НЕТ 7896
 показать весь комментарий
 
 
Один в залі засідань ВР прямо під камери дро..ть, другий бл..дєй знімає.

Які виборці голосували таких депутатів і обрали.
 показать весь комментарий
 
 
А вот такие же и голосовали. Я думаю, что в этом виноват турборежим, - Арахамия о секс-скандале с Яременко - Цензор.НЕТ 4046
Единственное, что объединяет ЛОХторат бородатого бл...на и короля Киву - Онана I, так это врожденная умственная отсталость.
 показать весь комментарий
 
 
Руки тільки свої не постирайте реактівщики .
 показать весь комментарий
 
 
"Потому что это была личная переписка. Так, или иначе, это не была политическая какая-то история. Поэтому первый вариант меня лично бы удовлетворил", - сказал Арахамия.

Естественно! Человек, который изменяет своей жене никогда не способен изменить своей стране!

"Я думаю, что в этом, в том числе, виноват турборежим", - добавил Арахамия.

Конечно виноват! У него просто времени не было искать обычную любовницу, пришлось обращаться к проституткам.
 показать весь комментарий
 
 
Слава Богу шо Кива в турборежив тогда не вошёл. Зал ВР отмывали бы тогда дней пять.
 показать весь комментарий
 
 
Пропоную тепер Яременко називати Бодя Турборежимний
 показать весь комментарий
 
 
давайте сделаем, что ничего не было Источник: https://censor.net.ua/n3157037
=============
оттак і вчинять
 показать весь комментарий
 
 
а ше виженуть журналістів із кнессета ВР
 показать весь комментарий
 
Все вас, зеленых, в м@#ду - на переделку...
 показать весь комментарий
 
 
Давайте тепер називити - Фрікція Слуги Народу. Я думаю, что в этом виноват турборежим, - Арахамия о секс-скандале с Яременко - Цензор.НЕТ 4668
 показать весь комментарий
 
 
зачем так строго к человеку?! он - жертва турборежима! принимает законы не то что пакетами - урнами! на работе до поздней ночи! и возвращается домой, когда жена уже спит. ну стОит ли будить любимого человека ради каких-то 100 долларов?!
 показать весь комментарий
 
 




@GolosPerditu27


·14 ч

В цій історії з зеленим пристаркуватим чивдарем Яременко, мене вкурвлює лиш одне. Це яким треба бути наглухо тупим дебілом, щоб писати прастітуткам, коли кругом журналісти з камерами, але ці слуги кажуть що переграють кремлівського карлика
 показать весь комментарий
 
 
Может праституток в штат Верховной Рады набрать ? Для снятие стресса в турборежиме
 показать весь комментарий
 
 
Пора создавать фракцию "Анал - табу" !
В лидеры - или Яременко или Киву!
 показать весь комментарий
 
 
ребята, АСТАНВИТЕСЬ! еще немного "турборежима", и зеко-***** начнет трахать все, что движется, прямо в сессионном зале)))
 показать весь комментарий
 
 
А їхні ЗЕбаби від турборежиму будуть сосати ножки от стульев и тикать себя микрофонами
 показать весь комментарий
 
73% просто обязаны поддержать своего слугу и прямо на рабочем месте передернуть перед камерой наблюдения!

-«Сделаем их вместе!»
 показать весь комментарий
 
 
Наглец, нахал, нахаба, тупе і зухвале - жертва. Під час перерви нехай у туалеті веде переписку за одно і вздрочить в унітаз.
"Ананизм чертовски приятная вещь, а главное ревалюции не мешает". /Детская болезнь левизни в коммунизме. В.И. лєнин. ПСС т.32 с.89/
 показать весь комментарий
 
 
перетрудились бедняги, какждому законодателю выдавать талоны на секс-услуги...
 показать весь комментарий
 
 
долбанутая алахамия, молчи лучше -у него жена есть, вообще то... турборежим, лять
 показать весь комментарий
 
 
Когда зебилы начинают оправдываться,становится еще грустнее. Понимание пи*деца углубляется пропорционально
 показать весь комментарий
 
 
А может у бородатого депутата спермотоксикоз...при чём хронический...
Предлагаю 4-й вариант :
Яременко никуда не идёт, его надо натравить на Петю-парашу чтоб он того откуканил, раз Рябошапка импотентен. Польза будет явная, большинство в стране скажут спасибо ... хоть так вздрючил ворюгу....
 показать весь комментарий
 
 
"Потому что это была личная переписка. Так, или иначе, это не была политическая какая-то история......"

так Билли Клинтон с Моникой Левински тоже не геополитикой занимался Я думаю, що в цьому винен турборежим. Є три шляхи вирішення, - Арахамія про секс-скандал з Яременком - Цензор.НЕТ 9087
 показать весь комментарий
 
свои же неумки затролят етого козла нечесаного )))
 показать весь комментарий
 
 
Гнилой базар. Засратые портки надо выбрасывать...
 показать весь комментарий
 
 
Это все турборежим виноват. Там порою такой помпаж случается...
Я думаю, що в цьому винен турборежим, - Арахамія про секс-скандал з Яременком - Цензор.НЕТ 8923
 показать весь комментарий
 
 
Навіть порнохаб зацікавився ВР України.
Я думаю, що в цьому винен турборежим, - Арахамія про секс-скандал з Яременком - Цензор.НЕТ 979
 показать весь комментарий
 
 
ТурбоПорноЗебілізм - відкриття у психіатрії...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх