 Я думаю, что в этом виноват турборежим. Есть три пути решения, - Арахамия о секс-скандале с Яременко

Об этом Арахамия рассказал журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос о том, какие санкции могут быть применены к Яременко, глава фракции сказал: "Я считаю, что есть три потенциальные пути решения этого вопроса. Один путь - господин Яременко уходит с поста главы комитета. Второй путь - более строгий - господин Яременко идет из фракции. Третий путь - совсем строгий - господин Яременко добровольно откажется от мандата. Не может быть так, что давайте сделаем, что ничего не было".

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Он отметил, что поддержал бы первый вариант.

"Потому что это была личная переписка. Так, или иначе, это не была политическая какая-то история. Поэтому первый вариант меня лично бы удовлетворил", - сказал Арахамия.

"Я думаю, что в этом, в том числе, виноват турборежим", - добавил Арахамия.

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Напомним, журналисты засняли переписку "слуги народа" Яременко с проституткой во время работы в сессионном зале парламента. Нардеп, в свою очередь, заявил, что устроил провокацию. Он утверждал, что хотел таким образом выразить протест против непрофессиональной работы журналистов.

Через несколько часов после этого журналисты засняли его переписку уже не с сотрудницей секс-бизнеса, а с молодыми девушками в "Тиндере" (приложение для знакомств. – Ред.).

Позже Яременко извинился перед всеми, кому создал проблемы попавшей в объективы журналистов перепиской.