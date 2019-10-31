 Я думаю, что в этом виноват турборежим. Есть три пути решения, - Арахамия о секс-скандале с Яременко

Об этом Арахамия рассказал журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
Отвечая на вопрос о том, какие санкции могут быть применены к Яременко, глава фракции сказал: "Я считаю, что есть три потенциальные пути решения этого вопроса. Один путь - господин Яременко уходит с поста главы комитета. Второй путь - более строгий - господин Яременко идет из фракции. Третий путь - совсем строгий - господин Яременко добровольно откажется от мандата. Не может быть так, что давайте сделаем, что ничего не было".
Он отметил, что поддержал бы первый вариант.
"Потому что это была личная переписка. Так, или иначе, это не была политическая какая-то история. Поэтому первый вариант меня лично бы удовлетворил", - сказал Арахамия.
"Я думаю, что в этом, в том числе, виноват турборежим", - добавил Арахамия.
Напомним, журналисты засняли переписку "слуги народа" Яременко с проституткой во время работы в сессионном зале парламента. Нардеп, в свою очередь, заявил, что устроил провокацию. Он утверждал, что хотел таким образом выразить протест против непрофессиональной работы журналистов.
Через несколько часов после этого журналисты засняли его переписку уже не с сотрудницей секс-бизнеса, а с молодыми девушками в "Тиндере" (приложение для знакомств. – Ред.).
Позже Яременко извинился перед всеми, кому создал проблемы попавшей в объективы журналистов перепиской.
И жизнь моя полная тоска...."
Короче, 100$ за час и 150$ за два
Зебіл не такой, как был вчера.
Меня засосала
Опасная зельоная трясина,
И жизнь моя - вечная турбосексигра.
Цигель, цигель, ай люлю !
Фракция "Слуга урода" ту-ту !
100$ за час и 150$ за два
https://www.facebook.com/jacob.nakoyher/videos/940539133006444/
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Яременко може це робити і в турборежимі
Які виборці голосували таких депутатів і обрали.
Единственное, что объединяет ЛОХторат бородатого бл...на и короля Киву - Онана I, так это врожденная умственная отсталость.
Естественно! Человек, который изменяет своей жене никогда не способен изменить своей стране!
"Я думаю, что в этом, в том числе, виноват турборежим", - добавил Арахамия.
Конечно виноват! У него просто времени не было искать обычную любовницу, пришлось обращаться к проституткам.
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оттак і вчинять
кнессетаВР
@GolosPerditu27
·14 ч
В цій історії з зеленим пристаркуватим чивдарем Яременко, мене вкурвлює лиш одне. Це яким треба бути наглухо тупим дебілом, щоб писати прастітуткам, коли кругом журналісти з камерами, але ці слуги кажуть що переграють кремлівського карлика
В лидеры - или Яременко или Киву!
-«Сделаем их вместе!»
"Ананизм чертовски приятная вещь, а главное ревалюции не мешает". /Детская болезнь левизни в коммунизме. В.И. лєнин. ПСС т.32 с.89/
Предлагаю 4-й вариант :
Яременко никуда не идёт, его надо натравить на Петю-парашу чтоб он того откуканил, раз Рябошапка импотентен. Польза будет явная, большинство в стране скажут спасибо ... хоть так вздрючил ворюгу....
так Билли Клинтон с Моникой Левински тоже не геополитикой занимался