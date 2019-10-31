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Все про:Минобороны (6054) обстрел (8372) Донбасс (19810) операция Объединенных сил (1733)

 Наемники РФ обстреляли опорный пункт ОС вблизи Новогригорьевки из СПГ и крупнокалиберных пулеметов, - Минобороны

С начала текущих суток до 12:30 враг открывал огонь по позициям украинских сил 1 раз на донецком направлении.

Как информирут Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Около 8 утра со стороны оккупированного населенного пункта Белая Каменка начался обстрел оборудованных неподалеку от Новогригорьевки опорных пунктов подразделений Объединенных сил из станковых противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра, который продолжался полчаса", - сказано в сообщении.

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В ведомстве отметили, что потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Источник: https://censor.net.ua/n3157034
 
 
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И "сапога" фигачат, мины сыпят. Миримся ЗЕленые?
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Ничего страшного нужно просто отвести войска
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Устойчівоє перемиріє досягнуто, вже час і там відступати.
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у зебобиков включен режим мочи в глазах - желтый
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тссс! вы главное главнокакбыкомандующегочемтотам не беспокойте...
все должно идти по сценарию...
не мутите.. обстреливают их! иш! паникеры (это корч души)
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