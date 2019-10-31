 Наемники РФ обстреляли опорный пункт ОС вблизи Новогригорьевки из СПГ и крупнокалиберных пулеметов, - Минобороны

Как информирут Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
"Около 8 утра со стороны оккупированного населенного пункта Белая Каменка начался обстрел оборудованных неподалеку от Новогригорьевки опорных пунктов подразделений Объединенных сил из станковых противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра, который продолжался полчаса", - сказано в сообщении.
В ведомстве отметили, что потерь среди личного состава Объединенных сил нет.
все должно идти по сценарию...
не мутите.. обстреливают их! иш! паникеры (это корч души)