 Наемники РФ обстреляли опорный пункт ОС вблизи Новогригорьевки из СПГ и крупнокалиберных пулеметов, - Минобороны

Как информирут Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Около 8 утра со стороны оккупированного населенного пункта Белая Каменка начался обстрел оборудованных неподалеку от Новогригорьевки опорных пунктов подразделений Объединенных сил из станковых противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра, который продолжался полчаса", - сказано в сообщении.

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В ведомстве отметили, что потерь среди личного состава Объединенных сил нет.