 Я это расцениваю как политическое шоу, - Дубневич об уголовных производствах против него

Об этом Дубневич сказал журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Мне инкриминируют 191 статью - это убытки, хотя в документах, которые подало НАБУ, экспертное заключение говорит, что нет убытков, а есть уменьшение активов "Укрзализныци". А убытками это может быть признано только тогда, когда будет решение суда. Следователи НАБУ не имели времени на протяжении более 3,5 лет подать в суд и чтобы подтвердить, это убытки или нет. Меня за этот период ни разу не вызвали, как свидетеля, хотя могли вызвать, чтобы я предоставил свои показания. Я это расцениваю как политическое шоу, очень интересно всем представителям власти и НАБУ во главе с Сытником, чтобы показать, как они борются с коррупционерами", - отметил нардеп.
Дубневич рассказал, что заседание по избранию ему меры пресечения состоится уже завтра в Антикоррупционном суде.
Ранее Рада сняла неприкосновенность с Дубневича и дала согласие на его задержание и арест.
Напомним, стало известно о том, что Рябошапка внес в Верховную Раду представление на снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата Ярослава Дубневича. По данным Рябошапки, материалы дела по Дубневичу касаются двух эпизодов: ложного декларирования и закупок для "Укрзализныци".
Таке враження, що він якимсь євреям дорогу перейшов, і ті мстяться, адже влада тепер у них.
как пальцы (я*цы) в двери - так политическое шоу
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_384502ab-fcc2-4d75-87c2-42616e3c6bd7
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До всіх,хто дерибанить держпідприємства !!
Підказка..
відтепер у Суді розповідайте -не по тій статті "справу шиєш,начальник !"
немає збитків, а є зменшення активів підприємства !!