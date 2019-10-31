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 Политика Украины
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Все про:неприкосновенность (956) Дубневич (49)

 Я это расцениваю как политическое шоу, - Дубневич об уголовных производствах против него

Нардеп Ярослав Дубневич ("За будущее"), с которого ВР сегодня сняла неприкосновенность, считает производства касательно него политическим шоу.

Об этом Дубневич сказал журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мне инкриминируют 191 статью - это убытки, хотя в документах, которые подало НАБУ, экспертное заключение говорит, что нет убытков, а есть уменьшение активов "Укрзализныци". А убытками это может быть признано только тогда, когда будет решение суда. Следователи НАБУ не имели времени на протяжении более 3,5 лет подать в суд и чтобы подтвердить, это убытки или нет. Меня за этот период ни разу не вызвали, как свидетеля, хотя могли вызвать, чтобы я предоставил свои показания. Я это расцениваю как политическое шоу, очень интересно всем представителям власти и НАБУ во главе с Сытником, чтобы показать, как они борются с коррупционерами", - отметил нардеп.

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Дубневич рассказал, что заседание по избранию ему меры пресечения состоится уже завтра в Антикоррупционном суде.

Ранее Рада сняла неприкосновенность с Дубневича и дала согласие на его задержание и арест.

Напомним, стало известно о том, что Рябошапка внес в Верховную Раду представление на снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата Ярослава Дубневича. По данным Рябошапки, материалы дела по Дубневичу касаются двух эпизодов: ложного декларирования и закупок для "Укрзализныци".

Источник: https://censor.net.ua/n3157032
 
 
 Топ комментарии
 
Ха-ха, з огляду на стан Укрзалізниці я б взагалі мовчав би
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шоу это когда коляска и одеялко в клеточку!
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ты еще лядь скажи что ты фокусник Я это расцениваю как политическое шоу, - Дубневич об уголовных производствах против него - Цензор.НЕТ 9489
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Ха-ха, з огляду на стан Укрзалізниці я б взагалі мовчав би
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откупится .за 30 лет никого не посадили и этот всем украинцам фак покажет бо вны того варті Я это расцениваю как политическое шоу, - Дубневич об уголовных производствах против него - Цензор.НЕТ 759
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шоу это когда коляска и одеялко в клеточку!
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Нічого не зрозуміло. Може знов якась туфта, яку довести неможливо?

Таке враження, що він якимсь євреям дорогу перейшов, і ті мстяться, адже влада тепер у них.
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Знов прокляті жидомасони винуваті в тому, що В УЗ більшість вагонів в аварійному стані, залізничне полотно зношене, вокзали засрані, наприклад біля київського як були бомжі так і залишаються. Прокляті жидомасони.
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А це вже демагогія. Вас батьки в дититнстві у хедер не водили?
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так у тому і справа, що Дубневічі не є працівниками Укрзалізниці. І нанести їй збитки вони могли хіба що нишпорили і псували по ночах колію та вагони...
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Коли у крані немає води -у Жагуна винні жиди )))
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накрався, недоумок, скільки міг, а тепер політичне шоу
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Эти ублюдки корупционеры должны быть расстреляны вместе с жёнами и детьми за тотальное разграбление Украины,а они просто насмехаются
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должны..но тогда точно пукин нападёт..без шуток..снести всю нынешнюю быдло-элиту нужно давно, но такая резня обязательно привлечёт падальщиков..
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как хвост прищемят - так политическое преследование
как пальцы (я*цы) в двери - так политическое шоу
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Как воровать- так это экономическая реформа, а как отвечать за воровство так сразу политическое шоу
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Тут є що конфіскувати! Забракло терпіння гортати список його нерухомості.
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_384502ab-fcc2-4d75-87c2-42616e3c6bd7
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"Мені інкримінують 191 статтю - це збитки, хоча в документах, які подали НАБУ, експертний висновок свідчить, що немає збитків, а є зменшення активів "Укрзалізниці".

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До всіх,хто дерибанить держпідприємства !!
Підказка..

відтепер у Суді розповідайте -не по тій статті "справу шиєш,начальник !"
немає збитків, а є зменшення активів підприємства !!
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У ху-ла є таке понятіє: неефективне використання бюджетних срєдств.
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доит бюджет уже столько лет и называет это политическим шоу? так еще при Луценко эти дела пищали к производству!
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