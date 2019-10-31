 Украина должна внедрить рекомендации Венецианской комиссии относительно прав нацменьшинств, - Столтенберг

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Столтенберг сказал на пресс-конференции в Киеве.
"Как вы знаете, я постоянно говорю о важности прав меньшинств. Все союзники согласились, что Украина должна полностью внедрить все рекомендации Венецианской комиссии", - заявил Столтенберг.
Он отметил, что вопрос меньшинств постоянно беспокоит Венгрию - члена НАТО.
Генсек добавил, что от Украины зависит внедрение рекомендаций Венецианской комиссии, а также отметил, что услышал от украинской стороны о внедрении 6 из 7 рекомендаций.
Напомним, ранее сообщалось, что Венецианская комиссия прибыла в Украину для оценки закона о языке.
Какие союзники? Вы о чем? О тех союзниках которые помогают отвести украинские войска из Украины чтобы путина не правацировать?
Украина предоставит еду и автобусы и подвезет всех беженцев к границе где обеспечит нелегальный переход в ЕС.
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И пусть ЕС попытается остановить миллионы беженцев. Впереди будут идти женщины и дети и пусть погранцы ЕС их попытаются остановить. Позади будут идти мужчины арабы и африканцы с калашами.
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Турки этим шантажируют ЕС. Так почему бы и нам это не сделать? С волками жить по волчьи выть!
Мы еще будем во всех международных СМИ кричать - "Свободу нацменшинствам в ЕС!"
А ну выполнять, а то больше обещалок не получите!!!!