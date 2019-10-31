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 Политика Украины
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Все про:Венецианская комиссия (307) НАТО (6516) нацменьшинства (166) Столтенберг (702)

 Украина должна внедрить рекомендации Венецианской комиссии относительно прав нацменьшинств, - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг напомнил Украине о необходимости внедрить рекомендации Венецианской комиссии относительно прав меньшинств.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Столтенберг сказал на пресс-конференции в Киеве.

"Как вы знаете, я постоянно говорю о важности прав меньшинств. Все союзники согласились, что Украина должна полностью внедрить все рекомендации Венецианской комиссии", - заявил Столтенберг.

Он отметил, что вопрос меньшинств постоянно беспокоит Венгрию - члена НАТО.

Генсек добавил, что от Украины зависит внедрение рекомендаций Венецианской комиссии, а также отметил, что услышал от украинской стороны о внедрении 6 из 7 рекомендаций.

Напомним, ранее сообщалось, что Венецианская комиссия прибыла в Украину для оценки закона о языке.

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Источник: https://censor.net.ua/n3157030
 
 
 Топ комментарии
 
Україна всім должна... А невже Нато не ДОЛЖНО нам за кидалівський Будапештський меморандум?
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Все союзники согласились, что Украина должна полностью внедрить все рекомендации Венецианской комиссии", - заявил Столтенберг
Какие союзники? Вы о чем? О тех союзниках которые помогают отвести украинские войска из Украины чтобы путина не правацировать?
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Пашол нах*** со своими нацменшинами. Чемоданы в руки и нах. из страны. можете себе их в Европу забрать
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Європі біженці не потрібні. Їм їх гроші їм понад усе. По простому - взувають нас як лохів.
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Вот Крым и ушёл. Вопрос, кто тогда останется...
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Україна всім должна... А невже Нато не ДОЛЖНО нам за кидалівський Будапештський меморандум?
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Вам никто ничего не должен, неужели до сих пор непонятно?
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Все союзники согласились, что Украина должна полностью внедрить все рекомендации Венецианской комиссии", - заявил Столтенберг
Какие союзники? Вы о чем? О тех союзниках которые помогают отвести украинские войска из Украины чтобы путина не правацировать?
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Незрозуміло, яке відношення має Нато до мовного закону України?
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Как не крути, а венгры работают по вопросам НАТО четко и последовательно ))
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И правильно делают, если иначе не доходит.
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Даешь венгерский язык государственным !
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Нацменшості мають право за державний кошт вивчати державну мову в Україні, або будь яку іншу вже за свій кошт і в будь-якому місці.
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Куда уж больше прав в верховной Раде Украины 80 процентов Питеров
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Украина всем должна. Отказалась о ЯО и страны - гаранты ничего не должны .
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По большому счету Украина никому и ничего не должна.Гаранты Будапештского меморандума спрятали головы себе в дупу как страусы а в Украины есть оружие в 1000 раз ужаснее ЯО это радиоактивные отходы,и стоит поднять несколько транспортных самолетов загруженных ими на предельную высоту и направить их в сторону сраных гарантов и пускай их сбивают их супер-пупер ПВО.Нас украинцев уничтожают морально и политически не смотря на все договоренности и ГАРАНТИИ так почему мы Украина не может сделать то чего нам никто не смог ГАРАНТИРОВАТЬ?Право на самозащиту даже на мировом уровне еще никто не отменял.
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Такими темпами украiнцi стануть нацменшиною в своiй же краiнi
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Украина шестой год воюет с недетскими оккупантами? какие вопросы меньшинства могут быть ,когда Отечество в опасности? Зачем нам от лица Генерального секретаря НАТО слышать промосковскую дурь,что в Украине происходит гражданское противостояние при оккупации из вне?
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Украина якобы воюет с Россией, но среди обмененных "пленных" две трети украинцы, и ни одного российского военнослужащего.
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Чекаю коли НАТА скаже якою мовою мені тут писати.
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Нужно везде дать рекламу что - Украина поможет выходцам из арабских стран и стран средней азии и африки заехать в ЕС через нашу западную границу.
Украина предоставит еду и автобусы и подвезет всех беженцев к границе где обеспечит нелегальный переход в ЕС.
***
И пусть ЕС попытается остановить миллионы беженцев. Впереди будут идти женщины и дети и пусть погранцы ЕС их попытаются остановить. Позади будут идти мужчины арабы и африканцы с калашами.
***
Турки этим шантажируют ЕС. Так почему бы и нам это не сделать? С волками жить по волчьи выть!
Мы еще будем во всех международных СМИ кричать - "Свободу нацменшинствам в ЕС!"
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тогда отменят безвиз и закроют границы. а что тут с кучей папуасов и бармалеев делать ? тут и местных неадекватов хватает.
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да как вы за.бали...кого тут ущемили в Украине, кроме самих украинцев?
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Могу сократить нацменшині до красной книги
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Украина упала на колени и теперь ее добивают все кому не лень пока не добьют окончательно. Бесхребетные ублюдки правят страной.
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Ишь расхрюкались. Вы может быть в ЕС и НАТО не хотите?!
А ну выполнять, а то больше обещалок не получите!!!!
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