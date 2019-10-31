EN|RU|UK
Темы дня: Коррупционный скандал в Слуге народа Формула Штайнмайера Номер 95 Квартала о Гонтаревой Выборы в США и Украина Оружейный скандал с Гладковским Протесты против формулы Штайнмайера Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Политика Украины
  908  15
Все про:нацбезопасность (184) СБУ (13952) Столтенберг (702)

 Я ожидаю внедрения закона о нацбезопасности и реформирования СБУ, - Столтенберг

В НАТО ожидают от Украины внедрения принятого закона о национальной безопасности.

"Этот новоизбранный парламент имеет историческую возможность изменить Украину в лучшую сторону, и все вы уже сделали мощный рывок. И я ожидаю внедрения закона о национальной безопасности, который был принят в прошлом году, предусматривающего парламентский контроль над ведомствами безопасности, оборонными институтами, а также реформирование Службы безопасности", - сказал Столтенберг на заседании Верховной Рады в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он отметил, что советники НАТО будут работать с парламентариями над внедрением евроатлантических принципов и "наилучших образцов работы для усиления верховенства права, для обеспечения права меньшинства, для борьбы с коррупцией и для того, чтобы все аспекты государственной жизни были открытыми и прозрачными, и служили интересам народа Украины".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Страшно впасти у кайдани, умирать в неволі": Столтенберг процитировал в Раде Шевченко и призвал депутатов "не спать". ВИДЕО

"Это будет поддерживать стремление Украины вступить в НАТО. Как суверенное государство, Украина имеет право выбирать свои собственные системы безопасности. Двери НАТО остаются открытыми для вас. Дорога для членства в НАТО не является легкой, и те, кто хотят этого, должны иметь преданность и осуществлять значительные реформы, но, в конце концов, членство является решением членов Альянса и тех, кто хочет к нему присоединиться, и только они. Никто за пределами Украины не имеет право вето, время сфер влияния ушло в прошлое", - подчеркнул генсек Альянса.

Столтенберг также выразил убеждение, что у Украины великое будущее.

"Украина прошла значительный путь, и еще много чего необходимо пройти. НАТО поддерживает вас, потому что мы разделяем одни и те же ценности – любовь к свободе и демократии, уважение к правам человека и верховенство права", - сказал он.

Источник: https://censor.net.ua/n3157028
 
   
 Топ комментарии
 
(при чем люди готовы отдать свои огороды бесплатно))))
 показать весь комментарий
 
краще не такі гарні слова - а парочка баз НАТО,
 показать весь комментарий
 
Їм ніколи, вони з проститутками переписуються.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
краще не такі гарні слова - а парочка баз НАТО,
 показать весь комментарий
 
 
(при чем люди готовы отдать свои огороды бесплатно))))
 показать весь комментарий
 
 
згоден!
але ж то ті, що с любов"ю оброблені і пальчиками перебрані..а не якісь там бурьяни і хащі)))
 показать весь комментарий
 
 
йенсу надо срочно переквалифицироваться из секретарей в президенты
 показать весь комментарий
 
 
Мы от них ОЖИДАЕМ только очередных порций ГОВНА!
ЧУВАК не трать время на жтот ХЛАМ!!!
 показать весь комментарий
 
 
смотри не обожрись,а то кто ж тебя заменит когда придет час ч
 показать весь комментарий
 
я ожидаю внедрения закона о национальной безопасности, который был принят в прошлом году, предусматривающего парламентский контроль над ведомствами безопасности, оборонными институтами, а также реформирование Службы безопасности ", - сказал Столтенберг Источник: https://censor.net.ua/n3157028 не напрягайся!!ЗЕ ещё на такие ,,неожиданности"совсем не готов!!наверняка ещё с ,,пацанами"из за поребребрика должно пройти согласование как ток порешают и будет отмашка тогда лиш и может быть!! Я ожидаю внедрения закона о национальной безопасности и реформирования СБУ, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 6075 Я ожидаю внедрения закона о национальной безопасности и реформирования СБУ, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 7588 Я ожидаю внедрения закона о национальной безопасности и реформирования СБУ, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 2772
 показать весь комментарий
 
 
Їм ніколи, вони з проститутками переписуються.
 показать весь комментарий
 
 
не дождется Столтенберг: кива дрочит, яременко хочет анал-слугам не до законов.
 показать весь комментарий
 
 
"Этот новоизбранный парламент имеет историческую возможность изменить Украину в лучшую сторону, и все вы уже сделали мощный рывок."
Источник: https://censor.net.ua/n315702
Какой рывок лебедьщукураком может сделать? Рукава в ватнике оторвуться...
 показать весь комментарий
 
 
Пока есть такой Сийярто, Столтенберг может не опасаясь за последствия обещать Украине не то, шо членство в НАТО, а главенство с перенесением штаб-квартиры НАТО со всей инфраструктурой в Киев.
 показать весь комментарий
 
 
Базу в Очакове достройте!, балаболы....
 показать весь комментарий
 
Мы ждем, мы верим, надеемся и... Ну, в смысле не "мы" а "они". А мы- ждем конечно, но не верим и практически не надеемся. Это видимо, очередной вариант эволюционного развития озабоченностей всякого рода. ***** мультики крутит, а у Зели на них мож денег не хватат, может ещё как- он больше ротом. Оттакенный, не- ОТТАКЕННЫЙ рывок... Его пока нет, но он обязательно будет, потом. Нужно только верить и моли... В смысле- верить.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх