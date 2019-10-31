EN|RU|UK
Темы дня: Коррупционный скандал в Слуге народа Формула Штайнмайера Номер 95 Квартала о Гонтаревой Выборы в США и Украина Оружейный скандал с Гладковским Протесты против формулы Штайнмайера Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Политика Украины, Экономика
  809  47
Материалы по теме:
Все про:бюджет (4389) Минфин (1289) налоги (2709) Маркарова (83)

 Правительство не планирует повышать налоги, - Маркарова

Министр финансов Оксана Маркарова считает, что не стоит увеличивать налоги, как это делалось под каждый из бюджетов ранее.

Об этом она заявила в интервью "НВ", информирует Цензор.НЕТ.

"Бюджет на 2020 год построен на базе той налоговой системы, которая есть сегодня. Мы считаем, что не стоит увеличивать налоги, как это делалось под каждый из бюджетов ранее", - сказала Маркарова.

По ее словам, в каждом бюджете раньше всегда были не только изменения в Бюджетный кодекс, но и изменения в Налоговый кодекс, в этом году правительство отошло от них.

"Парламент рассматривает несколько изменений в Налоговый кодекс, некоторые из них могут быть и ресурсными, но мы не учитывали эти поступления в бюджете. Единственное, что мы готовы рассмотреть ко второму чтению в бюджет - это поступления от игорного бизнеса или от бренда, если эти законопроекты будут приняты. Мы не планируем повышать налоги, мы не закладывали повышенные налоги ни по базе, ни через процент. Это, мне кажется, для бизнеса важно, потому что бизнес должен понимать правила игры и они должны быть предсказуемыми", - подытожила министр.

Напомним, 15 сентября правительство передало проект государственного бюджета на 2020 год в Верховную Раду.

20 сентября проект бюджета презентовали в Раде.

18 октября Рада в первом чтении приняла законопроект о Госбюджете-2020.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нет такой статьи в бюджете, - Маркарова о выплате Коломойскому компенсации за "ПриватБанк"

Источник: https://censor.net.ua/n3157026
 
 
 Топ комментарии
 
А понижать?...Злочинные папередники все завысили в разы, по словам поклонников Владимира Александровича, а вы не хотите понижать?.... Правительство не планирует повышать налоги, - Маркарова - Цензор.НЕТ 2550
 показать весь комментарий
 
на 20%-30% выше чем была! по ЖКХ 70 лярдов долгов, кто то же должен их оплатить! так что готовь кошелек!!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А понижать?...Злочинные папередники все завысили в разы, по словам поклонников Владимира Александровича, а вы не хотите понижать?.... Правительство не планирует повышать налоги, - Маркарова - Цензор.НЕТ 2550
 показать весь комментарий
 
 
І алігархи по старому будуть платити податок цілих 5% з з своїх десятків мільярдів щорічних девідентів, в той час як технічки із своїх 4 тисяч платять нещасних 18%.?
 показать весь комментарий
 
 
А статки Рижого за рік зросли на 2, 4 млрд вічнозелених. Не дуже жирно?
 показать весь комментарий
 
 
- А чудо?
- Чудо в тому полягає, що **здити не будете ви їх! (с)
 показать весь комментарий
 
 
Министр финансов объяснила, почему тарифы на коммуналку не планируют снижать



Правительство не планирует повышать налоги, - Маркарова - Цензор.НЕТ 4888

Минфин и Кабмин не планируют снижать тарифы, поскольку выступают за введение рыночных цен на энергоресурсы. Об этом заявила Министр финансов Украины Оксана Маркарова в интервью на телеканале «1+1».
«Вопрос в рыночном образовании тарифов. Цена на природные ресурсы должна соответствовать их цене. Если цена на газ является рыночной, тогда правительство тем, кому надо помочь - должно помогать через субсидии. А люди, которые живут в больших домах должны платить честную цену, а не быть тоже субсидируемыми. Потому что когда мы держим низкую цену на тарифы для всех, это значит, что тот, кто живет в маленькой квартире и тот кто живет в большом доме платят одинаковую цену. И это несправедливо. Во всей Европе работает рыночная система», - сообщила Маркарова.
По ее словам, введение рыночных цен на газ для населения является одним из требований МВФ. Также в МВФ поддерживают стремление правительства выплачивать денежные субсидии тем гражданам, для которых коммуналка является слишком дорогой.
«Правительство работает над тем, чтобы не более 15% доходов семьи уходило на коммунальные услуги», - добавила Маркарова.
Напомним, 14 июля НАК «Нафтогаз Украины» снизил цену на газ для населения на 11,8% в сравнении с ценой, которую компания установила ранее. С августа цена на газ для населения снизилась на 5,5% и составила 5 тыс. 568 грн за тысячу кубометров с НДС.
9 августа «Нафтогаз» обратился в суд с просьбой признать противоправным постановление правительства, которым были изменены расчеты цены газа для населения.
 показать весь комментарий
 
 
что выборы закончились да? так не долго новые устроить!!
 показать весь комментарий
 
 
" Цена на природные ресурсы должна соответствовать их цене"
ее диплом тоже липовый?
как у всех зеленкиных
 показать весь комментарий
 
Ага, недержавного зразка... В Трускавці видали.
 показать весь комментарий
 
Дик, а хіба не зе-команда виборами розказувала, що для населення достатньо і власного газу? А його собівартість ж менше 100 баксів. Ну навіть якщо накинути 15% рентабельності, витрати на транспортування і обслуговування мереж, то ціна має точно бути нижчою за 200 доларів.
 показать весь комментарий
 
А где деньги-то брать? Президент готов "принять в любых количествах с любой стороны", а инвестиций - ноль...
 показать весь комментарий
 
 
Точно точно, просто будем вводит новые поборы под разными названиями! Типа обязательная касса, обязательная страховка, обязательный платеж! Это же не налоги да? название то другое!!
 показать весь комментарий
 
 
"элита" продолжать пребывать в параллельной реальности..без снижения налоговой нагрузки болт получите, а не рост экономики..кстати, а мадам не понимает, что увеличение минималки с нового года тоже есть повыжение налогов..?
 показать весь комментарий
 
 
нет нет , название другое! понимаешь рассчитано на лохов, раз название другое то это не налоги!!
 показать весь комментарий
 
 
Вообще то зелохи рассчитывали, что их понизят.
 показать весь комментарий
 
 
на 20%-30% выше чем была! по ЖКХ 70 лярдов долгов, кто то же должен их оплатить! так что готовь кошелек!!
 показать весь комментарий
 
 
Не тільки мені готувати гаманець, а також це необхідно усім прихильникам Зе Правительство не планирует повышать налоги, - Маркарова - Цензор.НЕТ 4130
 показать весь комментарий
 
 
Зелупы молодцы! Налоги не планируют повышать, тарифы на коммуналку, в этом году, обещают не увеличивать, красавцы!
 показать весь комментарий
 
 
Бо тарифи не "повисять", а збільшать Уряд не планує підвищувати податки, - Маркарова - Цензор.НЕТ 527
 показать весь комментарий
 
 
Не повІсять? Шкода, когось вже треба таки повісити.
 показать весь комментарий
 
От игорного бизнеса повышения планируете - это понятно, но от брендов нахрена? Не лучше ли создать условия для появления как можно большего кол-ва укр. брендов с перспективой захвата заруб рынков?
 показать весь комментарий
 
Якщо терміново не продати землю - буде катастрофа. Не треба боятись дефолтів. (с)
 показать весь комментарий
 
 
Значит увеличат количество налоговых проверок и негласный план по начислению штрафных санкций!
Тут и к Зеле не ходи! Видно это он и имел ввиду, обещая грандиозный экономический прорыв.
 показать весь комментарий
 
 
Ну спасобо и на етом. А ничего что Зештанмаер шел на выборы под обещаниями снизить налоги? Или он только помнит обещание сепарам прекратить воевать против Расии?
 показать весь комментарий
 
 
По малански - означает : снижения налогов не будет !!!
 показать весь комментарий
 
 
правительству и пенсиионный возраст поднимать не надо.
при такой пенсии работать придется до смерти.
а тарифы и сами уже полезли вверх. кварт плата выросла вдвое, появился какой то доп мусор в необъятном объеме, только город как был в грязи--так и остался
 показать весь комментарий
 
 
ФОПам сделал обязательные кассы чем тебе не налоги, тоже обязательно тоже кто то это все должен оплатить, тот же налог токо название другое! Так что все нормально налоги не повысились 100% ХА ХА ХА!!
 показать весь комментарий
 
 
Якщо узеленські кажуть що не будуть, то готуйтесь до підвищення. Вже проходили.
 показать весь комментарий
 
 
Зі святом Halloween, зебіли! А якщо в українській народній термінології - ВАМ ВИНЕСЛИ ГАРБУЗА !
 показать весь комментарий
 
 
маркарова - минфин и никакого отношения к налоговой политике не имеет. налогами у нас занимается ГНС
 показать весь комментарий
 
 
Значит планирует. Просто называться это будет по другому и всего то.
 показать весь комментарий
 
 
Правительство не планирует повышать налоги
Уряд не планує підвищувати податки, - Маркарова - Цензор.НЕТ 2000
Будут повышать сборы и платежи !
 показать весь комментарий
 
 
Так при Азірові теж не підвищували, просто брали авансом, наперед. А то може ти помреш, а податки не заплатиш... Уряд не планує підвищувати податки, - Маркарова - Цензор.НЕТ 2279
 показать весь комментарий
 
@для бизнеса важно, потому что бизнес должен понимать правила игры и они должны быть предсказуемыми", - подытожила министр@

Как можно понять дебильный закон о РРО, если ясно только, что правила игры законодатель нарушил без переговоров с виновной стороной (ФЛП), без каких-либо пилотажных исследований проблемы,а только из-за желания какой-то курвы в комитете заработать себе на хатынку... Система "упрощенного" налогообложения этим законом практически разрушена, потому что никакие вменяемые мелкие торговцы, мастерские или парикмахерские на эту хрень не поведутся. На фига нам компенсация на подъем планки до 2,5 лямов в год, если реально учитываемый доход у меня никогда еще не превышал даже 400 тыс и от которого остается на себя 120 тыс в год? Нам и ведения книги учета ежедневного дохода было за глаза, а уж касса, чеки, складской учет, ежедневная отчетность и, прости господи (как эта курва сказала!) ВСЕГО 1000 грн в месяц за программу - это один человек не потянет точно. А создавать ТОВ или ПАТ - это без нас, пусть пани министерка с идиотами из комитета создает и ремонтирует потом машины, торгует на морозе селедкой со смартфоном в руках! Флаг им в руки и пинка под сраки!
Никто и в страшном сне не мог предсказать, что такой бред примут грёбаные слуги урода и будут выдавать его за кардинальную реформу и эффективный способ вывода финансов из тени. Не за тех взялись, пани та панове! С себя вы не начали, с крупных обманщиков тоже, а нашли бесправное безмолвное стадо, над которым можно издеваться без понимания им правил игры и с которым обращаются непредсказуемо.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх