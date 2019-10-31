 Правительство не планирует повышать налоги, - Маркарова

Об этом она заявила в интервью "НВ", информирует Цензор.НЕТ.
"Бюджет на 2020 год построен на базе той налоговой системы, которая есть сегодня. Мы считаем, что не стоит увеличивать налоги, как это делалось под каждый из бюджетов ранее", - сказала Маркарова.
По ее словам, в каждом бюджете раньше всегда были не только изменения в Бюджетный кодекс, но и изменения в Налоговый кодекс, в этом году правительство отошло от них.
"Парламент рассматривает несколько изменений в Налоговый кодекс, некоторые из них могут быть и ресурсными, но мы не учитывали эти поступления в бюджете. Единственное, что мы готовы рассмотреть ко второму чтению в бюджет - это поступления от игорного бизнеса или от бренда, если эти законопроекты будут приняты. Мы не планируем повышать налоги, мы не закладывали повышенные налоги ни по базе, ни через процент. Это, мне кажется, для бизнеса важно, потому что бизнес должен понимать правила игры и они должны быть предсказуемыми", - подытожила министр.
Напомним, 15 сентября правительство передало проект государственного бюджета на 2020 год в Верховную Раду.
20 сентября проект бюджета презентовали в Раде.
18 октября Рада в первом чтении приняла законопроект о Госбюджете-2020.
- Чудо в тому полягає, що **здити не будете ви їх! (с)
Минфин и Кабмин не планируют снижать тарифы, поскольку выступают за введение рыночных цен на энергоресурсы. Об этом заявила Министр финансов Украины Оксана Маркарова в интервью на телеканале «1+1».
«Вопрос в рыночном образовании тарифов. Цена на природные ресурсы должна соответствовать их цене. Если цена на газ является рыночной, тогда правительство тем, кому надо помочь - должно помогать через субсидии. А люди, которые живут в больших домах должны платить честную цену, а не быть тоже субсидируемыми. Потому что когда мы держим низкую цену на тарифы для всех, это значит, что тот, кто живет в маленькой квартире и тот кто живет в большом доме платят одинаковую цену. И это несправедливо. Во всей Европе работает рыночная система», - сообщила Маркарова.
По ее словам, введение рыночных цен на газ для населения является одним из требований МВФ. Также в МВФ поддерживают стремление правительства выплачивать денежные субсидии тем гражданам, для которых коммуналка является слишком дорогой.
«Правительство работает над тем, чтобы не более 15% доходов семьи уходило на коммунальные услуги», - добавила Маркарова.
Напомним, 14 июля НАК «Нафтогаз Украины» снизил цену на газ для населения на 11,8% в сравнении с ценой, которую компания установила ранее. С августа цена на газ для населения снизилась на 5,5% и составила 5 тыс. 568 грн за тысячу кубометров с НДС.
9 августа «Нафтогаз» обратился в суд с просьбой признать противоправным постановление правительства, которым были изменены расчеты цены газа для населения.
ее диплом тоже липовый?
как у всех зеленкиных
а рахунок потім пришлють
Тут и к Зеле не ходи! Видно это он и имел ввиду, обещая грандиозный экономический прорыв.
при такой пенсии работать придется до смерти.
а тарифы и сами уже полезли вверх. кварт плата выросла вдвое, появился какой то доп мусор в необъятном объеме, только город как был в грязи--так и остался
Будут повышать сборы и платежи !
https://www.facebook.com/jacob.nakoyher/videos/940539133006444/UzpfSTEwMDAwMjc2MTU2MDE4Njo0MzU1ODY2MDM3NjkxNDk/
Как можно понять дебильный закон о РРО, если ясно только, что правила игры законодатель нарушил без переговоров с виновной стороной (ФЛП), без каких-либо пилотажных исследований проблемы,а только из-за желания какой-то курвы в комитете заработать себе на хатынку... Система "упрощенного" налогообложения этим законом практически разрушена, потому что никакие вменяемые мелкие торговцы, мастерские или парикмахерские на эту хрень не поведутся. На фига нам компенсация на подъем планки до 2,5 лямов в год, если реально учитываемый доход у меня никогда еще не превышал даже 400 тыс и от которого остается на себя 120 тыс в год? Нам и ведения книги учета ежедневного дохода было за глаза, а уж касса, чеки, складской учет, ежедневная отчетность и, прости господи (как эта курва сказала!) ВСЕГО 1000 грн в месяц за программу - это один человек не потянет точно. А создавать ТОВ или ПАТ - это без нас, пусть пани министерка с идиотами из комитета создает и ремонтирует потом машины, торгует на морозе селедкой со смартфоном в руках! Флаг им в руки и пинка под сраки!
Никто и в страшном сне не мог предсказать, что такой бред примут грёбаные слуги урода и будут выдавать его за кардинальную реформу и эффективный способ вывода финансов из тени. Не за тех взялись, пани та панове! С себя вы не начали, с крупных обманщиков тоже, а нашли бесправное безмолвное стадо, над которым можно издеваться без понимания им правил игры и с которым обращаются непредсказуемо.