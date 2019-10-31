 Уроки истории, понимание и отрицание угроз, морская стратегия, критическая инфраструктура, - во Львове проходит форум по безопасности

Открыли форум сопредседатели и модераторы нынешнего форума Оксана Сыроид, лидер партии "Объединение"Самопомич" и Бен Ходжес, генерал в отставке, экс-командующий ВС США в Европе, сообщает Цензор.НЕТ.



Оксана Сыроид в приветственной речи подчеркнула важность тематики нынешнего форума в связи с российской агрессией и вспомнила слова Никколо Макиавелли, который говорил, что каждый правитель для того, чтобы быть успешным, чтобы защитить себя и свою страну, должен знать историю и географию, чтобы не повторять ошибок . Генерал Бен Ходжес отметил важность экспертного формата форума и участия молодежи.



Оксана Сыроид напомнила, что форум проводится уже в третий раз во Львове: "Первый форум - это было рождение. В прошлом году состоялось крещение, потому что мы получили крестного отца форума: генерал Ходжес стал сопредседателем форума. А в этом году мы стали взрослыми. Форум находит новых партнеров, спикеров. Хочу за это всех вас поблагодарить".



В рамках Львовского форума по безопасности запланированы восемь дискуссионных панелей.





31 октября состоятся дискуссии:



- История: выучили ли мы ее уроки?



- Понимание и отрицание угроз



- Морская стратегия в Балто-Черноморском регионе: обеспечение безопасности через систему международного права



- Ответ на угрозу: военное измерение





На 1 ноября запланированы дискуссии:



- Будущее Балто-Черноморского региона глазами молодежи



- Украинские военнопленные без статуса, но с надеждой вернуться домой



- Медиа как критическая инфраструктура



- Критическая инфраструктура: стабильность или опасность?





В форуме принимают участие более 200 экспертов и чиновников из более чем 10 стран мира: США, Великобритании, Латвии, Украины, Польши, Румынии, Финляндии, Испании, Германии и др.



Эксперты будут размышлять над тем, как защитить критическую инфраструктуру - информационное и киберпространство, важные объекты жизнеобеспечения, экономику и политическую систему от агрессивных действий России, направленных против Украины и Запада. В фокусе дискуссий также - формула Штайнмайера, особый статус Донбасса, Украина - в эпицентре американского конфликта, российские вызовы для Балто-Черноморского региона.



Организаторы форума: ОО "Институт Просвещения", Украинский католический университет, КУ "Институт города" и Львовский городской совет.





Львовский форум по безопаснеости проходит при поддержке Фонда Ганса Зайделя, Фонда Черного моря Немецкого фонда Маршалла, Центра Информации и документации НАТО в Украине и Международного фонда Возрождения.



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