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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (2932) Укрзализныця (1731) Дубневич (49)

 Рябошапка лично вручил Дубневичу подозрение в причастности к завладению 93 млн грн госсредств

Депутату Верховной Рады Ярославу Дубневичу (депутатская группа "За будущее") сообщено о подозрении в причастности к завладению 93 млн средств акционерного общества "Укрзализныця".

Как сообщили в ГПУ агентству "Интерфакс-Украина", "о подозрении Дубневичу сообщил лично генпрокурор Руслан Рябошапка", передает Цензор.НЕТ. 

Дубневич подозревается в совершении преступления по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса.

По версии следствия, действия депутата повлекли убытки государства в размере 93,277 млн гривен.

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Дубневич, находясь на должности председателя парламентского комитета по вопросам транспорта, был осведомлен о финансовом состоянии ПАО "Укрзализныця" и имел влияние на учредителей и должностных лиц предприятия, которое является единственным производителем стрелочных переводов, рамных рельсов, крестовин и комплектов раздельного скрепления.

Доказательства свидетельствуют о том, что Дубневич с сообщниками изучил и проанализировал спрос и цены на рынке стрелочных переводов и принял решение завладеть средствами филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця".

Напомним, ранее стало известно о том, что Рябошапка внес в Верховную Раду представление на снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата Ярослава Дубневича. По данным Рябошапки, материалы дела по Дубневичу касаются двух эпизодов: ложного декларирования и закупок для "Укрзализныци".

Накануне Комитет ВР по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента признал законными представления генерального прокурора Руслана Рябошапки относительно снятия неприкосновенности, задержания и ареста Ярослава Дубневича.

Источник: https://censor.net.ua/n3157020
 
 
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Такого не было при мародёре!!!! Верните нам мародёра, а то кушать сильно хочется...
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Вишиванку, швидше вдягай вишиванку. І державний прапор на плечі...
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Нічого не зрозуміло. Може знов якась туфта, яу довести неможливо?
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Тобі персонально ніхто нічого доводити і не буде,провокаторе на єврейські теми.....
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Прикольно, оказывается Дубневич из "За будущее" ... уже ....а на деле-то он отпочковался из кодлы ублюдков, фальсификаторов, брехунов, мародёров, брехунов и барыг ....название писать ?
Дубневичу вручили підозру в причетності до заволодіння 93 млн грн держкоштів, - "Українські Новини" - Цензор.НЕТ 7607

Не слишком ли много дружбанов Петруччио попались на воровстве ?
Очевидно это для того чтобы понять суть самого ***** :
"...скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты..."
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чмо ти пропарашинське підіслане, іванов-петров-сідоров!!! на бєню всі доведені матеріали є в 3-ох державах світу, що перевищує рябошапкині "підорзри" в рази!!!! але бєню цей кишеньковий прокурор захищає, як квочка курча, не віддає чесному американському правосуддю...І сам стає при цьому співучасником кримінального розкрадання бєнєю 13 річних бюджетів держави!!! Кримінальний прокурор у владі_ злочин всієї цієї зекаманди!!! і президента особисто...бо це його 100%-ий прокурор, що він і підтвердив у розмові з трампом!!! Весь світ це чув на власні вуха!!
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не бери російських свиней до уваги,не переймайся
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Укрзализныця хочет списать свое воровство на Дубневича.
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тупа..ще тупіша..


спроба "перевести стрілки"

або "підміна понять" - "затуманити справу" ,приписавши комусь іншому...
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а бєні коли вручиш підозру особисто, 100%-а ти шестірка??? Всі ці сумми, які ти пред'являєш іншим,- треба ДОВОДИТИ!!!! А на бєню мають 100%-ий матеріал про відмивання в рази більших коштів, вкрадених в Україні!!! Задовбало це вибіркове гниле дійство від кишенькового прокурора!! Зрєліща для зєлохтората!!!
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