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 Политика Украины
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 Благодаря помощи НАТО Украине удалось укрепить защиту от гибридных угроз и кибератак, - Столтенберг

Помощь НАТО, оказываемая Украине через трастовые фонды, оказалась эффективной и помогает этой стране защищаться, в частности, от так называемых гибридных угроз.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил в четверг генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Киеве.

"Это позволило добиться осязаемых результатов. Оказывается помощь раненым, удалось укрепить защиту от гибридных угроз и кибератак", - сказал он .

Кроме того,  по словам генсека, "советники НАТО ежедневно оказывают помощь в процессе реформ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Страны-члены НАТО увеличивают взносы в Трастовые фонды для поддержки Украины

Он напомнил, что через трастовые фонды удалось направить около 40 млн евро на оказание поддержки Украины в военной сфере.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы поддерживаем усилия президента Зеленского по мирному разрешению конфликта", - Столтенберг. ВИДЕО

Трастовые фонды НАТО - это специфический механизм помощи странам вне блока, который добровольно финансируют отдельные члены альянса и их союзники.

Большая часть этих фондов была запущена в сентябре 2014 года после Уэльского саммита НАТО как ответ на агрессивные действия России против Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3157019
 
 
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Допомога НАТО абсолютно недостатня та слабка!
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Тепер цього не буде, бо росія наддасть свою "допомогу".
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Лучший коммент на сегодня в твиттере ВР в связи с тем, что Столтенберг там выступит.

Иерихонский Кот
@ierikhonsky_kot
·
3h
Replying to
@verkhovna_rada
вы хоть не дрочите в это время!
хватит нам позора и без этого
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