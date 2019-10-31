 Благодаря помощи НАТО Украине удалось укрепить защиту от гибридных угроз и кибератак, - Столтенберг

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил в четверг генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Киеве.
"Это позволило добиться осязаемых результатов. Оказывается помощь раненым, удалось укрепить защиту от гибридных угроз и кибератак", - сказал он .
Кроме того, по словам генсека, "советники НАТО ежедневно оказывают помощь в процессе реформ".
Он напомнил, что через трастовые фонды удалось направить около 40 млн евро на оказание поддержки Украины в военной сфере.
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы поддерживаем усилия президента Зеленского по мирному разрешению конфликта", - Столтенберг. ВИДЕО
Трастовые фонды НАТО - это специфический механизм помощи странам вне блока, который добровольно финансируют отдельные члены альянса и их союзники.
Большая часть этих фондов была запущена в сентябре 2014 года после Уэльского саммита НАТО как ответ на агрессивные действия России против Украины.
Иерихонский Кот
@ierikhonsky_kot
·
3h
Replying to
@verkhovna_rada
вы хоть не дрочите в это время!
хватит нам позора и без этого