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 Политика Украины
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Все про:Елисеев (284) НАТО (6516) членство в НАТО (339)

 Новая власть мало говорит об интеграции в НАТО. Должно быть ясно, что Украина хочет ПДЧ, - Елисеев

Экс-заместитель главы Администрации президента Петра Порошенко Константин Елисеев убежден, что важно подтвердить стремление Украины к членству в НАТО.

Об этом он заявил в эфире "Прямой", сообщает Цензор.НЕТ.

"У нас был избран новый парламент, президент, правительство. Непонятная дискуссия. В риторике очень мало вопросов, касающихся интеграции в НАТО", - отметил Елисеев.

Он отметил, что нужно подтвердить, что Украина хочет получить План действий относительно членства.

"Почему это важно? Потому что даже в штаб-квартире НАТО ... я хотел бы сослаться на заявление заместителя генсека НАТО, такая была Геттемюллер, которая в 18 году сказала, что из всех стран, вступающих в НАТО, только по Украине не понятно хочет она ПДЧ или не хочет ПДЧ. Поэтому для нас это важно. И речь идет не о заявке, а о подтверждении, что мы хотим ПДЧ. что такое ПДЧ? Это то, что когда Украина выполнит соответствующие критерии, мы можем стать членом НАТО. Потому что именно через ПДЧ все последние расширения НАТО происходили, именно с помощью этого инструмента. То есть речь идет о гарантии", - добавил Елисеев.

Он также обратил внимание на то, что важны и обязательства НАТО принять Украину в Альянс.

"И второе, что важно, - это обязательство со стороны НАТО нас принять в НАТО. Потому что сейчас обязательства на нашей стороне. А мы бы хотели, чтобы и НАТО тоже имело определенные обязательства. И это не технический вопрос, это вопрос политики, большой политики. И вы знаете, как чувствительно к этому вопросу ПДЧ относятся некоторые партнеры, особенно скептически настроенные страны или страны, которые боятся Путина, Российской Федерации. Поэтому я не согласен с тем, что это вопрос технический. это вопрос абсолютно политический. И для нас нужно, чтобы мы внутри консенсусно подтвердили: да, мы хотим ПДЧ.

Но, к сожалению, когда происходит такая дискуссия, одни говорят, что нам надо ПДЧ, а другие говорят, что даже не надо ничего делать - ни заявки, ничего. То, конечно, подыгрываем позиции Москвы и подыгрываем позиции скептиков. Посмотрите, сейчас Венгрия говорит: мы будем дальше блокировать, и в Украине не понятно, что происходит - хотят они ПДЧ или не хотят. Пока нет консенсуса... На мой взгляд, сейчас очень позитивная ситуация", - рассказал Елисеев.

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Он также отметил, что общество большинством поддерживает членство Украины в НАТО.

Источник: https://censor.net.ua/n3157016
 
   
 Топ комментарии
 
Та не збирається нова влада у НАТО. Це зараз все робиться як у часи януковича.
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Кругом агенти кримля та Коломойського?Новая власть мало говорит об интеграции в НАТО. Должно быть ясно, что Украина хочет ПДЧ, - Елисеев - Цензор.НЕТ 453
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Краще б бувші, коли були при владі, оборонну промисловість розвивали.
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ахахах а эти страну развалят . два сапога пара
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тупі розмови порошенка ніяк не наблизили Україну до НАТО і зараз не наближують! Досить вже розмов, потрібні дії!
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Та не збирається нова влада у НАТО. Це зараз все робиться як у часи януковича.
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Кругом агенти кримля та Коломойського?Новая власть мало говорит об интеграции в НАТО. Должно быть ясно, что Украина хочет ПДЧ, - Елисеев - Цензор.НЕТ 453
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в 18-м году сказала ....... века прошли и Елисеев забыл кто был президентом в 18-м году .... мама дорогая ... ой
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24.09.2019, 06:45
Нардеп Слуги народа о НАТО: Нам нельзя идти туда, где нас не ждут
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да....ну і діла...
зате попередня влада говорила дуже багато.
Слова навіть заміняли діла.
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Это да, если надо много говорить - то обращайтесь к папередныкам, уж они то умеют это делать лучше всех.
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А в этой статье соевые идиоты не поймут никак о чем речь:" которая в 18 году сказала, что из всех стран, вступающих в НАТО, только по Украине не понятно хочет она ПДЧ или не хочет ПДЧ." (с) - он вроде и хаит зеленых, а вроде, как и соевую команду.Новая власть мало говорит об интеграции в НАТО. Должно быть ясно, что Украина хочет ПДЧ, - Елисеев - Цензор.НЕТ 3503
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Що воно меле ?Яка РИТОРИКА ??? Його задача-нагадувати Зєлєнскому про обов'язок виконувати норми конституції:

Стаття 102. Президент України є главою держави і виступає від її імені.
Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина.
Президент України є гарантом реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору.
Як хоче,хай і Гончаруку нагадає:

Стаття 116. Кабінет Міністрів України:
1) забезпечує державний суверенітет і економічну самостійність України, здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави, виконання Конституції і законів України, актів Президента України;
1-1) забезпечує реалізацію стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору;
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Экс-заместитель главы Администрации президента Петра Порошенко Константин Елисеев убежден ...

Все ясно , дальше не читал . Очередной лолибот .
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Делаеться второстепенное создавая иллюзию, ПДЧ не делают так как другие цели
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Точно . Де армія мова та Томас... Чи Томос я вже забув як він називається.
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Я так понял, по коментах. Что зебобики не хотят в НАТО, а хотят в ссср...
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Никаких перспектив вступления в НАТО никто не дает и не обещает, но обязательно надо демонстрировать свою приверженность к НАТО))))
Шизы вальцмановские...
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А що до того всього мають "екси", чи там "папєрєднікі"? Вони ж зробили все, що могли і все миздобули. Нова влада мало говорить про інтеграцію в НАТО. Має бути зрозуміло, що Україна хоче ПДЧ, - Єлісєєв - Цензор.НЕТ 9113
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интересно, а сколько депутатов из зеублюдков вообще расшифруют аббревиатуру НАТО? хотя...для начала бы надо узнать, сколько Зебилов вообще знает значение слова аббревиатура Нова влада мало говорить про інтеграцію в НАТО. Має бути зрозуміло, що Україна хоче ПДЧ, - Єлісєєв - Цензор.НЕТ 8545
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