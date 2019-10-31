 "Метинвест" с 2012 года наращивал инвестиции в экопроекты, несмотря на спад в производстве, - Рыженков

Об этом заявил руководитель "Метинвеста" Юрий Рыженков в ходе European Steel Conference, организованной одной из наиболее авторитетных консалтингово-аналитических компаний в металлургической отрасли World Steel Dynamics совместно с GMK Center, пишет uaprom.info.

В частности, в 2012 году при выпуске стали в объеме 16,246 млн тонн на экопроекты и операционные расходы природоохранной направленности было направлено $146 млн, в 2013 году (при выплавке 16,211 млн тонн стали) - $148 млн, 2014 году (13,163 млн тонн) - $226 млн, 2015 году (11,648 млн тонн) - $207 млн, 2016 году (12,284 млн тонн) - $231 млн, 2017 году (11,287 млн тонн) - $249 млн и 2018 году (11,428 млн тонн) - $347 млн. Уточняется, что в 2018 году только капинвестиции экологической направленности составили $117 млн, что составляет 31% всех капинвестиций в Украине за год.

В целом на сегодня группа реализует 149 социальных и экологических проектов на своих предприятиях.