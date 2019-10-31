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 Экономика, Общество
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 "Метинвест" с 2012 года наращивал инвестиции в экопроекты, несмотря на спад в производстве, - Рыженков

Группа компаний "Метинвест" с 2012 года увеличивала капитальные и операционные затраты на экологическую модернизацию, несмотря на снижение объемов производства

Об этом заявил руководитель "Метинвеста" Юрий Рыженков в ходе European Steel Conference, организованной одной из наиболее авторитетных консалтингово-аналитических компаний в металлургической отрасли World Steel Dynamics совместно с GMK Center, пишет uaprom.info.

В частности, в 2012 году при выпуске стали в объеме 16,246 млн тонн на экопроекты и операционные расходы природоохранной направленности было направлено $146 млн, в 2013 году (при выплавке 16,211 млн тонн стали) - $148 млн, 2014 году (13,163 млн тонн) - $226 млн, 2015 году (11,648 млн тонн) - $207 млн, 2016 году (12,284 млн тонн) - $231 млн, 2017 году (11,287 млн тонн) - $249 млн и 2018 году (11,428 млн тонн) - $347 млн. Уточняется, что в 2018 году только капинвестиции экологической направленности составили $117 млн, что составляет 31% всех капинвестиций в Украине за год.

В целом на сегодня группа реализует 149 социальных и экологических проектов на своих предприятиях.

Метинвест с 2012 года наращивал инвестиции в экопроекты, несмотря на спад в производстве, - Рыженков 01

Источник: https://censor.net.ua/n3157015
 
 
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а эко проекты-это ветряки тоже? которые по зеленому тарифу продают электричество? коррупционная это схема..справедливости ради- смотрятся эффектно..под Приморском Ахмет их кучу наставил..раньше только под Мелитополем видел и то с трассы..а в Приморске они вообще рядышком...
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К Метинвесту вроде нет эко-претензий, а вот к ахметовскому ДТЕКу полно. Они развивают ряд ветроэлектростанций, при этом параллельно используют грязнейшие угольные технологии. На одном Форуме по теме климата звучала такая цифра, что в Украине используются одни из самых грязных в угольных технологий в мире. в 8 раз грязней, чем у западных угольщиков. Только там сворачивают угольную отрасль (даже в Китае), а у нас и не собираются. Наоборот Ренат Леонидович с партнерами не прочь увеличить объемы работы ТЕС, хотя их можно смело закрывать (оставить 20% от существующих), для экономики и экологии это будет плюс, но не для ДТЕК,
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В курсе в курсе 😀😀😀
Прихватил Запорожсталь и сразу закрыл все соц проекты для рабочих. Базы отдыха в Кирилловке, строившийся профилакторий для рабочих. ЗАТО СТРОИТ В КИРРИЛОВСКОМ РАОЙНЕ ВЕТРОГЕНЕРАТОРЫ ПРЯМО РЯДОМ С СЕЛОМ
Я ТАК ПОНИМАЮ, что у азметова свои санитарные собственные нормы в зеленых бумажках
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