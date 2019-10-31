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 Общество, Здоровье
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Все про:вакцина (407) нацбезопасность (184) Супрун Ульяна (598)

 50% всех твитов о вакцинации исходило от российских троллей и ботов, - Супрун пояснила, откуда взялись мифы о вреде иммунизации

В 2014-2017 годах половина всех постов о вакцинации были написаны российскими троллями или ботами.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом на Львовском форуме по безопасности сказала экс-министр охраны здоровья Ульяна Супрун.

"Между 2014 и 2017 годами 50% всех твитов о вакцинации исходило от российских троллей и ботов. Это создало соответствующую атмосферу и популяризировало вопрос: нужна ли вакцинация", - сказала Супрун.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для заключивших декларации с врачами вакцинация от дифтерии и столбняка бесплатна, - НСЗУ

Она напомнила, что охрана здоровья и вопрос вакцинации является частью национальной безопасности.

Напомним, ранее Супрун сообщила, что принятый ВР законопроект №1076 "Об изменениях в закон "О публичных закупках" может лишить украинцев жизненно необходимых лекарств и вакцин.

Источник: https://censor.net.ua/n3157013
 
   
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Да и не Цензоре тоже паслись. Скоро появятся, например, Алесандро. Кацапам выгодна эпидемия дифтерии за пару лет она убьет больше мужчичн средних лет чем война.
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всегда было интересно откуда такие идиоты как ты появляются - от рождения, или после прочтения методичек американской санитарки
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В деяких районах Брукліна, заселених хасидами, минулого року навіть вводили примусову вакцинацію, але винна в цьому звичайно «доктар смєрть»!
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пусть лучше расскажет почему годами не было антирабической вакцины и сыворотки от ботулизма..а сейчас вдруг не оказалось сыворотки от дифтерии..
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Що ти кацап таке дурне верзеш? Мабуть цілу ніч скажені блохи тобі спати не давали 😕
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о-о-о..сашко, ти теж вже нові методички отримав..? тепер усі що не ******* пеппо та його посіпак - кацапи..
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ну теперь мамки которые повелись на єту херню и не делали осознанно прививки детям будут рады дифтерии
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.з коментарів одразу чітко відрізняєш - рашистів і "ватників"...
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