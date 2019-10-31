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 Общество
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Все про:ОБСЕ (3802) обстрел (8372) Петровское (2)

 Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали обстрел на участке разведения войск под Петровским 29 октября

Мониторинговая миссия ОБСЕ 29 октября зафиксировала обстрелы возле Петровского, в третьей зоне разведения сил, согласованной на переговорах в Минске.

Как сообщается, в ежедневном отчете СММ ОБСЕ, наблюдатели зафиксировали применение стрелкового оружия неподалеку от Петровского, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"29 октября, патрулируя ориентировочно в 2 км к северу от Петровского, наблюдатели слышали выстрелы и очереди из стрелкового оружия примерно в 2-4 км к юго-западу (по оценке, в пределах участка разведения)", - указывается в отчете миссии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 4 ноября должно начаться разведение войск в Петровском, - Зеленский (обновлено)

При этом наблюдатели не уточняют, какая из сторон открыла огонь.

Также наблюдатели сообщили, что, находясь на том же пункте наблюдения, слышали обстрелы за пределами участка разведения сил.

" Осуществляя наблюдение с этой же позиции и примерно в 2 км к северо-востоку от н.п. Богдановка (подконтролен правительству, 41 км к юго-западу от Донецка), команды миссии слышали 42 выстрела и очереди из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета, а также 8 взрывов неопределенного происхождения (все, по оценке, за участком разведения, но в пределах 5 км от ее края)", - сообщает СММ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 28 октября возле Петровского на Донбассе наблюдатели слышали 7 выстрелов, - ОБСЕ

В ежедневной сводке штаба ООС за 29 октября обстрелы в районе Петровского не указываются – в ней упомянут только огонь под Богдановкой, за пределами участка разведения войск.

Как известно, первейшим условием для начала разведения сил и средств на Донбассе является 7-дневное соблюдение на участке режима тишины.

Президент Украины Владимир Зеленский 31 октября заявил, что разведение сил в районе Петровского запланировано на 4 ноября.

Источник: https://censor.net.ua/n3157012
 
 
 Топ комментарии
 
НИКАКИХ ОБСТРЕЛОВ НЕТ!!! ЭТО ВСЕ ГНУСНАЯ ЛОЖЬ ПОРОХОБОТОВ!!!
Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали обстрел на участке разведения войск под Петровским 29 октября - Цензор.НЕТ 1395

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ты опять от санитаров сбежал ? Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали обстрел на участке разведения войск под Петровским 29 октября - Цензор.НЕТ 7905
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Не факт, что сорвалось. Ему плевать что там происходит на самом деле.
Разведение возле Золотого тому пример.
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НИКАКИХ ОБСТРЕЛОВ НЕТ!!! ЭТО ВСЕ ГНУСНАЯ ЛОЖЬ ПОРОХОБОТОВ!!!
Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали обстрел на участке разведения войск под Петровским 29 октября - Цензор.НЕТ 1395

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То просто грім гримів. Потрібно вірити сєпарам і Пуйлу.
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Та давайте вже відводити війська без очікування 7 діб без пострілів, навіть під обстрілами! Для чого ці умовності! Ми відводимо війська щоб показати свою добру волю до припинення війни і такі дрібниці як обстріли не мають ставати нам на заваді! Відвели війська, швидко у всіх місцях - дали сигнал міжнародному співтовариству на введення нових санкцій проти путіна. Відвели війська, почекали місяць часу - не допомогло, пішли у наступ на всіх ділянках!
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кому ця демонстрація потрібна? Хто її оцінить? Чи принесе це очікуваний результат?
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Зеленському потрібно відвести війська, хай відводить, але швидко та ефективно! Визначив де і наскільки, відвів, почекав 1-2-3 місяці і якщо немає ефекту - війська повертаються на свої позиції!
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Зам главврача психушки, опять кабинет забыл закрыть и пароли на компе поставить. Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали обстрел на участке разведения войск под Петровским 29 октября - Цензор.НЕТ 6542
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Мечтатели,при Зеленском такое невозможно,наступать,он может только отступать
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......ну ОН реально НАПОЛЕОН )))))) !!!! мне так нравится , что ОН сделал мою страну !!!
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значит до 4 ноября уже не будет 7 дней тишины...или будет? там своя какая-то система подсчета...
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Ну для когось Зеленський робить ці відведення, потрібно допомогти Зеленському, поодинокі відведення нічого не дають, потрібна масовість!
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точно . массово . и сразу до Днепра . или лучше до Збруча ?
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Будь які дії влади мають бути ефективними! Навіть помилкові пропозиції Президента мають бути підтримані населенням, щоб Президент швидко зрозумів безперспективність своїх ідіотських ідей! Хоче Зеленський відводити війська, давате відводити! Але Зеленський має сказати коли і як це має припинити війну! Якщо за місяць-два-три ніякої користі та ефекту від цього розведення ми не отримаємо, то ця ідя має бути визнана помилковою і війська мають повернутись на позиції і піти вперед звільняти наші території!
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Чому ж ти не підтримував дії минулого президента?
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Так минулий Президент нічого не робив, тільки гроші крав!
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Ага, пунятно-ти таки дійсно дурник. Ви з Іваном в одній палаті?
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от **** сорвалось разведение . а Вовка так хотел
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Не факт, что сорвалось. Ему плевать что там происходит на самом деле.
Разведение возле Золотого тому пример.
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После разведения обстрелы прекратятся.
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Условие для разведения: ОТСУТСТВИЕ ОБСТРЕЛОВ В ТЕЧЕНИЕ 7 ДНЕЙ ПЕРЕД РАЗВЕДЕНИЕМ.


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Обстрелы будут всегда т.к обе стороны провоцируют друг друга.
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Больше всех знают кто кого провоцирует на Донбассе фрице-флажковые писатели на форуме.
Факты провокационных обстрелов со стороны ВСУ есть?
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Міністерство оборони оприлюднило подробиці розведення військ на Донбасі.

«Розведення відбувається на відстань 1 км від лінії розмежування та є дзеркальним, тобто таким що має здійснюватися обома сторонами.
Основна умова початку розведення військ - дотримання режиму припинення вогню на ділянці розведення протягом семи днів», - йдеться у повідомленні.
https://zaxid.net/news/
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Ниче не сорвалось. Зе все равно выведет войска с Украины. В Золотом тоже стреляли до последнего дня но войска все равно вывели
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так це на одному участку - відійшли від того участка всторону на двацять метрів і мона відводити
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Значит отсчитываем 7 дней от обстрела, или опять гдето рядом? Или, как Арахамия говорит, более-менее?
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це не завадить вазу здавати території пуйлу!
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зе - слуга сепаров и регионалов. царь скоро позволит переговоры зе с "молодыми республиками" - ото и весь "нормандский формат".
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Вау, яка несподіванка... А сам наполеон моніка не хоче туди саме зараз з'їздити і все проконтролювати? А, ну, я ж забув, він же не лох
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