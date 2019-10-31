 Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали обстрел на участке разведения войск под Петровским 29 октября

Как сообщается, в ежедневном отчете СММ ОБСЕ, наблюдатели зафиксировали применение стрелкового оружия неподалеку от Петровского, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"29 октября, патрулируя ориентировочно в 2 км к северу от Петровского, наблюдатели слышали выстрелы и очереди из стрелкового оружия примерно в 2-4 км к юго-западу (по оценке, в пределах участка разведения)", - указывается в отчете миссии.

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При этом наблюдатели не уточняют, какая из сторон открыла огонь.

Также наблюдатели сообщили, что, находясь на том же пункте наблюдения, слышали обстрелы за пределами участка разведения сил.

" Осуществляя наблюдение с этой же позиции и примерно в 2 км к северо-востоку от н.п. Богдановка (подконтролен правительству, 41 км к юго-западу от Донецка), команды миссии слышали 42 выстрела и очереди из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета, а также 8 взрывов неопределенного происхождения (все, по оценке, за участком разведения, но в пределах 5 км от ее края)", - сообщает СММ.

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В ежедневной сводке штаба ООС за 29 октября обстрелы в районе Петровского не указываются – в ней упомянут только огонь под Богдановкой, за пределами участка разведения войск.

Как известно, первейшим условием для начала разведения сил и средств на Донбассе является 7-дневное соблюдение на участке режима тишины.

Президент Украины Владимир Зеленский 31 октября заявил, что разведение сил в районе Петровского запланировано на 4 ноября.