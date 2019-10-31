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 Политика Украины
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 Строительство "Северного потока - 2" усиливает Россию и ослабляет Европу, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что строительство российского газопровода "Северный поток - 2" усиливает Россия и ослабляет Европу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Президент заявил, что строительство "Северного потока - 2" это вопрос не только энергетической безопасности Украины, но и геополитический.

"Скажу откровенно, что это (строительство "Северного потока - 2". - Ред.) усиливает Россию и ослабляет Европу. Это моя точка зрения, и не только моя, но и нашего правительства. ... Мы понимали, что так может произойти… Со своей стороны скажу, что и я лично, и наше правительство были готовы к такому решению. Мы готовы", - отметил президент.

Напомним, ранее стало известно, что Датское энергетическое агентство выдало разрешение на прокладку "Северного потока - 2".

По состоянию на сентябрь 2019 года "Северный поток-2", который предусматривает поставки газа в обход Украины, закончен на 75%, и Москва утверждает, что завершит проект к концу 2019 года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США намерены препятствовать строительству "Северного потока-2", - Госдеп

Источник: https://censor.net.ua/n3157010
 
 
 Топ комментарии
 
Ага.. готові вони.
В нас вже другий день опалювального сезону. Вночі мінус мінус, а в батареях жодного тепла.
Раніше такого не було. Перший рік отак.
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Готовы к чему, Владимир Александрович?
За какую сумму продаете РФ Украину?
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А те, що Зе таки нагадав про ПДЧ до НАТО, Цензор промовчав)) Це сором!
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Януковощ тоже был за Евроинтеграцию. На словах. По делам надо судить, а не по бла-бла-бла, зебиляка.
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Озвучив - молодець!
І офіційно поновили заявку?
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Просто все знают что Украину в НАТО не возьмут пока у нее есть окупированные территории. Все ети разговоры про вступление в ЕС и НАТО пустая болтовня.
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А отвод наших войск, с нашей земли что делает? А, фалософ?
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Блевать хочется при виде этого елейно гнусящего выродка
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Ага.. готові вони.
В нас вже другий день опалювального сезону. Вночі мінус мінус, а в батареях жодного тепла.
Раніше такого не було. Перший рік отак.
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ви ж патріотка? то треба трохи зекономити газу.
та й глобальне потепління тільки і чекає, щоби ще потепліти.
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ви відслідковуєте причинно-наслідкові зв'язки ?
2019 рік це наслідок 2014, а 2014 - наслідок 2005-10 років, а 2005 наслідок - 1997, а
1997 наслідок - 1994.
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А газ - це наслідок розкладання туш динозаврів.

"а 2014 - наслідок 2005-10 років"
Ксюха тоді ще в дитсадок ходила Будівництво "Північного потоку - 2" посилює Росію і послаблює Європу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7750
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газ закачали інопланетяни, коли будували піраміди, просто все тоді не використали
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То фігня, долбанути по Єловстоуну, виверження супервулкана викличе льодовиковий період, там й охолодимось Будівництво "Північного потоку - 2" посилює Росію і послаблює Європу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6247
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"Вночі мінус мінус"

Мінус на мінус дає плюс Будівництво "Північного потоку - 2" посилює Росію і послаблює Європу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6773
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От молодець! А теперь можно и отдохнуть. На сегодня солнцеликий работать закончил.
А претензии к Газпрому будем обнулять?
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это факинг претензии,и они подлежат обязательной диджитализации,один час - $ 100,ярмоленко в курсе..
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Тобто Зе вирішив покритикувати ЄС. Строительство "Северного потока - 2" усиливает Россию и ослабляет Европу, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5808
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А кто похитил почку маршала Чойбалсана?
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Зеб, недалеко от моих родителей предприятие, которое никто не украли, точнее - стены от него... не знаю что ещё тебе про него пояснить.
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Хто в ОРДЛО порізав підприємства і вивіз їх на росію?
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Ну Украина всегда воевала за слабых, то за турок, то за поляков
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СП-2 явно усиливает позиции Германии и ослабляет позиции Украины и Польши, точнее, США.
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США пофіг куди газ продавати, бажаючі брати по всьому глобусу
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Ударим по строительству СП2 отводом наших войск вглубь Украины !
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Можешь теперь у себя отсосать или Юзика попроси.
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Ну зато не будет "торговли на крови".Минус 3 млрд. долларов в товарообороте с рашкой это отлично.
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О какой газовой ,,войне,,говорит этот урод.Ведь до запуска продуктопроводв ,,Дружба,, и ,,Уренгой-Помары-Ужгород,, вся кацапия пользовалась украинским газом.А теперь газа которого хватало на все СССР не хватает даже на Украину тем более что остаются законсервироваными сотни месторождений в Украине да и поляки нашли свое месторождение в сотнях метров от Украины колосальное месторождение газа.Все просто что все это олигархам сидящим на кацапском транзите не нужно,лучше пускай Украина исчезнет с лица Земли чем они слезут с газовой транзитной трубы которую они приватизировали а не построили.
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Со своей стороны скажу, что и я лично, и наше правительство были готовы к такому решению. Мы готовы", - отметил президент.
Источник: https://censor.net.ua/n3157010
Пионэр, всем зюзям пример...
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Переживает что доход от АГРЕССОРА-потеряем.Окуеть. Строительство "Северного потока - 2" усиливает Россию и ослабляет Европу, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5118
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Это его #нелох назначил главой Киевской области

Строительство "Северного потока - 2" усиливает Россию и ослабляет Европу, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7180
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нет... не угадал
не Европу, а конкретно Украину
Европе пофиг по какой магистрали покупать у рашки газ...
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не пофиг. дойчи становятся газовым хабом и 3 лярда уходят к ним
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я хотел сказать, что только Украине станет печально если ее труба будет пустой (а не всей Европе...даже покупая потом руцкий газ в немецком хабе, ее будет намного меньше больно чем Украине и без газа в трубе и покупающей тот же газ в хабах...но уже дороже)
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Господа порохоботы, если вы думаете что ннатравите 73% против зе в виде исскуственного майдана, или же что на следующих выборахлюди будут топить за пороха, после всего дерьма которым вы поливаете эти 73% то вы глубоко ошибаетесь. Меняйте методички.
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По суті вони працюють на кацапське кагебе, розпалюючи взаємну ворожнечу в суспільстві без жодного конструктивного "позиву".
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Что там на "Пороха" накопали Труба с Рябошапкой, под руководством Портнова, из-за чего у 73%, перегнавших ум в развитии, возникло неприятие Порошенко и любовь в малороссу-нелоху, как и они? :D
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А при чом тут портняжка?
Люди не забыли ни свинарчуков, ни разворовывание оборонки под их руководством, и, получается, руководством пороха, ни гонтареву и отсутствие валюты в обменках, ни запрет на пользование зарубежными банками,которыми даже в странах 3го мира пользуются, ни вывод денег при этом в офшоры в панаму, при картинной показухе что мол не буянте а то путин нападет, мы мол тут по своему с корупцией и офшорами боремся. И еще пролоббированная медреформа, позволяющая распиливать украинцев на запчасти без их согласия
. И это только мелоч из всего навороченного. Зе конечно нафакапил, но не настолько как его 'папередники'. И люди этого не забыли и не простили.
Так что карманные патриоты типа Белецкого и Яроша уже бесполезны и для пороха и для тягнибока. Последний так воообще ьыл испол зован как casus belli потому как должен был понимать что изза его слов война и началась.
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-Молодой человек! Проснитесь - Вы срёте!
-А я не сплю.... Будівництво "Північного потоку - 2" посилює Росію і послаблює Європу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8417
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Со своей стороны скажу, что и я лично, и наше правительство были готовы к такому решению. Мы готовы", - отметил президент. Вот так все просто? Мы готовы порезать трубу и все? Дания 5 лет сопротивлялась себе в убыток а Зе за пол года согласился на все. А что дальше? Скажет что мы были готовы отдать ***** крым, дамбас и правобережную Украину?
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А зачем нам эта труба?Северные потоки ещё при Ельцине начали строить.Рано или поздно это должно было случится.Нужно научится жить без рашки и без ее вонючих газа и денег.
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Дания сопротивлялась, пока реднек ************, какой то бред с покупкой Гренландии не отмочил.
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Данія експортує газ, і рашики їх конкуренти на європейських ринках. Як тільки їх газові платформи поставили на тривалий ремонт, так і передумали Будівництво "Північного потоку - 2" посилює Росію і послаблює Європу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8598
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А поставки российской электроэнергии в Украину, случайно не укрепляет рашку?
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А що ЗЄнелох думає про постачання електроенергії з кацапстану в Україну?
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