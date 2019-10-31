 Строительство "Северного потока - 2" усиливает Россию и ослабляет Европу, - Зеленский

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Президент заявил, что строительство "Северного потока - 2" это вопрос не только энергетической безопасности Украины, но и геополитический.
"Скажу откровенно, что это (строительство "Северного потока - 2". - Ред.) усиливает Россию и ослабляет Европу. Это моя точка зрения, и не только моя, но и нашего правительства. ... Мы понимали, что так может произойти… Со своей стороны скажу, что и я лично, и наше правительство были готовы к такому решению. Мы готовы", - отметил президент.
Напомним, ранее стало известно, что Датское энергетическое агентство выдало разрешение на прокладку "Северного потока - 2".
По состоянию на сентябрь 2019 года "Северный поток-2", который предусматривает поставки газа в обход Украины, закончен на 75%, и Москва утверждает, что завершит проект к концу 2019 года.
За какую сумму продаете РФ Украину?
І офіційно поновили заявку?
В нас вже другий день опалювального сезону. Вночі мінус мінус, а в батареях жодного тепла.
Раніше такого не було. Перший рік отак.
та й глобальне потепління тільки і чекає, щоби ще потепліти.
2019 рік це наслідок 2014, а 2014 - наслідок 2005-10 років, а 2005 наслідок - 1997, а
1997 наслідок - 1994.
"а 2014 - наслідок 2005-10 років"
Ксюха тоді ще в дитсадок ходила
Мінус на мінус дає плюс
А претензии к Газпрому будем обнулять?
сам додумався?
Источник: https://censor.net.ua/n3157010
Пионэр, всем зюзям пример...
не Европу, а конкретно Украину
Европе пофиг по какой магистрали покупать у рашки газ...
ее= ей * (пардон)
Люди не забыли ни свинарчуков, ни разворовывание оборонки под их руководством, и, получается, руководством пороха, ни гонтареву и отсутствие валюты в обменках, ни запрет на пользование зарубежными банками,которыми даже в странах 3го мира пользуются, ни вывод денег при этом в офшоры в панаму, при картинной показухе что мол не буянте а то путин нападет, мы мол тут по своему с корупцией и офшорами боремся. И еще пролоббированная медреформа, позволяющая распиливать украинцев на запчасти без их согласия
. И это только мелоч из всего навороченного. Зе конечно нафакапил, но не настолько как его 'папередники'. И люди этого не забыли и не простили.
Так что карманные патриоты типа Белецкого и Яроша уже бесполезны и для пороха и для тягнибока. Последний так воообще ьыл испол зован как casus belli потому как должен был понимать что изза его слов война и началась.
-А я не сплю....