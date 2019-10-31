 Строительство "Северного потока - 2" усиливает Россию и ослабляет Европу, - Зеленский

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Президент заявил, что строительство "Северного потока - 2" это вопрос не только энергетической безопасности Украины, но и геополитический.

"Скажу откровенно, что это (строительство "Северного потока - 2". - Ред.) усиливает Россию и ослабляет Европу. Это моя точка зрения, и не только моя, но и нашего правительства. ... Мы понимали, что так может произойти… Со своей стороны скажу, что и я лично, и наше правительство были готовы к такому решению. Мы готовы", - отметил президент.

Напомним, ранее стало известно, что Датское энергетическое агентство выдало разрешение на прокладку "Северного потока - 2".

По состоянию на сентябрь 2019 года "Северный поток-2", который предусматривает поставки газа в обход Украины, закончен на 75%, и Москва утверждает, что завершит проект к концу 2019 года.

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