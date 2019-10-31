 НАТО никогда не признает незаконную аннексию Крыма Россией, - Столтенберг

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в четверг в Киеве.
"НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, мы никогда не признаем нелегальную аннексию Крыма со стороны России. Мы осуждаем агрессивные действия России в Черноморском регионе", - сказал Столтенберг.
Бла - бла - бла . Ссыкуны , импотенты , коррупционеры .
Ось так зелішмарклі.
Фактичне захоплення парашистами ?
.рукоблудстворуководство Украины ?