EN|RU|UK
Темы дня: Коррупционный скандал в Слуге народа Формула Штайнмайера Номер 95 Квартала о Гонтаревой Выборы в США и Украина Оружейный скандал с Гладковским Протесты против формулы Штайнмайера Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Политика Украины
  289  8
Материалы по теме:
Все про:Крым (22010) оккупация (6872) Россия (74147) Столтенберг (702)

 НАТО никогда не признает незаконную аннексию Крыма Россией, - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявляет, что Альянс никогда не признает незаконную аннексию Крыма Россией.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в четверг в Киеве.

"НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, мы никогда не признаем нелегальную аннексию Крыма со стороны России. Мы осуждаем агрессивные действия России в Черноморском регионе", - сказал Столтенберг.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский и Столтенберг провели переговоры, - ОП. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3157007
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявляет, что Альянс никогда не признает незаконную аннексию Крыма Россией

Бла - бла - бла . Ссыкуны , импотенты , коррупционеры .
 показать весь комментарий
 
При Пороху повільно наступали, при зєбілу швидко відступаємо.
Ось так зелішмарклі.
 показать весь комментарий
 
А агресію в Азовському морі ?
Фактичне захоплення парашистами ?
 показать весь комментарий
 
 
даже если ее признает ...рукоблудство руководство Украины ?
 показать весь комментарий
 
Значит нам не быть в НАТО до возвращения Крыма, так как один из их законов для новых членов гласит о том что не должно быть спорных территорий
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх