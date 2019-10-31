 НАТО никогда не признает незаконную аннексию Крыма Россией, - Столтенберг

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в четверг в Киеве.

"НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, мы никогда не признаем нелегальную аннексию Крыма со стороны России. Мы осуждаем агрессивные действия России в Черноморском регионе", - сказал Столтенберг.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский и Столтенберг провели переговоры, - ОП. ФОТОрепортаж