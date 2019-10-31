 Слышала о существовании более 60 точек разведения, но лично этого списка не видела, - Верещук

Об этом Верещук рассказала в комментарии Цензор.НЕТ в кулуарах парламента.
Она выразила мнение, что разведения необходимы, чтобы не подвергать опасности украинских военных.
"Я, конечно, понимаю, что надо развести войска. Надо стабилизировать ситуацию, когда будет прекращен огонь и не будут гибнуть люди хотя бы два-три месяца - мы будем понимать, что мы будем двигаться дальше. Если разведения не будет, мы будем постоянно подвергать опасности наши вооруженные силы, нашу полицию и тех людей, которые сегодня стоят на переднем крае. Мы не сдаем, это наша территория", - сказала Верещук.
На вопрос о том, можно ли ожидать, что после встречи в нормандском формате будут разведения в других точках, нардеп ответила: "Если будут достигнуты договоренности и будет гарантия Российской Федерации взятых на себя обязательств, конечно. Мы сегодня имеем три взятые обязательства с обеих сторон: Станица Луганская, Петровское и Золотое. В Станице Луганской развели, Золотое-4 продолжаем разведение, осталось Петровское. Это те, которые есть сейчас. Говорят о Дебальцево. Давайте говорить о Дебальцево. У нас 410 км линии разграничения", - сказала Верещук.
На вопросов о том, кто говорит о разведении в Дебальцево, она заметила: "Вчера я слышала от других фракций, давайте будем разводить в Дебальцево. Давайте будем разводить, мы должны это сделать. Если есть такая возможность, давайте", - сказала нардеп.
На уточнение, возможно ли также, что разведение состоится в Песках и Широкино, Верещук сказала: "Все обсуждают. Я слышала, что есть более 60 реперных точек, которые нужно развести. Ну давайте". На вопрос о том, существует ли какой-то список мест, где нужно развести войска, она ответила: "Я лично этого списка не видела. Я только слышу о них от политиков, которые в той или иной степени называют какие-то другие точки. Я видела о Станице Луганской, Золотом и Петровском. Это пока там. Дальше пусть решает руководство". Верещук заверила, что до встречи в нормандском формате других разведенных, кроме оговоренных (Станица Луганская, Золотое и Петровское), не будет.
Напомним, 29 октября в 12:00 началось зеркальное разведение сил в районе Золотого-4. По информации штаба ООС, на участке № 2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области силы и средства отводятся на расстояние 1 км от занятых позиций, но сам процесс должен длиться не более 30 дней.
В то же время, участники акции "Ні - капітуляції" сообщили об обстрелах в районе Золотого-4. Эти данные подтвердила украинская сторона СЦКК. Однако в штабе Объединенных сил пояснили, что обстреливали Золотое вне участка разведения сил, поэтому отвод войск начался.
Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк заявил, что Золотое после отвода патрулируют ветераны АТО, которые теперь служат в полиции и Нацгвардии.
В сторону Львова?
все вообще слабо представляют, что сейчас происходит в Украине и к чему она стала стремительно двигаться....
признавать свои ошибки - удел сильных..
"Экс-мэр Равы-Русской ушла с занимаемой должности со скандалом, не выдержав постоянной критики депутатов городского совета. В 2014 г. Ирину Верещук ограбили. Это произошло возле дошкольного учебного заведения №1, где мэр города припарковала свое авто и отошла от машины. В этот момент двое неизвестных разбили лобовое стекло и украли сумку. Кроме документов на выделение земельных наделов, в сумке находилось 30 тыс. долларов, доплата за «не совсем законное» выделение земли. Бывшая градоначальница Равы-Русской - «слуга народа», уличённая в получении взятки в размере 200 тыс. долларов ещё в 2013-ом году. Попала в список команды «Зе», которую возглавлял новоизбранный президент Владимир Зеленский, с помощью 2 млн. долларов и протекции 2-х одиозных личностей.
Верещук, демонстрируя в декларации довольно скромные официальные доходы и отсутствие денежных активов, одевается дорого. Её наряды, которые она меняет не редко, оценивают в 6-7 тыс. долларов."
Головне, громадяни, а хтось замислювався, що коли (припустимо) будуть виконані усі умови мінських договорняків та за формулою штангєншлюхєра проведені вибори у лугандонії, ми отримаємо федералізовану Україну, тобто це призведе до докорінної зміни державного устрою, а з часом, неминуче, - до знищення країни як такової?