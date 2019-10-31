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 Политика Украины
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 4 ноября должно начаться разведение войск в Петровском, - Зеленский (обновлено)

4 ноября ожидается старт разведения войск в Петровском Донецкой области.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы со своей стороны начали разведение в Катериновке (Золотое. - Ред.) . Если все будет безопасно в Петровском на протяжении недели – должно быть семь дней тишины – то, мне кажется, 4 ноября мы должны начать разведение и в Петровском", - сказал Зеленский на пресс-конференции генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в четверг в Киеве после заседания Комиссии Украина-НАТО.

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Также Столтенберг добавил, что страны-члены Альянса приветствует прогресс в разведении в районе Станицы Луганской и других районах.

"Россия должна прекратить свою поддержку боевиков на востоке, вывести своё оружие и технику", - подчеркнул Столтенберг.

Источник: https://censor.net.ua/n3157003
 
 
 Топ комментарии
 
Как же Моника с Пу торопится встретится, даже страшно представить что оно там наподписывает. Как вариант: выборы без передачи границы, отзыв исков к Газпрому, вода в Крым, референдум повторный в Крыму, результат известный заранее.
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Мрія Зєлєпуті побачити Путлєра в Парижі , а тоді можна й .....
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Да чего мелочиться? Давайте отойдем до Полтавы?!
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нет уж ....до дома главного слуги народа..
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В Золотом живуть сєпари. А в Пєтровськом? Може варто провести опитування?
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Как же Моника с Пу торопится встретится, даже страшно представить что оно там наподписывает. Как вариант: выборы без передачи границы, отзыв исков к Газпрому, вода в Крым, референдум повторный в Крыму, результат известный заранее.
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Все це буде дуже скоро. Зеленський закінчить війну будь-якою ціною!
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Ок розумники!!
Давайте розказуйте, як її закінчити війну?!
Йти в наступ, миротворча місія, обгородити забором - це брєд.
Стояти як стояли 5 років?! Теж брєд. Відключити світло, воду?! Брєд . Донбас наша земля?! Якщо да то й там наші громадяни!!
Хочте воювати?! А ви готові?!
Чи нехай воюють ті, хто десь там. В окопах. А я в теплому ліжечку буду керувати операцією.
Розведення військ це не хатєлкі Зеленського. Так прописано в мінських угодах... Чи можливо їх змінити?! Можливо, якщо одна із сторін не буде їх дотримуватись.
Чи потрібно зустрічатись з х#йлом?! Так потрібно . необхідно і терміново я б сказав. Коли?! Лише після того як будуть виконані мінські угоди!!!!! Так прописано там. Порошенко з кожним роком відтягував це.. Не знаю на що він надіявся...
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Наши громодяни это те, кто поддерживает Украину, а не сброд который орал Путин введи войска.....так что получается земля наша, а быдломасса не наша, вот такие дела малята.
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Як закiнчити вiйну? Спитайте в Грузiї!

4 листопада має початися розведення військ у Петрівському, - Зеленський - Цензор.НЕТ 381

А вони чиї громадяни? Переконайте їх про протилежне!
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Читаю ваш пост и напрашивается только один вопрос: Вы просто предлагаете сдаться московскому улусу?
1. Мы 5 лет продержали линию фронта ради того, чтоб ее сдать?
2. Отключить свет и воду нужно было давным давно! Почему мы должны за них платить?
3. Земля там наша, а вот люди укушенные кацапами уже не совсем наши! Лечение и только после этого они снова наши.
4. Воевать? Так мы воюем и не плохо. (про тепле ліжко - вся Страна в окопы не поместится! Не повторяйте даунбасские мантры "В шахте был? Нет и говорить с тобой не о чем.")
5. Порох тянул и хитрил, а как вы хотели, если враг был очень сильный, а мы просто не готовы?!
Нужно вооружаться и готовиться дать достойный отпор!!!

Нет у нас другого варианта! Или вы хотите половину населения в рашистские ГУЛАГи отправить?
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Пан Andrey Dark!
На фото нашi люди з нашої землi?
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Володимир Олександрович, більшість Ваших виборців хвилює питання- а коли відбудеться розведення військ в Києві?
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