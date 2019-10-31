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 Политика Украины
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 Украина готова ускорить подготовку к членству в НАТО, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что Киев готов ускорить подготовку к членству в НАТО и на практике готов доказывать получения плана действий для членства (ПДЧ) в Альянсе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-УКраина, об этом он сообщил на пресс-конференции генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в четверг в Киеве после заседания Комиссии Украина-НАТО.

"Мы готовы еще ближе сотрудничать с Альянсом и ускорить подготовку к членству в НАТО, не снимая с повестки дня возможность присоединения Украины к ПДЧ. Мы готовы уже сегодня практической работой доказывать, что Украина заслуживает такого формата отношений с Альянсом", - сказал Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Украина готова к переходу на новый уровень", - Зеленский предложил НАТО рассмотреть возможность присоединения Киева к программе расширенных возможностей Альянса. ВИДЕО

Он также сообщил, что в ходе заседания Комиссии Украина-НАТО стороны договорились об обновлённом консолидированном пакете проектов.

"Сегодня мы договорились об обновленном консолидированном пакете проектов и практических мероприятий, обсудили перспективы нашего сотрудничества в рамках программы расширенных возможностей НАТО", - рассказал президент Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3157002
 
   
 Топ комментарии
 
Цензор, до яких пір ти будеш толерувати антисемітам?
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Бубочка мы верим что ты нас ведёшь в НАТО ведь ты маленькая радость мамы Римы никогда не лгала 🙋🙋🙋
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Бубочка мы верим что ты нас ведёшь в НАТО ведь ты маленькая радость мамы Римы никогда не лгала 🙋🙋🙋
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Цензор, до яких пір ти будеш толерувати антисемітам?
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присоединяюсь к вашему возмущению.... и вообще в коментах просто засилье ботов самой гадкой и низкопробной якості
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А коли Ви зайдете на ФБ п. Бутусова, то більшого "інтелектуала і гуманіста" вивже не знайдете...
Але правду кажуть, що диявол завжди ховається в деталях
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Ну да,а вот НАТО Украина и нафиг не нужна.Зачем НАТО регион который и сам не знает в какую сторону переться.ТО ли кацапия То ли Европа.
За время правления команды ЗЕ еще и шаг не произошел в сторону ЕС все усилия проводят в утопическое локальное размежевание конфликтующих сторон.Локальное для того чтобы освободить проходы для тех кому мы кричали-,,Вокзал чемодан Россия,, теперь превратилось в -,,Вокзал чемодан Украина,,
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Если НАТО войдёт в Украину, то Путин введёт ядерное оружие в Кубу, Никарагуа, Венесуэлу. А в руководстве НАТО дураков мало мало совсем.
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Всё это благие намерения. Никогда Украина не войдет в НАТО, особенно при Путине. И Свинораха никогда не оставит нас в покое. Как арабы евреев.
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Украина готова ускорить подготовку к членству...

Хватит болтать, клоун!!! Нужно ускорять и ускорять, а не болтать о готовности... Это трепло хоть что нибудь кроме как болтать может??
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