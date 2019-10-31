 Украина готова ускорить подготовку к членству в НАТО, - Зеленский

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-УКраина, об этом он сообщил на пресс-конференции генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в четверг в Киеве после заседания Комиссии Украина-НАТО.
"Мы готовы еще ближе сотрудничать с Альянсом и ускорить подготовку к членству в НАТО, не снимая с повестки дня возможность присоединения Украины к ПДЧ. Мы готовы уже сегодня практической работой доказывать, что Украина заслуживает такого формата отношений с Альянсом", - сказал Зеленский.
Он также сообщил, что в ходе заседания Комиссии Украина-НАТО стороны договорились об обновлённом консолидированном пакете проектов.
"Сегодня мы договорились об обновленном консолидированном пакете проектов и практических мероприятий, обсудили перспективы нашего сотрудничества в рамках программы расширенных возможностей НАТО", - рассказал президент Украины.
Але правду кажуть, що диявол завжди ховається в деталях
За время правления команды ЗЕ еще и шаг не произошел в сторону ЕС все усилия проводят в утопическое локальное размежевание конфликтующих сторон.Локальное для того чтобы освободить проходы для тех кому мы кричали-,,Вокзал чемодан Россия,, теперь превратилось в -,,Вокзал чемодан Украина,,
Хватит болтать, клоун!!! Нужно ускорять и ускорять, а не болтать о готовности... Это трепло хоть что нибудь кроме как болтать может??