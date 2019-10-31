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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:прокуратура (3726) убийство (5374) Бухтатый (5)

 Иностранец, подозреваемый в нападении на сотрудника АП Бухтатого, после чего тот умер, предстанет перед судом, - прокуратура

Киевская местная прокуратура №10 направила в суд обвинительный акт в отношении гражданина Армении, который обвиняется в совершении разбойного нападения на сотрудника Администрации Президента времен Порошенко Александра Бухтатого.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

"Обвинительный акт в отношении подозреваемого по ч.2 ст.187 УК Украины (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц с целью завладения чужим имуществом, соединенное с насилием опасным для жизни человека, подвергшегося нападению) направлено в Шевченковский райсуд столицы для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемый находится под стражей без права внесения залога.

Материалы в отношении другого нападающего выделены в отдельное уголовное производство, досудебное расследование в котором продолжается.

Напоминаем, тело сотрудника Администрации президента Александра Бухтатого нашли в Шевченковском районе Киева утром 14 марта. Бухтатый был главным консультантом департамента информационной политики АП.

Как сообщалось, вечером 13 марта на улице Баггоутовской в ​​Киеве подозреваемый и его сообщник напали на незнакомого им человека, несколько раз ударили его по голове, отобрали телефон и банковские карточки. Утром тело пострадавшего нашли прохожие.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Иностранец, подозреваемый в нападении на сотрудника АП Бухтатого, после чего тот умер, арестован без права залога, - прокуратура

Источник: https://censor.net.ua/n3157001
 
   
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та ну - как то строго к иноземцю - сразу в суд тянуть.
это же не АТО-шник какой-то...
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гм, а в той статье про его убийство написано:
"Тело осмотрел судебно-медицинский эксперт, согласно предварительному выводу которого следов насильственной смерти не обнаружено.Источник: https://censor.net.ua/n3116542

это у нас такие эксперты? или журналисты?
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