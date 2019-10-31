 Иностранец, подозреваемый в нападении на сотрудника АП Бухтатого, после чего тот умер, предстанет перед судом, - прокуратура

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

"Обвинительный акт в отношении подозреваемого по ч.2 ст.187 УК Украины (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц с целью завладения чужим имуществом, соединенное с насилием опасным для жизни человека, подвергшегося нападению) направлено в Шевченковский райсуд столицы для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемый находится под стражей без права внесения залога.

Материалы в отношении другого нападающего выделены в отдельное уголовное производство, досудебное расследование в котором продолжается.

Напоминаем, тело сотрудника Администрации президента Александра Бухтатого нашли в Шевченковском районе Киева утром 14 марта. Бухтатый был главным консультантом департамента информационной политики АП.

Как сообщалось, вечером 13 марта на улице Баггоутовской в ​​Киеве подозреваемый и его сообщник напали на незнакомого им человека, несколько раз ударили его по голове, отобрали телефон и банковские карточки. Утром тело пострадавшего нашли прохожие.

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