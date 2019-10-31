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 Политика Украины
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Все про:ВР (23904) неприкосновенность (956) Дубневич (49)

 Рада сняла неприкосновенность с Дубневича и дала согласие на его задержание и арест. ВИДЕО

Рада на заседании в четверг сняла неприкосновенность с народного депутата, члена депутатской группы "За будущее" Ярослава Дубневича, чем дала согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и избрание меры пресечения народному депутату Ярославу Дубневичу.

За разрешение на привлечение к уголовной ответственности проголосовали 332 народных депутата. Задержание поддержал 241 нардеп, арест - 229 депутатов.

Напомним, ранее стало известно о том, что Рябошапка внес в Верховную Раду представление на снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата Ярослава Дубневича. По данным Рябошапки, материалы дела по Дубневичу касаются двух эпизодов: ложного декларирования и закупок для "Укрзализныци".

Накануне Комитет ВР по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента признал законными представления генерального прокурора Руслана Рябошапки относительно снятия неприкосновенности, задержания и ареста Ярослава Дубневича.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": САП планирует объявить подозрение Дубневичу на заседании ВР 31 октября, - Холодницкий

Источник: https://censor.net.ua/n3157000
 
   
 Топ комментарии
 
А що, у нас ще є недоторканність? Шмаркля знову обдєлався.
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Так слуги урода уже же отметили неприкосновенность или не отменили ? А ну ка любители шаурмы объясните шо к чему
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Спасибі Голосу. Хоча б раз на щось згодилися. 209 голосів від слуг, от вам і моно більшість. А от чому Юліні орли і орлиці не дали жодного голосу?
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Спасибі Голосу. Хоча б раз на щось згодилися. 209 голосів від слуг, от вам і моно більшість. А от чому Юліні орли і орлиці не дали жодного голосу?
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не могли.

здати "свого"
духовно близького злодія..

особливо зажопи і пЄС Рада зняла недоторканність з Дубневича і дала згоду на його затримання й арешт - Цензор.НЕТ 6909
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свободу ярику бубневичу!!!!ярик ***..ярик ***..вылазь нах..)))
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вангую волання партії Бариги про "політичні переслідування" ))

І не здивуюсь картинці у парламенті :
Рада зняла недоторканність з Дубневича і дала згоду на його затримання й арешт - Цензор.НЕТ 5351
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А що, у нас ще є недоторканність? Шмаркля знову обдєлався.
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окак.. ти мабуть мысяць бухав..а тут таке робиться
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А я бачу, ви не місцевий пан і не знаєте, шо недоторканність діє до 31 грудня.
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паламарчук -відомий бот на цензорі.
раджу навіть не реагувати
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Є більш "вдячні цілі"..
З ботами дискусії непотрібні..
Ви їм лише збільшуєте виплати..Бо вони "від виробітку" працюють.
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Ти вже з люстерком спілкуєшся?))) Опудало і є!

Рада зняла недоторканність з Дубневича і дала згоду на його затримання й арешт - Цензор.НЕТ 6692
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Так слуги урода уже же отметили неприкосновенность или не отменили ? А ну ка любители шаурмы объясните шо к чему
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Это замечательно теперь можно будет всех инакомыслящих усадить на нары и оставить в Раде угодных дрочеров и прочую шваль .
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для зе лохів її відмінинили,а для слуг лишили 3 закони які її зберігають. але тссс,лохи про то знати не мають Рада зняла недоторканність із Дубневича - Цензор.НЕТ 2082
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чукча нє чітатєль, чукча пісатєль Рада зняла недоторканність із Дубневича - Цензор.НЕТ 1988 ПЕСики, а шо в ваше кодло вже людей з мозком та ознаками інтелекту не набирають?
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коли Пєтя мав надію на виграш і давав гроші,а не пробував наї..ати навіть своїх найманих тролів )))
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тоді не зрозуміло хто усю цю зграю зара підгодовує..бо стало тут не проштовхнутись..на усіх гілках одне саме: зеля, шмаркля, зрада.....хто не за петю - малорос, зебіл і кацап..примітивно і вже задовбало..
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Так вже не набирають,Тепер тільки з інтелектом. А в кого тільки ознаки - до зебілів записують.
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Рада сняла неприкосновенность с Дубневича

Ну так пакуйте его , шо вы на него вылупились ... Мордой в землю и гоу в темницу сырую лет на 200 .
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Разумков сказав -пакуйте,але "в кулуарах"..

без цирку,як при Луценко...
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Погоджуюся, бо українське майбуття його не цікавить.
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Дубневича тепер дуже цікавить своє майбутнє... Рада зняла недоторканність з Дубневича і дала згоду на його затримання й арешт - Цензор.НЕТ 2892
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Ото буде сміху якщо фігурант виявиться чистим перед законом.
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Це можливо, бо суди нова влада не реформує.
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Леша Гончаренко чуть не усрался, пытаясь отмазать гада.
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ні..він просто не часто "доривається до пипки мікрофона" )))
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це твердження самого Дубневича,як перед самим голосуванням сказав голова регламентного комітету.
Брехло,як і всі злодії з БПП
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пане адвокат Дубневича..
В Суді представите цей друкований ГІВНОдоказ,що базується на судженнях НЕЮРИСТІВ... Рада зняла недоторканність з Дубневича і дала згоду на його затримання й арешт - Цензор.НЕТ 9940
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Ви коли за шоколадного мародера візьметесь? Дубневич в порівнянні з ним так собі дрібний кишеньковий злодюжка!
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Апропо.

Арештом Дубневича СПРОСТОВАНО безпідставні чутки,що "Команда ЗЕ " домовилась про все з Дубневичами.

тобто недавне призначення помічником Нардепа Дубневича Головою обласної Ради Ганущиним своїми замісниками ще двох ХОЛУЇВ ДУБНЕВИЧА -це суто тому,що партія Бариги БПП на Львівщині досі при владі на обласному рівні.

https://zaxid.net/nas_zvilnili_bo_dubnevich_hotiv_pokazati_sviy_vpliv_na_lvivshhinu_n1490339
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Кажуть - принаймні, про це говорить Ірина Марушкіна з Варіантів, вона навіть написала це у Facebook, - що депутатам пропонували хабарі за це голосування(за зняття двох замісників голови облради). Навіть називає суми якісь - від 500 до 10 000 доларів за голосування. Не знаю - за обох, за кожного.

Володимир Гірняк: Конкретно я цього не бачив, але чув. Особливо після того, коли в моєму випадку було 42 - то ціна зросла до 20, а навіть, казали, 50 тисяч умовних одиниць. Але доказів немає - це питання до правоохоронних органів.

/Гірняк.Колмишній зам. голови облради.
Скорумповане місто Львів

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