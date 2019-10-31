 Рада сняла неприкосновенность с Дубневича и дала согласие на его задержание и арест. ВИДЕО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и избрание меры пресечения народному депутату Ярославу Дубневичу.
За разрешение на привлечение к уголовной ответственности проголосовали 332 народных депутата. Задержание поддержал 241 нардеп, арест - 229 депутатов.
Напомним, ранее стало известно о том, что Рябошапка внес в Верховную Раду представление на снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата Ярослава Дубневича. По данным Рябошапки, материалы дела по Дубневичу касаются двух эпизодов: ложного декларирования и закупок для "Укрзализныци".
Накануне Комитет ВР по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента признал законными представления генерального прокурора Руслана Рябошапки относительно снятия неприкосновенности, задержания и ареста Ярослава Дубневича.
здати "свого"
духовно близького злодія..
особливо зажопи і пЄС
І не здивуюсь картинці у парламенті :
раджу навіть не реагувати
З ботами дискусії непотрібні..
Ви їм лише збільшуєте виплати..Бо вони "від виробітку" працюють.
Ну так пакуйте его , шо вы на него вылупились ... Мордой в землю и гоу в темницу сырую лет на 200 .
без цирку,як при Луценко...
Брехло,як і всі злодії з БПП
В Суді представите цей друкований ГІВНОдоказ,що базується на судженнях НЕЮРИСТІВ...
Кальченко Сергій Віталійович (нар. 30 грудня 1964, Київ, УРСР) - кандидат юридичних наук[1], з 2008 року залучається як експерт до заходів та проектів Венеціанської комісії Ради Європи.
Арештом Дубневича СПРОСТОВАНО безпідставні чутки,що "Команда ЗЕ " домовилась про все з Дубневичами.
тобто недавне призначення помічником Нардепа Дубневича Головою обласної Ради Ганущиним своїми замісниками ще двох ХОЛУЇВ ДУБНЕВИЧА -це суто тому,що партія Бариги БПП на Львівщині досі при владі на обласному рівні.
https://zaxid.net/nas_zvilnili_bo_dubnevich_hotiv_pokazati_sviy_vpliv_na_lvivshhinu_n1490339
Володимир Гірняк: Конкретно я цього не бачив, але чув. Особливо після того, коли в моєму випадку було 42 - то ціна зросла до 20, а навіть, казали, 50 тисяч умовних одиниць. Але доказів немає - це питання до правоохоронних органів.
/Гірняк.Колмишній зам. голови облради.
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