 Допрос Портнова проведен "тихо" и с нарушением закона. Его нужно повторить, - адвокат Порошенко Головань

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в своем блоге написал адвокат Игорь Головань.

По его словам допрос проведен с нарушением закона.

"Потерпевший, в отличие от заявителя, в соответствии со статьей 56 УПК Украины во время досудебного расследования вправе участвовать в следственных (розыскных) и других процессуальных действиях, во время проведения которых задавать вопросы, подавать свои замечания и возражения относительно порядка проведения действия, которые заносятся в протокол, а также знакомиться с протоколами следственных (розыскных) и других процессуальных действий, выполненных с его участием.

Согласно части 6 статьи 223 УПК Украины, следственное (сыскное) действие, совершаемое по ходатайству потерпевшего, проводится с участием лица, которое ее инициировала и (или) его защитника или представителя.

Поэтому следователь Национальной полиции, который скрыл от пострадавших допрос Портнова и не дал возможность задать ему вопрос, нарушил закон", - отметил Головань.

Он считает, что следователь продемонстрировал зависимость и предвзятость, ему будет заявлен отвод, а представитель потерпевших будет требовать повторного допроса Портнова.

Директор ГБР Роман Труба, который также обвиняется в деле о попытке нападения на пятого президента Украины Петра Порошенко, также должен быть допрошен с участием представителя потерпевших, добавил Головань.

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