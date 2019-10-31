 Допрос Портнова проведен "тихо" и с нарушением закона. Его нужно повторить, - адвокат Порошенко Головань

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в своем блоге написал адвокат Игорь Головань.
По его словам допрос проведен с нарушением закона.
"Потерпевший, в отличие от заявителя, в соответствии со статьей 56 УПК Украины во время досудебного расследования вправе участвовать в следственных (розыскных) и других процессуальных действиях, во время проведения которых задавать вопросы, подавать свои замечания и возражения относительно порядка проведения действия, которые заносятся в протокол, а также знакомиться с протоколами следственных (розыскных) и других процессуальных действий, выполненных с его участием.
Согласно части 6 статьи 223 УПК Украины, следственное (сыскное) действие, совершаемое по ходатайству потерпевшего, проводится с участием лица, которое ее инициировала и (или) его защитника или представителя.
Поэтому следователь Национальной полиции, который скрыл от пострадавших допрос Портнова и не дал возможность задать ему вопрос, нарушил закон", - отметил Головань.
Он считает, что следователь продемонстрировал зависимость и предвзятость, ему будет заявлен отвод, а представитель потерпевших будет требовать повторного допроса Портнова.
Директор ГБР Роман Труба, который также обвиняется в деле о попытке нападения на пятого президента Украины Петра Порошенко, также должен быть допрошен с участием представителя потерпевших, добавил Головань.
СПОНСОРЫ ЗЕЛЕНСКОГО ПООБЕЩАЛИ РАСПИХАТЬ УКРАИНСКИХ ПАТРИОТОВ ПО ТЮРЬМАМ И ПСИХУШКАМ
Понедельник, 8 Апреля 2019
Бывший замглавы администрации Януковича Андрей Портнов убежден, что после выборов, на которых, по его мнению, победит Владимир Зеленский, в Украине пройдет волна расправ над украинским патриотами и активистами
Об этом Портнов написал в своем Telegram-канале, информирует "ДС"
"Думаю через несколько недель, кроме смены президента, в стране начнут происходить еще некоторые процессы.
Они коснутся ключевых активистов, патриотов, титушек, подконтрольных силовикам банд, порохоботов и созданных на офшорные деньги лидеров мнений.
Уверен, они начнут потихоньку исчезать.
Кто-то в тюрьму, кто-то в эмиграцию, кто-то под диван, кто-то в больницу, а кто-то вообще", - заявил Портнов
Лохов обула пропаганда паРаши и они избрали малоросса Зелемойского, а теперь они у Лукашенко ищут то, что не смогли найти Труба и Рябошапка у Порошенко, но зебы уверены, что суслик есть.
Извини, не получилось.
https://gordonua.com/news/politics/bogoslovskaya-portnov-mne-pozvonil-so-strashnym-matom-pereshel-na-ty-i-krichal-potom-ya-tebya-zakopayu-ty-budesh-sidet-v-tyurme-i-tebya-tam-budut-imet-vse-213674.html
Как мне сегодня сказал один человек: премьера, который поезд до Борисполя пустил в 20 раз дешевле, чем предлагали китайцы, уволили, а глав-полицая оставили.
Министра здравоохранения, которая мед. реформу проводила, уволили. а глав-полицая оставили.
Вот и все, что нам нужно знать от этой власти.
Об этом на своей странице в Facebook написал журналист проекта "Наші Гроші" Юрий Николов.
Журналист проверил данные на сайте НАПК, кто официально жертвовал деньги Зеленскому. Всего там с начала февраля "засветились" 68 млн грн от 230 человек.
"Среди жертвователей оказалась сравнительно большая купа юристов, связанных с Андреем Портновым и Андреем Богданом, которого называют чуть ли не главным в штабе Зеленского. Вносили они кто полтинник, кто сотку (тыс. грн)", - отметил Николов.
При этом он перечислил целый ряд связанных с Андреем Портновым спонсоров Владимира Зеленского, уточнив, что это только те из них, которые были обнаружены при беглом изучении списка.
"Вот кого заметил: Евгений Веничук и Игорь Мендограло - соответственно бывший директор и актуальный подписант фирмы "Укррослизинг", которая отжала через суд у Киева 2 ярда денег за вагоны метрополитена. Эти юристы как раз вошли в фирму, когда она стала принадлежать Фуксу, и обеспечили ей судебную победу. Раньше Веничук официально светился как партнер Гранцева, который партнер Портнова. Валентина Стародубцева, бухгалтер адвокатского объединения "Пукшин і партнери", там, где старшим партнером трудится Андрей Богдан. Дмитрий Барабин, был адвокатом в "Бона фидес" Пукшина", - написал Николов.
В списке "спонсоров" Зеленского оказалось также много "портновцев", связанных с ним еще со времен сотрудничества Андрея Портнова с Юлией Тимошенко.
"Владимир Макар, адвокат и "посипака" Портнова по БЮТу. Анна Косинова, адвокат АО "Колегія правозахисників" Петрашко, Макара и Гранцева. Ирина Спринская, адвокат, была помощницей нардепа от БЮТ Владимира Пилипенко, входившего в группу "молодых юристов" Портнова. Константин Гранич, тоже был помощником Пилипенко. Карина Микитян, была помощницей Портнова и Пилипенко. Оксана Мангул, директор юркомпании "Корпоративні технології" Петрашко и Гранцева с Фесенко", - перечислил Николов.
Также существенные суммы в поддержку Владимира Зеленского внесли его жена и партнеры по бизнесу.
Лидером рейтинга "спонсоров" Зеленского, по словам Николова, стал Константин Зубков с взносом в 1 млн 667 тыс. 200 грн.
"Был директором фирмы "Промислова комплектация", учредителями которой является пачка офшоров, обоснованно подозреваемых в связях с "Приватбанком" времен Коломойского", - отметил журналист.
http://www.dsnews.ua/politics/zelenskiy-idet-v-prezidenty-na-dengi-druzey-portnova-yanukovicha--28032019230000
Невдоволення Портнова викликало те, що прокурор тривалий час відмовлявся закривати кримінальне провадження проти нього.
Встановлено, що в особистому листуванні з прокурором Божком Портнов погрожував йому, використовуючи нецензурні вирази.
«Еще раз услышу вашу фамилию, буду прекращать в кусок говна…»
«И слух буду корректировать, жестким сексом, раз такой тупой»
И это еще не все мерзкие выражения и по отношению не только к прокурору.
И Слуг это не смущает
Практически одновременно с бегством Виктора Януковича (23 февраля) Портнов тоже уехал из Украины - в Москву.
В интервью каналу «112 Украина», которое он дал после возвращения в Украину в этом году, Портнов заявил, что не поддерживает никаких связей с Януковичем и считает, что тот должен понести ответственность за бездействие - недостаточно жесткие действия милиции во время событий на Майдане.
Он считает, что в Украине остаётся только один разделяющий вопрос - пора наконец разобраться с майданом.
«Отменить закон об амнистии лицам, совершившим умышленные убийства сотрудников милиции и очень серьёзно разобраться», - добавил юрист.
3 лютого 2018 року Прокуратура Криму почала перевірку щодо причетності Портнова до окупації та анексії Криму
26 березня 2018 року стало відомо, що проти Андрія Портнова СБУ розпочала кримінальне провадження за статтею 111 Кримінального кодексу - державна зрада.
За словами нардепа Андрія Левуса, Портнов ймовірно причетний до окупації РФ частини території України:[50]
«
Про це свідчить запис телефонної розмови між радником Президента Росії Глазьєвим та Головою Верховної Ради АРК Константиновим, що була зафіксована українською розвідкою 1 березня 2014 року. Під час розмови, Глазьєв повідомляє про необхідність прийняття Верховною Радою АРК постанови, яку підготував Портнов - український юрист, екс-заступник глави Адміністрації Президента.
Наприкінці 2004 року в правоохоронні органи поскаржилася начальник юридичного управління ДКЦПФР Оксана Сахнацька, яка звинуватила Андрія Портнова в тому, що ВІН ПОГРОЖУВАВ
ЇЙ «УБИВСТВОМ ПРЯМО В ПРИМІЩЕННІ ДЕРЖКОМІСІЇ».
Джерела акцентують увагу на тому, що час (липень 2005 року), коли Андрій Портнов пішов із ДКЦПФР, збігся із розголосом навколо спроби «реприватизації» на користь групи «Приват» Нікопольського заводу феросплавів, контрольованого зятем Леоніда Кучми - Віктором Пінчуком.
Андрій Портнов спочатку заявив про безперспективність такої ідеї, але коли Тимошенко наполягла, Портнов попросив карт-бланш і самотужки підготував позов та направив його до Вищого адміністративного суду.
Судовий розгляд позову розпочався 19 лютого 2010 року. У суді Юлія Тимошенко та Андрій Портнов сиділи поруч.
А 2 квітня 2010 року президент Віктор Янукович своїм указом призначає заступника голови фракції БЮТ у Верховній Раді Андрія Портнова заступником глави своєї Адміністрації - керівником Головного управлінні з питань судової реформи та судоустрою.
Печерський районний суд Києва 11 жовтня 2011 року засудив колишнього прем'єр-міністра України Юлію Тимошенко до 7 років позбавлення волі «за перевищення повноважень при підписанні газових угод і нанесення збитків державі на суму понад 1,5 мільярда гривень».
Щодо ролі Андрія Портнова у цій справі, то Тимошенко ще задовго до оголошення вироку стверджувала: «Кілька годин тому у Януковича була «сходка», де були Хорошковський, Льовочкін, Портнов та Отрош (глава Печерського суду).
Узгоджували мій вирок».
А 28 липня 2011 року Юлія Тимошенко, відповідаючи на запитання щодо залученості Андрія Портнова у цей процес, сказала: «Йому безпосередньо доручено все це проводити», вкотре наголосивши, що завдання «засудити її» дав безпосередньо Віктор Янукович.
(вместо социалистки ВАЛЕНТИНЫ СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО).
6 февраля постановлением Кабмина Семенюк-Самсоненко была отстранена от должности, при этом правительство инициировало в отношении нее служебное расследование. А Портнов был назначен первым заместителем - и.о. главы фонда и даже успел на следующее утро провести в ФГИУ совещание на новом рабочем месте.
А уже 7 февраля президент приостановил действие постановления правительства и инициировал рассмотрение документа в Конституционном Суде, после чего Портнов вынужден был вернуться к работе в парламенте....
О переезде Гужвы в Вену сообщил в феврале беглый первый заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича, а ныне адвокат Гужвы Андрей Портнов, также бежавший в Австрию.
Против Портнова, к слову, в Украине заведено уголовное дело по статье "государственная измена".
Как известно, именно юрист режима Януковича Андрей Портнов готовил проект решения Верховного Совета Автономной Республики Крым о том, что власти полуострова выступают против подписания Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом.
И вот теперь главный «борец с коррупцией» медиахолдинга "1+1 медиа", принадлежащего Игорю Коломойскому, хвастается в Facebook фактом общения с беглецами.
Посмотрели свежего Шария. Обсудили пранк Рэббеки Хармс. Считаем, все получилось как нельзя лучше, - пишет Дубинский в своем комментарии к совместному фото с Гужвой и Портновым.
http://www.trust.ua/news/157726-vedusij-s-telekanala-kolomojskogo-zasvetilsa-v-kompanii-beglyh-portnova-i-guzvy.html