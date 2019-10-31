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 Политика Украины
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 Европейская и евроатлантическая интеграция - наш ключевой приоритет, - Гончарук

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук встретился с генеральным директором Директората Еврокомиссии по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению ЕС Кристианом Даниэльсоном и обсудил углубление сотрудничества в рамках инициативы ЕС Восточное партнерство.

"Европейская и евроатлантическая интеграция - наш ключевой приоритет. И мы об этом не просто говорим, мы доказываем это своими действиями. Через 5 лет мы хотим максимально приблизиться к членству в ЕС. И в этом мы нуждаемся в вашей помощи", - цитирует Гончарука пресс-службы правительства, передает Цензор.НЕТ.

Премьер добавил, что Украина надеется на особый формат партнерства в рамках инициативы Восточное партнерство, а также отметил заинтересованность государства в заключении АСАА (Соглашения о взаимном признании оценки соответствия и приемлемости промышленной продукции, о так называемом "промышленном безвизе". - Ред.).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина рассчитывает на поддержку в новой Стратегии помощи для стран Восточной Европы, - Гончарук

В свою очередь Даниельсон отметил важность для Еврокомиссии изучения этого вопроса для дальнейшего проведения переговоров и заключения АСАА. Стороны договорились обсудить позже реализацию процесса.

"Кроме этого, глава украинского правительства выразил надежду на то, что Европейский Союз как можно быстрее сможет реализовать в Приазовье муниципальные проекты, которые Оценочная миссия ЕС в начале 2019 года очертила в отчете "Поддержка ЕС региона Азовского моря: предложения по дополнительным мерам". Этот отчет, в частности, предусматривал проект по сбору и переработке отходов в Мариуполе и проект развития троллейбусного транспорта в Херсоне", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина рассчитывает на поддержку в новой Стратегии помощи для стран Восточной Европы, - Гончарук

Среди прочего, Гончарук призвал ЕС инвестировать в морские порты городов Мариуполь и Бердянск.

Источник: https://censor.net.ua/n3156995
 
   
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Ваш приоритет - набить карманы бене.
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олигархат от корыта, монополии к чёртовой матери, реальные реформы (люстрации, либерализация налогообложения и т.д.) только тогда можно начинать варнякать про интеграции..пока - трёп..
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Розмріявся... Неначе це тобі поле чудес. Це Україна.
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28 років суцільного солодкого звеждєжа вже дещо набридли..
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И мы об этом не просто говорим, мы доказываем это своими действиями. Источник: https://censor.net.ua/n3156995
Какими действиями, лоботряс? Тебя никто всерьез не воспринимает...
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Що зроблено новою владою у напрямку євроінтеграції та атлантичної інтеграції? Нічого? Отже від нової влади лише порожні обіцянки.
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Слова, слова.. Подобное мы и при Януковиче слышали..
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А как же регионы с особым статусом на постоянной основе. Они тоже согласятся с этим? Судя по всему, "слуги народа" заговаривают зубы, делая при этом совершенно иное. Например, в определённый момент скажут: "Вы же видите, как мы хотим в ЕС и НАТО, но регионы с особым статусом ни в какую не хотят. Поэтому вопрос откладывается на неопределённое время."
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