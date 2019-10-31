 Европейская и евроатлантическая интеграция - наш ключевой приоритет, - Гончарук

"Европейская и евроатлантическая интеграция - наш ключевой приоритет. И мы об этом не просто говорим, мы доказываем это своими действиями. Через 5 лет мы хотим максимально приблизиться к членству в ЕС. И в этом мы нуждаемся в вашей помощи", - цитирует Гончарука пресс-службы правительства, передает Цензор.НЕТ.

Премьер добавил, что Украина надеется на особый формат партнерства в рамках инициативы Восточное партнерство, а также отметил заинтересованность государства в заключении АСАА (Соглашения о взаимном признании оценки соответствия и приемлемости промышленной продукции, о так называемом "промышленном безвизе". - Ред.).

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В свою очередь Даниельсон отметил важность для Еврокомиссии изучения этого вопроса для дальнейшего проведения переговоров и заключения АСАА. Стороны договорились обсудить позже реализацию процесса.

"Кроме этого, глава украинского правительства выразил надежду на то, что Европейский Союз как можно быстрее сможет реализовать в Приазовье муниципальные проекты, которые Оценочная миссия ЕС в начале 2019 года очертила в отчете "Поддержка ЕС региона Азовского моря: предложения по дополнительным мерам". Этот отчет, в частности, предусматривал проект по сбору и переработке отходов в Мариуполе и проект развития троллейбусного транспорта в Херсоне", - говорится в сообщении.

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Среди прочего, Гончарук призвал ЕС инвестировать в морские порты городов Мариуполь и Бердянск.