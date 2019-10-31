 Наказывать Яременко за скандал с секс-перепиской в зале ВР фракция СН не будет, - Корниенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські новини".
"Ну мы же не комиссия этики, морали. Ее же упразднили", - сказал Корниенко, отвечая на вопрос о возможных санкциях.
Депутат также считает вмешательством в личную жизнь съемку личной переписки депутатов в зале заседаний Рады.
"У нас есть статья в Уголовном кодексе о вмешательстве в личную жизнь, поэтому я бы советовал парламентским фотокорреспондентам быть внимательнее к тому, что они делают. В какой-то момент это может вызвать реакцию. То, что так делали раньше, не означает, что это правильно", - заявил политик.
Напомним, журналисты засняли переписку "слуги народа" Яременко с проституткой во время работы в сессионном зале парламента. Нардеп, в свою очередь, заявил, что устроил провокацию. Он утверждал, что хотел таким образом выразить протест против непрофессиональной работы журналистов.
Через несколько часов после этого журналисты засняли его переписку уже не с сотрудницей секс-бизнеса, а с молодыми девушками в "Тиндере" (приложение для знакомств. – Ред.).
Позже Яременко извинился перед всеми, кому создал проблемы попавшей в объективы журналистов перепиской.
(Чувак(або валух) - кастрований баран).
ох и на керуют эти слуги имбецильные, не один год придется разгребать))))
Не думаю, что вы поумнели или в состоянии поумнеть.
- Дебати на робочому місці - 1 раз на 2 робочі години. Анал - табу.
бабуины, одним словом
Коли так і не був введений военний стан, а війна названа війною!!!
Коли за 5 років не було зроблено ні кроку до вступу в НАТО!!!
Коли "партіоти" закривали очі на Свинарчуків та Медведчуків!
Коли влаштовували цирк зі зняттям недоторканності, а фігуранти цих справ, чудово себе сьогодні почувають !
Оце справжне ПОРНО !!!
Вот как делают лохов)))
зелєбобики, це ви вибрали це шапіто - горіти вам в аду
А в отставку подать у этого похотливого трахаря желания не возникало?
картина маслом
Оце так! А за зайняття "особистим життям" під час роботи його не треба карати? Він в Парламент пройшов з повіями листуватись чи законотворчістю займатись?!
но,
некий корниенко угрожал журналистам судебной расправой
за освещение деятельности депутатов в зале ВР
это намного хуже верховнорадного ананизма
это недопустимо
корниенко не должен быть депутатом
Ну не будут, так не будут - это их право. Однако не стоит сбрасывать со счетов и то, что в том числе такими сластолюбцами вот так по кирпичику растрынькается под ноль весь огромный аванс электорального доверия. Тем более, экономический прорыв пока-что не прорывается, эпоха бедности заканчиваться не желает, лохмандеи не богатеют, мирные инициативы неизвестно чем обернутся... Ограничиться одним сроком у горнила обещать мало - этот срок ещё надо продержаться.
Тепер треба виходити на новий рівень - узяти на ікло та/або "впустити лисого з Кварталу для перевірки глиняної шахти" - а що, теж провокація... перевірити суспільство на гомофобію...
https://i.uaportal.com/gallery/2019/10/30/117.jpg
за время в сессионном зале чмырям заплочено, так что
корниенко такая же дрочь/падаль,
какая в жопу личная жизнь в зале парламента ?
Корниенку и Ярёменку с Кивой ?
если яременко просто любитель женщин,
то корниенко нарушил присягу и должен быть выпердован
из рады за угрозу расправы над журналистами
с помощью знакомств в уголовно/мусорской среде
СН следует очистить свои ряды
или будет дрочь
шлюхи интересны всем, никто не спорит
В "Слуге народа" пригрозили журналистам судом за обнародование личной переписки.
Заместитель главы фракции "Слуга народа" Корниенко отметил, что «есть статья в Уголовном Кодексе за вмешательство в личную жизнь. Поэтому тут я бы советовал парламентским фотокорреспондентам быть тоже внимательней, что они делают.
Потому что на какой-то стадии это может вызвать реакцию в ответ. То, что так делали журналисты в прошлых созывах, не означает, что они не нарушали закон. Можем поработать в суде. Я готов дать журналисту сфотографировать мой телефон, а потом пойти с ним в суд для эксперимента».
https://lb.ua/news/2019/10/31/441063_yaremenko_isklyuchat_fraktsii_izza.html
Корниенко угрожал мусорским беспределом журналистам
за их профдеятельность
а за то, что он "секс-переписывался" находясь в рабочее время, в Раде,
от вашей уныло-тупорылой фрикции и вместо того, что бы заниматься "законотворчеством"?
тоже не будете?
оно може и лучше - чем бы лакеи в Раде не занимались лишь бы законы не принимали - Украина тока выиграет.
Он в 2010-2014 годах (при Януковиче) занимал должность генконсула в Турции, и как хорошо известно в дипломатических кругах - крышевал всех проституток которые приезжали в Турцию из Украины:
"Друзья-дипломаты уточнили, что Генконсульство в Стамбуле (напомню, Богдан Яременко занимал пост Генконсула там с 2010 по 2014 годы) в различные годы использовалось нечистоплотными дипломатами, скажем так, для прикрытия деятельности отечественных девушек легкого поведения в Турции. В случае задержания местной полицией и дальнейших проблем с документами и депортацией украинские дипломаты "входили в положение" украинских гражданок и за посильный взнос оказывали им небезвозмездную необходимую поддержку. О практике было хорошо известно в МИДе, но на этот "бизнес" закрывали глаза. Интересный поворот в нашей ситуации", - написал он.