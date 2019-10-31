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Все про:ВР (23904) Яременко Богдан (55) Слуга народа (429) Корниенко (56)

 Наказывать Яременко за скандал с секс-перепиской в зале ВР фракция СН не будет, - Корниенко

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Александр Корниенко не видит причин применять санкции к члену фракции, председателю комитета по международной политике и межпарламентскому сотрудничеству Богдану Яременко и считает неправильной съемку личных переписок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські новини".

"Ну мы же не комиссия этики, морали. Ее же упразднили", - сказал Корниенко, отвечая на вопрос о возможных санкциях.

Депутат также считает вмешательством в личную жизнь съемку личной переписки депутатов в зале заседаний Рады.

"У нас есть статья в Уголовном кодексе о вмешательстве в личную жизнь, поэтому я бы советовал парламентским фотокорреспондентам быть внимательнее к тому, что они делают. В какой-то момент это может вызвать реакцию. То, что так делали раньше, не означает, что это правильно", - заявил политик.

Напомним, журналисты засняли переписку "слуги народа" Яременко с проституткой во время работы в сессионном зале парламента. Нардеп, в свою очередь, заявил, что устроил провокацию. Он утверждал, что хотел таким образом выразить протест против непрофессиональной работы журналистов.

Через несколько часов после этого журналисты засняли его переписку уже не с сотрудницей секс-бизнеса, а с молодыми девушками в "Тиндере" (приложение для знакомств. – Ред.).

Позже Яременко извинился перед всеми, кому создал проблемы попавшей в объективы журналистов перепиской.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Жена не всегда разделяет мое чувство юмора", - Яременко о переписке с проституткой. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3156993
 
 
 Топ комментарии
 
Наказывать не за что, это не преступление. Это показатель того, кто сейчас при корыте. Очень яркий показатель. Свиньи, отборные свиньи.
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Скоро выпрут корреспондентов с Рады.
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Правильно! Благодарность Яреме объявить, - за рыцарское отношение к дамам..
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И это верно: не комсомольцы, чтобы по чужим постелям лазить. У кого неб бабла на шмал, дрочите и завидуйте молча. Кстати, хочу напомнить, что Богдан Яременко (тот, что вызванивал проституток), будучи послом в Турции, оказался единственным дипломатом который поддержал Майдан, остальные рассказывали сказки про радикалов и нацистов или стыдливо молчали.
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Як кнури які дрочать і бігають за молодими свинками можуть його покарати? Карати Яременка за скандал із секс-листуванням у залі ВР фракція СН не буде, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 552
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Я сумніваюсь,що вони там кнури.Вони ж усі - чуваки.
(Чувак(або валух) - кастрований баран).
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Ему просто надо подать закон на легализацию древней профессии.
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Дык не за что наказывать!! Он же не сношался в Раде а только планировал))
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пипец, моральный урод в раде , да еще и в слуге народа)))) интересно, какой процент имбецилов завел зебик в парламент? ))))

ох и на керуют эти слуги имбецильные, не один год придется разгребать))))
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кому разгребать? аж интересно.. свыночолый издох как политик.. может Черновецкий? Карати Яременка за скандал із секс-листуванням у залі ВР фракція СН не буде, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 6801
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саакашвілі підозріло мовчить - щось задумав.
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Корниенко: в секс скандале участвовать буду я и мои соратники.
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Чому ця обрана наволоч не прийме закон про відкликання депутата виборцями? І тоді б кияни могли самі Яременку показати як він їм дорогий.
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Ви , як виборець, можете звернутися до обранного вами депутата з такою ініціативою!
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Надо было на выборах голосовать за Берёзу и нечего теперь пинать, как вас обманули и какие вы наивные.
Не думаю, что вы поумнели или в состоянии поумнеть.
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Уведіть в регламент ВР пункт:
- Дебати на робочому місці - 1 раз на 2 робочі години. Анал - табу.
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О, секс-скандал. Соевые говна в своей стихии - в говне.
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О, свинорусик объявился. Ты где пропадало, ничтожество?
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То це соєві ******** в раді розвели? Залізна логіка зебіла.
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А я бы наказал! Хотя бы за то, что из солидарности мог бы просто заказать анал у какого-нибудь из членов своей ******** фракции, ведь в ней практически все проститутки. Могло бы выйти даже и дешевле, ведь все-таки свои люди. Не хорошо так с однопартийцами поступать!
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Не мешайте депутатам в Раде заниматься личной жизнью - дрочить, нюхать и девушек по вызову заказывать. 😁😁😁
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ЗЕльоные макаки превратили Раду в порноклуб !

бабуины, одним словом
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Порноклубом Рада була під кервництвом логопеда Парубія, коли ставили на голосування по 20 разів!!!
Коли так і не був введений военний стан, а війна названа війною!!!
Коли за 5 років не було зроблено ні кроку до вступу в НАТО!!!
Коли "партіоти" закривали очі на Свинарчуків та Медведчуків!
Коли влаштовували цирк зі зняттям недоторканності, а фігуранти цих справ, чудово себе сьогодні почувають !
Оце справжне ПОРНО !!!
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Ще премію випишуть - чого це він Слуг Народа такими дешевими повіями ганьбить! Карати Яременка за скандал із секс-листуванням у залі ВР фракція СН не буде, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 2475
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Дерьмо вы после этого , а не эллита общества, если вы не понимаете, что в сесионом зале нелзя дрочить ,как Кива и сидеть на порносайтах как Яремо😖
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Монобільшість повинна подолати вето президента на анал! Вас обрав нарід! Чи вихочете референдуму по цьому питанню? Карати Яременка за скандал із секс-листуванням у залі ВР фракція СН не буде, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 6326
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Да что там наказывать, надо наградить! Его жену. Секатором.
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Канал " Рада" можно смотреть теперь только. 18+.
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Зато этот "секс-скандал" перекрыл более существенный. Скандал про 30000 долл. каждому!
Вот как делают лохов)))

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А мені він більше на ведмедиків з Зоряних Війн.

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Звичайно це ж не Слуга Нєлоха! Якби то був хтось з ЄС тоді б вже телевізор роскалився до біла, а Герасимючка вдавилася б жовчу.
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дніще-дніщове: то спить, то їсть, то дрочить, то простітуток замовляє....осталося ще комусь із служаків н@стр@ти на трибуну або вжарити когось в опу прямо в залі
зелєбобики, це ви вибрали це шапіто - горіти вам в аду
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Лесь Подерв'янський щось знав... читаємо (або слухаємо) "Король Літр"...
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Да какой секс. Проблема в том что на бюджетном рабочем месте занимается ерундой
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Пффф, так Бодя живой. А я думала, что жена его прибьёт или хотя бы покалечит. Ведь опозорил ее на всю страну. Страну он ещё больше опозорил, но, страна - не жена, стерпит.
А в отставку подать у этого похотливого трахаря желания не возникало?
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Може ще премію цьому ЗЄкнуру дати?
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Ну гумову жінку йому колеги по партії просто зобов'язані подарувати, бо історія повториться і ще всіх, хто йому руку буде подавати, ще і тріпаком заразить.
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Ну если ЛИДЕР "СЛУГ НАРОДА" на рояле играет определенной частью тела, то звонки Яременко просто детские шалости...Чего уж тут....
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А шо такоє?Підєр "слуг наріда" - талановитий пісюаніст.
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Це якщо масляної риби переїсти... можна погуглити історії (з атмосферою х/ф "Зелений слонік") про персонажів, що після цієї риби безконтрольно гидили олією... Карати Яременка за скандал із секс-листуванням у залі ВР фракція СН не буде, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 7103
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"Корнієнко не бачить причин застосовувати санкції... також вважає втручанням в особисте життя зйомку особистого листування депутатів у залі засідань" Карати Яременка за скандал із секс-листуванням у залі ВР фракція СН не буде, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 6816
Оце так! А за зайняття "особистим життям" під час роботи його не треба карати? Він в Парламент пройшов з повіями листуватись чи законотворчістю займатись?! Карати Яременка за скандал із секс-листуванням у залі ВР фракція СН не буде, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 6816
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Він готує законопроект про легалізацію проституції і поправки щодо обмеження експлуатації деяких отворів. Карати Яременка за скандал із секс-листуванням у залі ВР фракція СН не буде, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 6739
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ну да) сначала надрочатся на проституток,за сиськи однопартиек помацают прям в зале вр, как алахамия, а потом всем балаганом, т е партией в которой абсолютное большинство, бегут блокировать трибуну... Вот это элита зебанутых
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Ну наказывать в прочем и не за что. Порицание сделать другое дело. Его сексуальные дела, проблемы, это его дело, и дело его семьи ( жены). Но есть одно "НО".. Заниматься этим нужно в свободное от работы время и не на рабочем месте. А вот с этим то и проблемка. В Раде нужно работать и не тем местом, чем часть депутатов , таким как Рева, Шахов и вот теперь и Яременко. Ну и в добавок этично после подобного скандала , убрать с телика данного депутата, Потому что когда он с экрана будет рассказывать "умные" и "не очень" высшие материи геополитики и дипломатии, все сразу будут вспоминать о его "телефонных шалостях". Уважения "0". Поэтому добрый совет команде "ЗЕ" убрать его куда подальше ( хоть на время), а в тесном кругу "набить рожу" ( виртуально конечно), за дискредитацию "новых, честных, патриотичных лиц" новой власти ( команды).
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пусть как желает,
но,
некий корниенко угрожал журналистам судебной расправой
за освещение деятельности депутатов в зале ВР
это намного хуже верховнорадного ананизма
это недопустимо
корниенко не должен быть депутатом
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Якщо він навіть свою жінку обманює і зраджує їй, то де може бути впевненість, що він не обманює і не зраджує народ?
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"Весна покаже, хто де срав"©
Ну не будут, так не будут - это их право. Однако не стоит сбрасывать со счетов и то, что в том числе такими сластолюбцами вот так по кирпичику растрынькается под ноль весь огромный аванс электорального доверия. Тем более, экономический прорыв пока-что не прорывается, эпоха бедности заканчиваться не желает, лохмандеи не богатеют, мирные инициативы неизвестно чем обернутся... Ограничиться одним сроком у горнила обещать мало - этот срок ещё надо продержаться.
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А вот моему товарищу , когда то влупили - строгача , за то что позволил себе в рабочее время , во время несения дежурства , говорить по телефону , с любимой девушкой . А тут так просто ,взяли и простили . Карати Яременка за скандал із секс-листуванням у залі ВР фракція СН не буде, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 229 .
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Та то ж бешкетник "провокацію зробив"! Навіть "експеримент"!
Тепер треба виходити на новий рівень - узяти на ікло та/або "впустити лисого з Кварталу для перевірки глиняної шахти" - а що, теж провокація... перевірити суспільство на гомофобію...
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Сексслуга ЗЕурода чего то на полиграф не просится .
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ЗЕльоные макаки превратили Раду в Сухумский обезьяний питомник Карати Яременка за скандал із секс-листуванням у залі ВР фракція СН не буде, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 3964
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- Ишь ты, орган движения они лечили, орган движения! Поотрубать бы вам к чёртовой матери эти органы-то! (с)
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Лучше женщину ему купите, для всей страны лучше будет
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корниенко - ублюдок/подонок, пусть дипутат всех шалав переимеет, но
за время в сессионном зале чмырям заплочено, так что
корниенко такая же дрочь/падаль,
какая в жопу личная жизнь в зале парламента ?
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теперь всем украинцам можно ананировать на работе, или только
Корниенку и Ярёменку с Кивой ?
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ещё и угрожать журналистам связями в прокуратуре
если яременко просто любитель женщин,
то корниенко нарушил присягу и должен быть выпердован
из рады за угрозу расправы над журналистами
с помощью знакомств в уголовно/мусорской среде
СН следует очистить свои ряды
или будет дрочь
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Этого плохого мальчика надо хорошенько отшлепать : ))
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кто дебила корниенку протащил в парламент ?
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Які всі правильні і цнотливі Карати Яременка за скандал із секс-листуванням у залі ВР фракція СН не буде, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 4526 Десертні, ви СВОЇ КОМЕНТИ на цій гілці почитайте, иліта ви хуторянська Карати Яременка за скандал із секс-листуванням у залі ВР фракція СН не буде, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 4320Про дебілів, макак і тому подібне Карати Яременка за скандал із секс-листуванням у залі ВР фракція СН не буде, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 2203 ЧИМ конкретно ВИ від Слуг відрізняєтесь? Таке саме невиховане агресивне тупе бидло! Карати Яременка за скандал із секс-листуванням у залі ВР фракція СН не буде, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 2198
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вопросы к угрозам некоего Корниенко журналистам,
шлюхи интересны всем, никто не спорит
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О как! журналисты, не смейте подглядывать за извращенцами в Раде!

В "Слуге народа" пригрозили журналистам судом за обнародование личной переписки.



Заместитель главы фракции "Слуга народа" Корниенко отметил, что «есть статья в Уголовном Кодексе за вмешательство в личную жизнь. Поэтому тут я бы советовал парламентским фотокорреспондентам быть тоже внимательней, что они делают.
Потому что на какой-то стадии это может вызвать реакцию в ответ. То, что так делали журналисты в прошлых созывах, не означает, что они не нарушали закон. Можем поработать в суде. Я готов дать журналисту сфотографировать мой телефон, а потом пойти с ним в суд для эксперимента».

https://lb.ua/news/2019/10/31/441063_yaremenko_isklyuchat_fraktsii_izza.html
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здесь нельзя не поддержать порохоботов,
Корниенко угрожал мусорским беспределом журналистам
за их профдеятельность
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скоро такое падло будет детей развращать и это будет в порядке вещей для них зебилов упоротых .
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за секс-переписку и правда - не ваше дело.
а за то, что он "секс-переписывался" находясь в рабочее время, в Раде,
от вашей уныло-тупорылой фрикции и вместо того, что бы заниматься "законотворчеством"?
тоже не будете?
оно може и лучше - чем бы лакеи в Раде не занимались лишь бы законы не принимали - Украина тока выиграет.
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І хто би то в цьому мав сумнів?.. ПріЗєрватів пріЗєратіву - друг, брат і таварісч 😕
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Посмотрите ближайшую историю этого нелоха:
Он в 2010-2014 годах (при Януковиче) занимал должность генконсула в Турции, и как хорошо известно в дипломатических кругах - крышевал всех проституток которые приезжали в Турцию из Украины:
"Друзья-дипломаты уточнили, что Генконсульство в Стамбуле (напомню, Богдан Яременко занимал пост Генконсула там с 2010 по 2014 годы) в различные годы использовалось нечистоплотными дипломатами, скажем так, для прикрытия деятельности отечественных девушек легкого поведения в Турции. В случае задержания местной полицией и дальнейших проблем с документами и депортацией украинские дипломаты "входили в положение" украинских гражданок и за посильный взнос оказывали им небезвозмездную необходимую поддержку. О практике было хорошо известно в МИДе, но на этот "бизнес" закрывали глаза. Интересный поворот в нашей ситуации", - написал он.
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Зачем наказывать он контактами поделится со слугами уродов
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ЗЕбіли, вам самим не гидко від того, шо ви накоїли?!
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Яременко треба не карати, а підвищити на посаді!
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та пусть уже приводит своих ***..й на заседание и они его удовлетворяют прям в на рабочем месте, шоб от процесса не отвлекался
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