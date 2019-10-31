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 Политика Украины
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 Столярчук просит Окружной админсуд Киева восстановить его в должности замгенпрокурора

В Окружной административный суд Киева (ОАСК) поступил иск бывшего заместителя Генерального прокурора Юрия Столярчука к Генеральной прокуратуре Украины относительно увольнения его с должности.

"Истец просит суд признать противоправным и отменить приказ генерального прокурора от 25 сентября 2019 года об увольнении его с должности заместителя генпрокурора. В то же время, истец просит восстановить его в указанной должности", - сообщает пресс-служба ОАСК, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что сейчас судом решается вопрос об открытии производства по данному административному делу.

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Как сообщалось, Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил с должностей заместителей генпрокурора Сергея Кизя и Юрия Столярчука. Столярчук был назначен заместителем Генпрокурора в марте 2015 года, а Кизь - в июле 2019 года. 28 октября Кизь обратился в Окружной административный суд Киева с иском о незаконности его увольнения. На данный момент суд рассматривает вопрос об открытии административного производства.

Источник: https://censor.net.ua/n3156990
 
 
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Он не держится за должность, просто без работы в прокуратуре на благо Украины - жисть не мила Столярчук просит Окружной админсуд Киева восстановить его в должности замгенпрокурора - Цензор.НЕТ 913
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Столярчук , а как насчет поработать водителем троллейбуса за 4000 грн , га ? Так сказать прочуйствовать все прелести народной жизни . Шо , не Столярчук просить Окружний адмінсуд Києва поновити його на посаді заступника генпрокурора - Цензор.НЕТ 5927
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так оно говно прокцурорское кроме как держать ручку в пальцах ни хрена не умеет ))))))
гнать таких уродов надо с прокуратуры!!!!!
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без прокуратуры я не могу, а где же я харчеватся буду...?
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ГПУ не резиновая . Начальник госструктуры не может уволить плохого сотрудника только в постсоветских странах
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Мдаа... Жажда власти и справедливости у прокуроров сильнее всего....
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конченое мудило. его в дверь , оно в окно))))
гнать надо этого прокуроришку сцаной тряпкой по роже и пинками в зад))))
во как присосалось к кормушке , фиг отгонишь. мразь в прокуратуре - позор для страны))))
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