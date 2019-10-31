 Столярчук просит Окружной админсуд Киева восстановить его в должности замгенпрокурора

"Истец просит суд признать противоправным и отменить приказ генерального прокурора от 25 сентября 2019 года об увольнении его с должности заместителя генпрокурора. В то же время, истец просит восстановить его в указанной должности", - сообщает пресс-служба ОАСК, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что сейчас судом решается вопрос об открытии производства по данному административному делу.
Как сообщалось, Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил с должностей заместителей генпрокурора Сергея Кизя и Юрия Столярчука. Столярчук был назначен заместителем Генпрокурора в марте 2015 года, а Кизь - в июле 2019 года. 28 октября Кизь обратился в Окружной административный суд Киева с иском о незаконности его увольнения. На данный момент суд рассматривает вопрос об открытии административного производства.
гнать таких уродов надо с прокуратуры!!!!!
гнать надо этого прокуроришку сцаной тряпкой по роже и пинками в зад))))
во как присосалось к кормушке , фиг отгонишь. мразь в прокуратуре - позор для страны))))