 Столярчук просит Окружной админсуд Киева восстановить его в должности замгенпрокурора

"Истец просит суд признать противоправным и отменить приказ генерального прокурора от 25 сентября 2019 года об увольнении его с должности заместителя генпрокурора. В то же время, истец просит восстановить его в указанной должности", - сообщает пресс-служба ОАСК, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что сейчас судом решается вопрос об открытии производства по данному административному делу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мысяк - правая рука Кизя, уже занимался делами Майдана и полноценно участвовал в их саботаже, - адвокаты семей Небесной сотни

Как сообщалось, Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил с должностей заместителей генпрокурора Сергея Кизя и Юрия Столярчука. Столярчук был назначен заместителем Генпрокурора в марте 2015 года, а Кизь - в июле 2019 года. 28 октября Кизь обратился в Окружной административный суд Киева с иском о незаконности его увольнения. На данный момент суд рассматривает вопрос об открытии административного производства.