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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Нидерланды (871) Боинг-777 Malaysia Airlines (1029) Bellingcat (61)

 В деле MH17 могут появиться новые подозреваемые, - основатель Bellingcat Хиггинс

В Bellingcat не делятся подробностями того, что именно исследуют по делу МН17, но не исключают, что могут появиться новые подозреваемые.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Укринформу" рассказал основатель международной группы журналистов-расследователей Bellingcat Элиот Хиггинс.

"Это не начало последнего акта спектакля, но конец первого", - описал Хиггинс начало судебного процесса, который стартует в марте следующего года.

Основатель Bellingcat отметил, что он и его команда хорошо осведомлены о структуре, которая привела к катастрофе МН17.

"У нас нет конкретных имен тех, кто нажал на кнопку, и в каком-то смысле это не самое важное, потому что они являются частью структуры управления, которая привела их к нажатию кнопки, и вся эта структура виновата в том, что произошло. Мы имеем очень четкое представление об этой структуре - кто и за что отвечал. Я уверен, что Международная совместная следственная группа (JIT) еще лучше осознает все это", - сказал Хиггинс.

Он также не исключает, что в деле МН17 могут появиться новые подозреваемые.

"Я не знаю насчет свидетелей и других подобных деталей, но, возможно, большинство людей будут обвинены еще до начала судебного процесса в марте 2020 года. Это будет длительный процесс, я ожидаю, что первое заседание будет скорее административным, а собственно рассмотрение дела по существу начнется позже", - отметил основатель Bellingcat.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН-17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН-17.

В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH-17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила заключения, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH-17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС из Курска.

Источник: https://censor.net.ua/n3156989
 
   
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Головний підозрюваний це фуйло.
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Хуйло решил продемонстрировать миру - на что способны Буки...
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у кагбы, Зебил быстренько избавился от Цымаха, что бы тот не рассказал ПРАВДУ... У справі MH17 можуть з'явитися нові підозрювані, - засновник Bellingcat Гіґґінс - Цензор.НЕТ 6893
чем не история?...))
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***** решил продемонстрировать миру - на что способны Буки...
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глупо подозревать, когда вполне уверен.
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Учитывая направление деятельности "Зе-команды" у прокуратуры Нидерландов того и гляди появятся новые подозреваемые: испанский диспетчер, команда украинского бука и конечно же Порошенко отдавший приказ стрелять из всего оружия по Боингу...
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мабуть з подачі зеленського це хахли?...
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у кагбы, Зебил быстренько избавился от Цымаха, что бы тот не рассказал ПРАВДУ... У справі MH17 можуть з'явитися нові підозрювані, - засновник Bellingcat Гіґґінс - Цензор.НЕТ 6893
чем не история?...))
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а один клован розраховує, що хмуйло йому буде вдячне за здачу ключового свідка в цій справі
тупий блазень
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Странное дело, но все говорят о применении Бука, но все почему то забывают, что при пуске ракеты образуется инверсионный след , который как минимум не распадается в течении получаса. Неужели никто не смог его заснять и прислать фото или видео об этом.
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Инверсионный след не попал в кадр. Понимаете, самолёт ведь падает не вертикально. У него в момент попадания ракеты была крейсерская скорость, как минимум 600 км/ч. На кадрах Лайньюс показан дым на месте падения, но это очень далеко от точки в небе в которой было поражение ракетой.
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РФ виновата в гибели МН-17.
Ещё бы разобрались с гибелью рейса 1812 Тель-Авив - Новосибирск 4 октября 2001 г.
По которому из политических соображений Украина выплатила компенсации родственникам погибших. Но ракета комплекса С-200 не сбивала самолёт. Подробности об этом в интервью с Кузьмуком, который был тогда министром обороны Украины.
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Да фигня всё. Голландия не хочет получить Калибром по парламенту, вот и все причины "задержек в расследовании".
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Я вважаю, що "калібром" їх ніхто не лякав і вони в це не вірять. Але, напевне, все таки є ціна питання. І вона конкретна. В грошовому еквіваленті для певних людей.
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Дело именно в Калибрах. Несколько лет назад уже был эпизод: Беллингкат собирался огласить список виновных. В ночь перед оглашением, из Каспийского моря на Сирию полетели "Калибры". Половина из них не долетела, но остальные таки прибыли в Сирию и продемонстрировали что будет с Голландией если там начнут называть фамилии.
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Да о чём базарить . Тут Петро виноват У справі MH17 можуть з'явитися нові підозрювані, - засновник Bellingcat Гіґґінс - Цензор.НЕТ 6035 .. Инфа 100% . Начал вайну , подло заманил кацапское войско на Донбасс , вместе с БУКом ,, а потом втихаря прокрался в их тыл , и пока русьген зольдатен куда то отвлёкся , нажал на кнопку " пуск" . В аккурат когда над буком пролетал Боинг .
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так и было гиркин не даст скиздеть, он первый начал спасать русских младенцев от биндер, очень ***** ********* сланцевые месторождения в Славянске, а тут на тебе Пэтро на буке приехал пострелять биндеровские кукурузники ну и случайно шмальнул разок по боингу, ну с кем не бывает, но зелебобик всё уже решил, Цемаха сдал на органы, теперь нужно с нациками разобраться, так сказать расчистить территорию для орков, а потом можно и растов паковать чумаданы, там киностудия, подпитка из бюджета, сватов забалабеню на новый сезон,шутки прибаутки та работы не початый край.
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Прошло 20 лет....
Следствие по сбитому боингу получило "новые" доказательства по делу.
Следствие продолжается... У справі MH17 можуть з'явитися нові підозрювані, - засновник Bellingcat Гіґґінс - Цензор.НЕТ 8041
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Готов составить фоторобот этого подозреваемого
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