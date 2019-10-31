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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11313) сокращение (258) РГА (188) госслужащие (242) Дмитрий Дубилет (34)

 Кабмин решил сократить штат РГА на 18,4 тыс. позиций, - Дубилет

Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет заявляет, что правительство решило сократить штат районных государственных администраций (РГА) на 18449 позиций.

"Мы сокращаем штат районных государственных администраций (РГА) на 18449 позиций… Решение о сокращении было непростым, но необходимым. Мы должны существенно повысить эффективность работы государственных органов", - написал Дубилет на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Министр отметил, что в течение последнего месяца правительство провело анализ всех функций РГА.

"Всего в РГА мы насчитали их 111 по 11 направлениям. Каждое из этих направлений мы разложили на атомы. К обсуждению мы привлекли все профильные министерства, а также сотрудников ОГА и РГА", - добавил он.

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Дубилет отметил, что данное сокращение связано с рядом причин, а именно: часть функций дублируются с объединенными территориальными громадами (ОТГ); часть функций оказались устаревшими и неэффективными; часть функций можно перенести на более высокий уровень; а часть функций будут объединяться.

В то же время, министр отметил, что для минимизации негативных последствий для тех, кто попадает под сокращение, будет принят ряд мер. В частности, такие сотрудники получат уведомления за 2 месяца, а также им будут выплачены все компенсационные расходы, в том числе за неиспользованные ежегодные отпуска.

Также вместе со Службой занятости правительство работает над тем, чтобы найти каждому госслужащему новую работу, до момента увольнения.

"Каждого будет сопровождать карьерный советник, который составит индивидуальный план трудоустройства. Поиск работы, проведение профессионального обучения, а также подготовка лица к началу собственного бизнеса будут проводиться с привлечением широкого круга организаций - бизнеса, ОТГ, профильных ассоциаций и тому подобное. Для этого все сотрудники будут приглашены пройти профилирование", - отметил министр.

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Кроме того, вместе с Министерством цифровой трансформации и Министерством экономики правительство уже в январе намерено запустить курс по ІТ-грамотности, что позволит госслужащим бесплатно научиться цифровым навыкам и стать более конкурентноспособными на рынке труда.

"Повторюсь, это болезненное, но необходимое решение. Я считаю, что правительство должно было проводить эти сокращения более плавно последние 2 года (с ходом децентрализации). Однако, к сожалению, этого не делалось", - подчеркнул Дубилет.

Кабмин решил сократить штат РГА на 18,4 тыс. позиций, - Дубилет 01
Кабмин решил сократить штат РГА на 18,4 тыс. позиций, - Дубилет 02

Источник: https://censor.net.ua/n3156987
 
 
 Топ комментарии
 
Товарищ Дуплет единственное что вы можете делать эффективно это лизать зад Бени на этом всё.
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Давно пора дармоедов разогнать !!!
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Да, пусть сокращают этих коррупционеров и плюс пусть не забывают, что Раду нужно сократить до 300 человек, все равно от них толку мало, только с проститутками общаются в рабочее время. А бюджетные деньги сжирают хорошо.
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Товарищ Дуплет единственное что вы можете делать эффективно это лизать зад Бени на этом всё.
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курне зранку і кожен день новина,одна абсурдніша іншої
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Судя по твоему вопросу ты явно голосовало за зеленского а значит пытаться что-то объяснять таким как ты это просто потеря времени . Бывай ✋
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Не нервничай))) Тупые ЗЕбилы не в состоянии проводить причинно-следственные связи! После Майдана 2004 года уже увольняли 15 тыс человек из госаппарата, что бы сократить расходы. Быдло не знакомо с народной мудростью- "Торговали - веселились, подсчитали - прослезились." Оказалось, что расходы, связанные с увольнением чиновника, сокращением штата, превышают его зарплату за 3 года.
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Навіщо свічка? Вони йму вдень привселюдно лижуть. А вам вже відчувається запах аміаку, чи все ж таки гадаєте, що то роса?
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Ці всі реформи від Дубілета це не реформи, це повна дурня! Скоротити, об'єднати, перенести і в результаті отримаємо непрацюючу державну машину по всім 490 районним адміністраціям! Потрібно повністю змінити підходи до здійснення адміністративних функції на місцевому рівні! Потрібно віддавати всі РДА в руки приватного підприємця-ФОП з відповідною ліцензією на здійснення функцій державного управління і ФОП сам має визначати скільки йому людей потрібно для цієї роботи! ФОП отримує бюджет на роботу і може залучати кошти населення для оплати своєї роботи, для надання якихось додаткових послуг! Ось тоді буде робота і якість! В держави немає грошей щоб забезпечити всі РДА потужним фінансуванням, але ці гроші є у населення і ці гроші населення носить у вигляді хабарів в РДА. Потрібно змінити формат роботи РДА, щоб населення офіційно платило працівникам РДА за роботу, по договору, і це дало б необхідне фінансування місцевим органам державного управління! А для цього потрібно змінити чиновників в РДА на працівників ФОПа, які будуть офіційно брати гроші в населення за додаткові послуги! Тільки на продажі ліцензій для ФОП на державне управління - держава отримає десятки мільярдів грн додаткових надходжень в бюджет!
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А штат ОПУ увеличить в два раза😀 Хотя пох, из тех 18000 тетечек бальзаковского возраста, процентов 80 за Зе и голосовали.
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бачу, що аргументів нормальних проти цього рішення тут просто немає, бо воно логічне. І якщо тьотєчкі голосували за зе, це не дає їм ангельский німб над макітрою. Мінус 16000 виборців це ніщо))
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Так я и говорю пох. А аргументы за увеличения штата ОПУ в два раза есть, при том что тоже обещали сократить? Ну надо быть честным избирателей не 18000, а раза в три больше(семья,друзья), но все равно пох
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правильно в утиль их вместе с любовницами и кумовьями))) он в ВР одна родня)) теперь их кормить надо, а семья у нас большая, попробуй жону на шопинг у Европу не отправь на выходные, та на гавно изойдет, так шо расходы только растут, возрадуйтесь 18000 зелебобиков, клоун позаботился о вас))))
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Да, пусть сокращают этих коррупционеров и плюс пусть не забывают, что Раду нужно сократить до 300 человек, все равно от них толку мало, только с проститутками общаются в рабочее время. А бюджетные деньги сжирают хорошо.
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Ты не тыкай, ботяра соевая, лазишь по чужим комментариям. Свои пиши.За своим Пэдрей смотри, чему ты способствовал. Я агитировала перед выборами за "Голос" и мои депутаты никого еще не подвели.
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Слышь, "коза с Привоза", я не "лазю по чужим комментариям", а учавствую в обсуждении тем, на форуме......... Имею право это делать, как и ты.. Не нравится? Правда глаза колет? Так уйди, если возразить нечем.....
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"Не голосование" во втором туре - это "голосование за "Кто угодно, только не Порох!"...... А это и значит - "За блазня!!!"........ А сейчас скулишь... "Бачили очі, що купували?.... Їжте, хоч повилазьте!...".
31.10.2019 10:47Открыть на форуме
Мне нравится 4
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Так, а ОГА? Среди них тоже полно ваших поклонников. Или я пропустил что-то и уже?
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"Риба гниє з голови, а чистять її - з хвоста..".
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Наголосували? ЖЕРІТЬ і НЕ ОБЛЯПАЙТЕСЬ!!!
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Під час першого майдану в 2004 році, в холі офісного центу Харківського метрополітену в буфеті висів плакат:
"Нет геноциду чиновников!"
Схоже що чиновники це окремий генно модифікований вид і його знову починають геноцидити. Кабмін вирішив скоротити штат РДА на 18,4 тис. позицій, - Дубілет - Цензор.НЕТ 4391 Особисто я дуже радий подібним рішенням бо саме цей вид, голосував за нєлоха і януковоча.
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....этих КРЫС не вытравить , ПРОБОВАЛИ уже тысячу раз !!!! они БЫСТРЕНЬКО организовывали НОВЫЙ отдельчик и НАБИВАЛИСЬ туда как в УТРЕННЮЮ МАРШРУТКУ !!!
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скажу по секрету : у них уже ДЕТИ работают в АДМИНИСТРАЦИЯХ кроме их самих !!!
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хотелось бы чтоб не молодых увольняли .. хотя их трудоустроить будет легче, а контингент клонов Ноны Мордюковой из категории 50+.... ну хоть работающих пенсионерок разгонят от кормушки
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як же тепер соєві трутні жити будуть.. працювати вони не вміють, обирати їх ніхто не буде, Пєтя на них давно вже болта шоколадного поклав..Бєдниє, бєдниє люді Кабмін вирішив скоротити штат РДА на 18,4 тис. позицій, - Дубілет - Цензор.НЕТ 1309
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райони теж скоротити . практично для людей крім мітингів нічого а шобла районна жирує.
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Де сильна громада - шобла ходить під плінтусом і нічого не вирішує. Наш райкомівський божок тільки вінки на свята носить))). Рулить голова ОТГ.
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оно то так, только трошки не так.
На районном уровне посокращали на 50 % клерков, которые писали разнообразные ненужные бумажки а количество заместителей у главы рга не уменьшили. короче все как обычно, через жопу сделали. И сокращение будет с нового года у них. А до этого времени они получат все возможные и невозможные доплаты и плюшки.
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