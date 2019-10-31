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 Политика Украины
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Все про:Администрация_Президента (1572) олигарх (523) шантаж (54) Богдан Андрей (207)

 У олигархов нет возможности шантажировать новую власть, - Богдан

Глава Офиса президента Андрей Богдан утверждает, что олигархи не имеют возможности шантажировать или как-то влиять на новую власть.

Об этом в интервью УП рассказал глава Офиса президента Андрей Богдан, информирует Цензор.НЕТ.

"За все время моего присутствия, моей команды в этом помещении никто не взял ни копейки взятки, не получил доли в каких-то потоках и в каких-то интересах. И просить у них у нас нечего. У нас достаточно голосов в Верховной Раде, чтобы самостоятельно принимать решения. И если кому-то из олигархов у нас что-то не нравится, у них нет возможности нас шантажировать", - сказал Богдан, добавив, что у него нет тем для коммуникации с олигархами.

Глава ОП уточнил, что многие олигархи могут обращаться с какими-то законодательными вопросами – в основном, когда Верховная Рада принимает законы, которые их не устраивают. Но в таком случае Богдан, по его словам, только соединяет людей со специалистами – депутатом или со своим заместителем – и только для "интеллектуального спора", чтобы услышать какие-то доводы.

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Он также напомнил, что президент и руководство ОПУ встречались с крупными бизнесменами – Игорем Коломойским, Виктором Пинчуком, Ринатом Ахметовым, о чем сообщали публично.

В то же время Богдан признал, что боится, что олигархи могут вернуть себе влияние на политику, но пока не понимает, как они это смогут сделать, поскольку, по словам Богдана, "ни одна политическая партия, в том числе и "Слуга народа", не имеет никакого влияния на Кабинет министров".

Источник: https://censor.net.ua/n3156985
 
 
 Топ комментарии
 
Картина маслом..."папа пришел с блядок"..😀
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Чи є у нової влади можливість шантажувати олігархів? З такою слабкою командою навряд чи!
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там вся зеко-***** брехлів. Наприклад, в цьому же вювисері богданчик бреше, мовдяв, клован Зе - дуже популярна у світі особа та проводитьт більше міжнародних зустрічей, ніж п'ятий президент України Петро Порошенко
https://prm.ua/tse-duzhe-bolisno-bogdan-povidomiv-pro-strazhdannya-zelenskogo-cherez-kritiku-u-zmi-i-sotsmerezhah/
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Картина маслом..."папа пришел с ******"..😀
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Може Поярков напише таку картину В олігархів немає можливості шантажувати нову владу, - Богдан - Цензор.НЕТ 7016
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триває розведення у золотому-4..
а пишуть про яременка..

про 11 х 30тис і поліграфи вже не пишуть,
вже забули
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или дебил или моральный урод, которому плевать на то что его разоблачат. И судя по реакции зелебобиков - второе.
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Жити було вам не в змозі?
Їжі ви не мали?
На роялі віртуоза9
Гетьманом обрали.

"Я не лох," - він запевняє
З головой не дружить.
А господар підганяє,
Що нежваво служить.

Рада згодна, все приймати,
Знати що не хоче.
Треба шльондру замовляти,
Хтось банально дроче.

Де обрив за поворотом?
Боже, дай нам знати,
Як не дати ідіотам
Все під дурь просрати
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что значит шантажировать, до они ей управляют...и ты Богдан куратор
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Я тоже не понимаю смысла шантаже своих верных слуг
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Едрен батон на каких тупых дебилов рассчитан высер этой свиньи?
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Зебилами ныне назавают этих тупых дебилов...на них этот высер и рассчитан..
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Він і є влада. В олігархів немає можливості шантажувати нову владу, - Богдан - Цензор.НЕТ 3602
Його міг налякати лише Порошенко.
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о нем и речь. другие олигархи не могут его шантажировать
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Ну ЗЄвлада ж «нєлохі» щоб її шантажували олігархи.
Як олігархи можуть шантажувати своїх?
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Они ей владеют, чего ее шантажировать ,приказал - сделали
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смотрите пристальней, это называется хуцпа
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в чем смысл этих тупых, не информативных вскукареков Богдана?!.. все знают, что бурят лжет!
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Согласен...Как они могут шантажировать самих себя?...
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Підміна понять.
Немає потреби шантажувати те, чим повністю керуєш))
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tZE inform

@tZEinform

выгодополучатель - Игорь Коломойский. №1210 оставляет неизменной ставку ренты для марганцевой руды, которую добывают его ГОКи









tZE inform

@tZEinform

это взятка. Коррупция - это предоставление от государства незаконных привелегий. Например, когда всем - рента Х6 , а Коломойскому - неизменную ренту За изменениями в Налоговый кодекс, которые предлагаются законопроектом №1210, просматривается пока только один




tZE inform

@tZEinform

"Сегодня на самом высоком уровне коррупция уже отсутствует. Мы будем выжигать такие вещи напалмом" - Гончарук Собираетесь совершить самосожжение, г-н Гончарук ? Очень похвально как человеку с дипломом "негосударственного образца" разъясняем. То что вам приносят в конвертах -




tZE inform

@tZEinform

Компания Коломойского "Ливайн Торг", победило в тендере Национальной полиции на поставку 3 млн л бензинов А-92 и А-95 на сумму 78,5 млн грн. Ну какая же коррупция? Все лучшее - Бэне !
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\\\ У олигархов нет возможности шантажировать новую власть, - Богдан\\\
И это правда. Какой шантаж. Коломойский просто дает УКАЗАНИЕ кабинету министров и Монике
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коррупції - нема, можливості шантажувати - нема
ну, гдє єщьо така краса?
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Зеленый-презеленый, наш Уотергейт. Часть вторая.
"Мы понимали, что верхи были вне себя.
Мы просто не знали что они так и не вернулись..."
(с) tZE inform

За сутки по нам прокатились все возможные и невозможные виды атак. 18 наименований учреждений и подразделений. как говорили в одном фильме "...любые организации на три буквы - все там", даже латвийский Интерпол и две бот-сети из Европы (но это россияне). Мы еще узнаем что они там наплели латышам ... Паралельно была сменена система электронного слежения? мониторинга и видеофиксации в администрации и кабмине.

Когда стал ясен масштаб атаки, руководство скомандовало "Отойти и залечь" Группа мониторинга только отслеживала ситуацию. В какой то момент штаб атакующих резко сменил тактику и начал мониторинг источников энергопотребления в совместимости с мониторингом трафика. Мы так понимаем они просто решили как в анекдоте "... давай твою ловить" - и накрыли три майнинговых фермы (одну в "Укрзализныце" и два каких то сильно хитрых казино.Не знаем сколько уж они скосили, но государству задействование вот этого всего против нас обоiлось государству как минимум пару миллионов гривен.

Причина истерики понятна - партия Зеленского истерически вопящая о "коррумпированном режиме Порошенко" сама оказалась пристанищем коррумпированных лиц и местом коррупционных сделок.

Ну так как долг платежом красен, мы называем фамилию упоминаемого нами "спонсора" - знакомьтесь - Алексей Чернышев, совладелец супермаркетов "Фуршет", большой специалист по "коммерческой недвижимости", ближайший соратник вице-президента International Council of Jewish Parliamentarians, депутата от ОПЗЖ Александра Фельдмана.
Это его первичный взнос в полмиллиона зеленых спас бедствующих "слуг народа" от падения в нищету . Во сколько ему обошлась вообще должность руководителя киевской ОГА еще предстоит узнать.

У олигархов нет возможности шантажировать новую власть, - Богдан - Цензор.НЕТ 7545

Но в этой истории есть интересный нюанс. Люди внимательно следящие за голосованием в Верховной Раде уже обратили внимание на факт периодичного и уже достаточно частого провала голосования за даже пустяковые вопросы, по причине отсутствия голосой от "Слуг народа". Табло выбивает обычно цифру 218-219 человек.
Фактически речь идет о блокировке голосования группой Коломойского в приблизительном составе 35-36 человек. После такого повторяется одна и та же картинка - Арахамия бежит к ОПЗЖ и тедают 10-15 голосов спасающих голосование. Все эти голоса - это голоса т.н. "группы Фельдмана-Рабиновича". Этакий внутриеврейский междуусобобойчик - группа Зеленский-Фельдман-Рабинович против группы Коломойского.
Нельзя сказать, что такая ситуация сильно нравится группе Медведчука, вошедшего в жестокий клинч в Зеленским. В ВР открыто уже вспыхивают скандалы между депутатами различных групп ОПЗЖ, но факт прямой поддержки Зеленского частью ОПЗЖ - уже факт политического противостояния в Украине.

СБУ отпустила на все четыре стороны задержанных ими "лоббистов". Предъявить им собственно нечего, информация получена, а вскрывать факт прослушки их переговоров с депутатами, видимо еще кому то кажется преждевременным. В общем огромный компромат лег в папки "пригодится". Остаются вопросы по открытым делам специализированной антикоррупционной прокуратуры по делам членов партии "Слуга народа". Позиция Зеленского очень характерна - партию Зеленский упорно гонит к новым высотам замазывания в собственные проблемы, фактически превращая ее в расходный материал. Именно по его распоряжению партия "Слуга народа" решила нанять адвокатов для представления интересов своих нардепов, подозреваемых в возможном получении взяток, в правоохранительных органах. Большинство "членов" этой партии даже не подозревает катастрофические последствия этого шага.
Мы уже упоминали об этом,разъясняем еще раз. В далеком штате Делавэр, в грозном учреждении именуемом Канцлерским судом штата Делавэр, в рамках специального законодательства, созданного для борьбы с организованной преступностью, именуемым актом "Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act", рассматривается дело имеющее прямое отношение к Зеленскому. Так как дело открытое министерством юстиции США (мы писали) о незаконном финансировании связанных с выборами мероприятий, уже затребовано в суд, то вариант изложенный нами уже дано "Лечь спать членом партии президента, а проснуться членом "преступной ассоциации" - это вполне реальный вариант для "слуг народа".
А уж с откровенными попытками помочь адвокатами попавшим в коррупционные дела членам партии - с точки зрения этого суда, будет трактоваться однозначно как свидетельство существования "преступной ассоциации". Ума нет, хоть читайте что вам пишут....

Сообщение от 26.06.2019 г Хроника заседаний Канцлерского Суда штата Делавэр. Дело "Приватбанк против Коломойского и К
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_5.html
Соощение от 09.08.2019 г. Хроника одного Президента .. (обновление)
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
Кто там? Министерство юстиции США ! https://timeze2019.blogspot.com/2019/08/blog-post_4.html

Мы с интересом следим за развитием событий.
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Так і сказав! В очі Коломойському! Каже "Шеф, ти мене не шантажуй, а просто кажи що треба робити, ми все зробимо, треба капітулювати перед братушками - капітулюємо, треба відвести війська з власної землі яку відвойовували кров*ю - будь-ласка, але, Коломойський, не смій мене шантажувати!"
Безстрашний чоловік, глиба!
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Угу... консультант хорошковський це підтверджує.
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Главное что коррупцию побороли за каких то полгода, вы где нибудь видели коррупцию? и я не видел,очи всем замазали обiцянками, цецянками В олігархів немає можливості шантажувати нову владу, - Богдан - Цензор.НЕТ 4256
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Потому как необходимости в шантаже нет. Новая власть совершенно добровольно исполняет желанич олигархов (некоторых точно).
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Конкурентов не любят, это закон. Богдан и Коломойский - не исключения.
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що за дурня ? Який сенс шантажувати власних працівників ?
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Богдан, олигархи вас не шантажируют.. Один из них вами руководит!!!
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хахаха! щоб вам вірити тре бути або безмозким, або глядачем каналу г+г
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Ну хто ж буде пана коломойського шантажувати? Ну не він же сам себе!
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в этом помещении никто не взял ни копейки взятки, не получил доли в каких-то потоках и в каких-то интересах

И ведь не соврал!
Конкретно в этом помещении ничего такого не было!
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Привет,что то давно вас не было видно
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В офшорах оседают те налоги,которые должны платиться здесь в Украине
Именно алигархи управляют страной
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це такі так,шісток не шантажують їм наказують...
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Ага, чули ми вас брехунів- словоблудів. «Олігархів більше нема - ми померли! Нам потрібно вперед дивитися. У нас великі цілі та завдання. В олігархів немає можливості шантажувати нову владу, - Богдан - Цензор.НЕТ 8026 Є нова влада, новий президент. Я впевнений, що у нього нема і не буде своїх новоявлених Ахметових, Коломойський, Пінчуків…», - заявив Коломойський.
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Бреши, бреши громогласно, бреши нахабно, бреши безпардонно, а якщо упіймають на брехні бреши вдесятеро більше!

Це єврейська хуцпа, ось що це!
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Олигархи эту власть не шантажируют. Они ею управляют.
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і варто додати, що аваків теж не шантажує
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Богдан насмехается над нами,ну и пусть,следующий майдан будет другим,узкоглазый вместе сдругими будет висеть возле главпочтампа и я с удовольствием плюну в него.
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они ей просто приказывают, ну вернее он, один
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зе сам олигарх

использует бизнес для власти а власть для бимзнеса
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