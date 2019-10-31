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 Политика Украины
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 Реформы необходимы Украине для продвижения к членству в НАТО, - Столтенберг. ВИДЕО

Процесс реформ абсолютно необходим для будущей безопасности и процветания Украины, а также продвижения к будущему членству в НАТО, заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг.

"Президент Зеленский и правительство Украины имеют мощный народный мандат на внедрение широкомасштабных реформ. Украина сейчас достигает евроатлантических принципов и стандартов для того, чтобы удовлетворить ожидания своего населения", - сказал он во время заседания Комиссии Украина-НАТО в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

Столтенберг также подчеркнул, что Минские договоренности должны выполняться в полной мере всеми сторонами, и НАТО ожидает, что Россия будет выполнять свои обязательства по этим соглашениям.

"Мы поддерживаем усилия президента Зеленского по мирному разрешению конфликта, и мы высоко ценим ваше лидерство и ваши усилия. НАТО поддерживает Украину политически и практически, помогая усилить оборонные институты, Вооруженные силы Украины", - подчеркнул генсек Североатлантического альянса.

По словам Столтенберга, в среду Североатлантический совет побывал в Военно-морской академии ВМС ВСУ в Одессе, которую поддерживают члены Альянса, и их поразило это учреждение и люди, с которыми они встретились.

Источник: https://censor.net.ua/n3156983
 
   
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какие реформы???
Ира сказала нужна заявка на ПДЧ
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На реформи не заклали гроші в бюджет міноборони 2020 року! Потрібно 250 млрд грн за оцінками Генштабу ЗСУ, а дали 136 млрд грн! Якщо НАТО хоче реформ в ЗСУ, мають дати гроші!
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В 2008 г. уже подавали.
Что каждый год подавать заявку на ПДЧ?
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ми в курсі.
овоч теж був вибором України.. і шо ?
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Приймайте нас в НАТО !
Нам потрібна ядерна парасоля.
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Ксения ну це тупо. Ты сама розумієш мадяри не пропустят
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Для цього є дипломатичні шляхи.
Нічого неможливого не існує.
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Ще в 2008-му зказали, що з таким рівнем корупції і не мрійте. Щось з того часу кардинально змінилось?
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За ПДЧ нихера не сказал, ахахахахаха, реформы оно делает ))) Короче вмнато мы не вступаем народ, оно будет ******* что мы стремимся в НАТО, а само будет затягивать процесс))
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Ви на справді розумні порохоботи чи ні??? Ви що не бачите як мадяри агресивно ведуть проти України
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Срати я хотів на мядярів. Не дивитись на них взагалі, а добиватись свого.
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Мадяри є членом НАТО. А там якщо один член НАТО проти то все
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так ви пропонуєте прогнутись перед мадярами ?
а ху ху нє хо хо ?
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