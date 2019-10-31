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 Политика Украины
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 "Мы поддерживаем усилия президента Зеленского по мирному разрешению конфликта", - Столтенберг. ВИДЕО

НАТО поддерживает Украину политически и практически, помогая усилить оборонные институты и Вооруженные Силы Украины.

"Президент Зеленский и правительство Украины имеют мощный народный мандат на внедрение широкомасштабных реформ. Украина сейчас достигает евроатлантических принципов и стандартов для того, чтобы удовлетворить ожидания своего населения", - сказал он во время заседания Комиссии Украина-НАТО в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

Столтенберг также подчеркнул, что Минские договоренности должны выполняться в полной мере всеми сторонами, и НАТО ожидает, что Россия будет выполнять свои обязательства по этим соглашениям.

"Мы поддерживаем усилия президента Зеленского по мирному разрешению конфликта, и мы высоко ценим ваше лидерство и ваши усилия. НАТО поддерживает Украину политически и практически, помогая усилить оборонные институты, Вооруженные силы Украины", - подчеркнул генсек Североатлантического альянса.

По словам Столтенберга, в среду Североатлантический совет побывал в Военно-морской академии ВМС ВСУ в Одессе, которую поддерживают члены Альянса, и их поразило это учреждение и люди, с которыми они встретились.

Источник: https://censor.net.ua/n3156983
 
   
 Топ комментарии
 
ми в курсі.
овоч теж був вибором України.. і шо ?
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какие реформы???
Ира сказала нужна заявка на ПДЧ
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На реформи не заклали гроші в бюджет міноборони 2020 року! Потрібно 250 млрд грн за оцінками Генштабу ЗСУ, а дали 136 млрд грн! Якщо НАТО хоче реформ в ЗСУ, мають дати гроші!
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Вы не понимаете
Ира сказала
НУЖНО ПОДАВАТЬ ЗАЯВКУ!!!
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В 2008 г. уже подавали.
Что каждый год подавать заявку на ПДЧ?
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Ира сказала ПОДАВАТЬ
И это спасет "отца русской демократии" (это из 13 стульев)
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в 2010 шапкокрад аннулировал эту заявку внеблоковым статусом
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ми в курсі.
овоч теж був вибором України.. і шо ?
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Приймайте нас в НАТО !
Нам потрібна ядерна парасоля.
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Ксения ну це тупо. Ты сама розумієш мадяри не пропустят
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Для цього є дипломатичні шляхи.
Нічого неможливого не існує.
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при чем здесь мадьяры?
проблема в нас
в нашем воровстве и мздаимстве
а мадьяры, польша, румыния и другие всё делают, чтобы отжать людей и земли себе
и 99% украинцев на западе совсем не против зарабатывать в Польше и не кормить украинское ворьё в Киеве
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Як хто ? Забув , чи шо ? Я - кремлевский агент . Шось не так "Ми підтримуємо зусилля президента Зеленського щодо мирного вирішення конфлікту",- Столтенберг - Цензор.НЕТ 9350

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я таких як ти взагалі не запам'ятовую.
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я таких як ти взагалі не запам'ятовую.

Прочитай , шо ти написав ще раз ... аха "Ми підтримуємо зусилля президента Зеленського щодо мирного вирішення конфлікту",- Столтенберг - Цензор.НЕТ 2045
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Так я уже прочитал этот тупняк , и хотел обратить твое внимание на твою мазню непродуманную . Шо , не ? "Ми підтримуємо зусилля президента Зеленського щодо мирного вирішення конфлікту",- Столтенберг - Цензор.НЕТ 6657
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А шо, да ?
Віриш в свою нєзабиваємость ? ХА !
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Ксеню , хорош порожняки гонять , давай гроши на НАТО . Натовские ребятки , должны хорошо питаться и получать хорошую зарплату . Ферштейн "Ми підтримуємо зусилля президента Зеленського щодо мирного вирішення конфлікту",- Столтенберг - Цензор.НЕТ 2739
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Думаю, Україна здатна прогодувати.
Приклад - Яворів. Натівці не скаржаться.
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Прекрасно , проводите референдум , голосуйте ... Хто за , тому дополнительный счет в комуналочку на НАТО . Лично я , оплачивать этих ссыкунов не намерен . Хде было это ссаное НАТО , когда было очень жарко , га ? А теперь , як поутихло то они приперлись , да ? аха ... Платите сами этим уродам , Куприк не даст и гривны .
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та ясно, що ти проти НАТО.
тобі би менший рахунок за комуналочку.
прямо бачу совка- ідіота
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насправді, членство в НАТО може мати наслідком і зниження рахунків на комуналку. Одне другому не протирічить.
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так ви поясніть це копчику чи куприку...
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я он вам пояснював-пояснював, що Зеленський Президент України, обраний народом України.
І шо ви сприйняли? - та нічо.
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Плати гроши НАТО и поменьше вякай . Можно еще Байдену - младшему зарплату увеличить , шоб не по 100 000 $ каждый месяц вывозил с Украины в США , а скажем по 280 000 $ "Ми підтримуємо зусилля президента Зеленського щодо мирного вирішення конфлікту",- Столтенберг - Цензор.НЕТ 2083
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Ксенія а взагалі НАТО не захоче вступати в війну з рашкою. Я зрозумів вашу політику. Чим швидше Україна вступить в НАТО тим скоріше Україна буде вимагати від НАТО відйовувати Кримм і Донбасс
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Туреччина якось без НАТО проводить спецьоперації.
Чому ми не зможемо ?
Повторюю. Нам потрібна ядерна парасолька.
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Ще в 2008-му зказали, що з таким рівнем корупції і не мрійте. Щось з того часу кардинально змінилось?
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Ви на справді розумні порохоботи чи ні??? Ви що не бачите як мадяри агресивно ведуть проти України
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Мадяри є членом НАТО. А там якщо один член НАТО проти то все
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Ой членами нато? Ви забули як голосували Нідерланди нам за безвіз?? Якщо ти нічорта не будеш робити, то нічого і не вийде.
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так ви пропонуєте прогнутись перед мадярами ?
а ху ху нє хо хо ?
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Что их в той академии так "вразило?" Нищета ,отсутствие современной базы обучения?
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У нас немає конфлікту! У нас є збройна агресія Росії щодо України!
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Белый дом блокировал резолюцию Госдепа по осуждению захвата РФ украинских моряков, - The Guardian
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ужос какой. в НАТО антисоевый заговор.
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Я весной быть в Киев и видель стадион где Зе иметь привселюдно петя-шлюшку очень много ! А петя-шлюшка визжать - ну иметь так иметь! Поимель петю поимеет и путю ! Главнокомандущий Зеленский спасет Европу и Украину от захватить!
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нато оон терпилы уже б отключили параше интернет и банковскую систему на недельку или месяц и это сырьевой придаток превратится вернется в 19 век окончательно и днр\лнр разбежится по кустам..
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какойто договорняк аля *****-запад-беня явно нарисовался и уже выполняется. вот только за чей счет этот банкет? запада? *****? бени? не думаю...
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Столтенберг уже надеюсь на миротворце??????? иж чего удумал,капитуляцию,сепар ёптатью
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Я угораю - соя вже на НАТО розтявкалась "Ми підтримуємо зусилля президента Зеленського щодо мирного вирішення конфлікту",- Столтенберг - Цензор.НЕТ 6200 Тільки вчора про НАТО нила на всіх гілках і ось тобі маєш - "нато казли!"
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