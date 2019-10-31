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 Политика Украины
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 "Украина готова к переходу на новый уровень", - Зеленский предложил НАТО рассмотреть возможность присоединения Киева к программе расширенных возможностей Альянса. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский предложил рассмотреть возможность присоединения Украины к программе расширенных возможностей НАТО (Enhance Opportunity Program).

"Предлагаем предметно рассмотреть присоединение Украины к программе расширения возможностей НАТО. Уверен, что Украина готова к переходу на этот новый уровень", - сказал он, открывая заседание комиссии Украина-НАТО в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

Зеленский также выразил надежду, что подписанный в 2016 году Комплексный пакет помощи НАТО будет обновлен и расширен за счет дополнительных проектов.

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"Мы благодарны, что Альянс продолжает предоставлять нам политическую и практическую помощь, особенно в реформировании сектора безопасности и обороны. Мы стремимся углубить сотрудничество для укрепления обороноспособности", - отметил президент.

Источник: https://censor.net.ua/n3156980
 
 
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Что ты куришь??? Какие возможности расширенные??? За ПДЧ рпэазговор бы?? Если нет, то просто это *******!
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Пусть просит больше. Правильно делает. Нам только НАТО и помогает.
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он попросил не просто меньше, чем ПДЧ,

он попросил вообще не связанное с ПДЧ.

Он ссыт НАТО
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НАТО це вже нікчемний та мертвий військовий блок! Вже член НАТО - Туреччина на межі війни з США через непогоджену з НАТО військову операцію Туреччини в Сирії! Це вже кінець НАТО! Україні потрібно перестати дрочити на НАТО і розпочинати створювати свій східноєвропейський військовий блок який реально буде воювати на реальних фронтах з терористами! У нас є спільна україно-польсько-литовська бригада, яку потрібно залучати для ведення бойових дій на фронті і далі розширювати цю бригаду до багатонаціонального армійського корпусу! Потрібно запросити в цей армійський корпус підрозділи Латвії, Естонії, Грузії, Молдови, Азербайджану, Казакстану, Туркменістану і всі вони мають отримувати бойовий досвід у війні з путінськими терористами на Донбасі та в Криму! Ми маємо створити свою антипутінську військову коаліцію, а не чекати поки за нас це зробить хтось інший!
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Сейчас у порохоботов начнётся истерика)))
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Свиняча рать. "Украина готова к переходу на новый уровень", - Зеленский предложил НАТО рассмотреть возможность присоединения Киева к программе расширенных возможностей Альянса - Цензор.НЕТ 9409

"Украина готова к переходу на новый уровень", - Зеленский предложил НАТО рассмотреть возможность присоединения Киева к программе расширенных возможностей Альянса - Цензор.НЕТ 3970
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О как! А как твоя рать зовется? Сцыкопихота в гневе, и девиз ваш случайно не сцали сцым и будем сцать?
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А вони вже нічого не обговорюють.
Лише про порохоботів пишуть.
Ковтають пил з-під чобіт.
ЛУЗЕРИ !
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Кстати зебилы и кацапы ненавидят порохоботов.
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Ты дибил?? Он за ПДЧ даже не заикнулся, а расширенные мвозможности - это НИЧТО.
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Заявка на ПДЧ була подана.
Навіщо подавати її вдруге?
Для попу лізму?
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а напомнить о ней по какой причине нельзя было ?
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Про неї вже нагадували у Одесі.
Вам у росії це не показували по тв? "Україна готова до переходу на новий рівень", - Зеленський запропонував НАТО розглянути можливість приєднання Києва до програми розширених можливостей Альянсу - Цензор.НЕТ 9392
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С той заявки многое что изменилось и НАТО включено в Конституцию.
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Та вы шо! Это необходимо, чтоб все знали , что пэпо великий натовец и поэтому ему нельзя в тюрьму. По-моему, все ясно, как белый день
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зате Пепо не обіймався з бабами опполчєнками, які вимагають відвести ЗСУ.
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Новая заявка на ПДЧ не требуется , сказали в секретариате НАТО. Но для пиара Пепьі она просто необходима!
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У яких саме сферах ви витаєте, хотілося би уточнення?
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Учитесь, неуклюжие папередники - преЗЕдент три раза съездил на передок,якобы, в голубой рубашечке и уже Украина готова перейти на новый уровень...Быстро он все реформировал.... "Украина готова к переходу на новый уровень", - Зеленский предложил НАТО рассмотреть возможность присоединения Киева к программе расширенных возможностей Альянса - Цензор.НЕТ 8180
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Это прорыв!

Я считаю - это однозначно прорыв!
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Не лише на словах, а справді, підтвердуючи наміри про вступ справами.
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Венгры все равно заблокируют.
Скажите спасибо Пете Параше, ботики.
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Чего ты так издалека?

Пиши прямо. Запретите в Украине украинский язык, ботики, чтоб мадяров не обижать!
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Мадяры требуют запретить мову, где, в твоей больной голове?
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О?! Интересно даже послушать твою версию, с чего бычат мадяры. Расскажешь?

Бо в моей "больной голове" мадяры бычат как раз из-за "Закон про мову".

Давай, удиви!
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"Запретите в Украине украинский язык" - твои слова, за язык никто не тянул.
Давай пруфы на это.
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ЭТО адепт секты Шария.Он забыл сказать,что у Толика уже "вседакументынаруках" "Україна готова до переходу на новий рівень", - Зеленський запропонував НАТО розглянути можливість приєднання Києва до програми розширених можливостей Альянсу - Цензор.НЕТ 4525 "Україна готова до переходу на новий рівень", - Зеленський запропонував НАТО розглянути можливість приєднання Києва до програми розширених можливостей Альянсу - Цензор.НЕТ 4525 какие же они все таки эпанашки
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Давай пруфы про "адепт секты Шария". Или в вашей свинофермы все такие п...болы.
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такое ощущение шо зеля устал, с трудом читает по бумажке
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Косит под Брежнева,клоун есть клоун
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Mason Lemberg
12 год ·

Тепер серйозно
Зелена худоба, весело посміхаючись, намагаються зарубати будь-які варіанти вступу до НАТО.
Розказують те ж саме, що розказував Янек, не бажаючи підписувати договір про асоціацію з ЄС:
- у нас колія заширока, нам треба змінювати стандарти -> в нас не такі автомати, система навчання, нас треба змінювати стандар ти
- у нас є договори з європейськими країнами -> у нас вже є співпраця з НАТО
- ми колись підпишемо угоду про асоціацію -> ми колись вступимо в НАТО і взагалі заявку ми подавали ще в 2008.
Все те ж саме, що янек. Тільки з посмішкою на обличчі.
І це не весела посмішка, вони з нас ржуть, що розвели нас.

Нагадаю, що ніякі документи про вступ до НАТО взірця 2008 року не є чинними, оскільки в 2010 році Янек підписав закон про позаблоковий статус, що дозволило розвалити нашу армію і автоматично скасувало всі наші попередні прагнення.
Нагадаю, що рух до НАТО закріплений в Конституції, а ігнорування цього процесу на фоні війни і нових загроз, має всі ознаки державної зради.
Не хочу і не буду нагадувати те, що потакаючи владі зрадників, дозволивши їм ігнорувати військові союзи і залишаючись наодинці з агресором, ми, кожен з нас, наше покоління буде винувате за неминучі смерті наших синів в майбутньому.
Звертаюся до всіх адекватних політичних сил, до всіх політиків і до всіх здорових громадян. Нашим історичним обов'язком є змусити зелену худобу виконувати норми Конституції і робити все, щоб Україна була з НАТО, щоб ми не залишились на одинці з розкраденою армією, як то вже було при одному Зе ку.
Зі свого боку готовий сприяти і брати участь в цьому процесі законного примусу худоби виконувати Конституцію в будь-який спосіб.
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Специалистов по раскрадыванию армии Зелемойский уже нашел...
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Зрада! Капутиляция! Тайожный саюз! Арррря!
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Избирателей Зе втрое больше, чем у Пе. А комментариев против Зе 80%. Значит более 90% - тут прахоботы, значительная часть платная.
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ви ще не вахували тих, хто не голосував.
а таких добрих 40 %.
навряд чи вони за ЗЕ.
плюс, є такі зе-виборці як доброволець Янтар, якому през привселюдно нахамив.
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чувак ступай с богом, ты ж тут первый платный прахобот.
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і це пише людисько, яке строчить під трьома ніками одразу, один з яких жіночий. "Україна готова до переходу на новий рівень", - Зеленський запропонував НАТО розглянути можливість приєднання Києва до програми розширених можливостей Альянсу - Цензор.НЕТ 28
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Да нет, просто его избиратели из тех, кто "я_не_интересуюсь_палитикой, я сматрю "квартал" и "Скотов"." Они на такие форумы почти не ходят, им здесь скучно.
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нет, чувак, врёшь ты всё. вас ботов всех тут уже пересчитали и на карандаш взяли.
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Лишнехромосомный, куда делись "карандашисты" после того, как избрали Зелемойского, если до его выборов посты "порохоботов" невозможно было вытянуть из спама?
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не я, а ты лишнехромосомный. твой ботячий бред даже читать не стану.
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иди ПОКРЕСТИСЬ , нещастный !!! до сих пор ПОРОХ мерещится ((((
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не я, а ты иди ПОКРЕСТИСЬ, ты нещастный !!! тебе до сих пор ПОРОХ мерещится.
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Просто администрация во главе с лысой куртизанкой поощряет свиноботство.
Поэтому столько вменяемых людей покинули эту поросячую помойку.
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а это значит что бесплптным питоркам типа тебя нужно быстренько валитьнауй "Україна готова до переходу на новий рівень", - Зеленський запропонував НАТО розглянути можливість приєднання Києва до програми розширених можливостей Альянсу - Цензор.НЕТ 8430 "Україна готова до переходу на новий рівень", - Зеленський запропонував НАТО розглянути можливість приєднання Києва до програми розширених можливостей Альянсу - Цензор.НЕТ 5221
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какое на.... НАТО для Украины ??? МОСКОВИЯ европе ясно СКАЗАЛО , Украина в НАТО это мировая война !!!(((( теперь будут росию брать ИЗМОРОМ ((((
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Вместо ПДЧ - расширение возможностей? Да, уж...
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ПДЧ уже просили,от того что сто раз скажешь Халва,во рту слаще не станет.
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Новый уровень чего? Думаю - астральный, идем в нирвану - уходим от жизненных проблем, забот и желаний.
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Ботва порохоботська, у вас цугцванг - це коли кожний ваш крок призводить тільки до погіршення вашої позиції.
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он уже сказал: "Я не Лох!", или он отложил эту коронную фразу на конец встречи?!
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Понимая что для продвижения в НАТО его слова ничего не значат, Нелох решил таким образом подзаработать авторитет среди патриотически настроенных украинцев.
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Только у тех, кто не уловил разницы между ПДЧ и расширением возможностей...
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Коли цей блаЗЄнський каже про перехід на новий рівень, то знайте, що цей рівень буде все нижчим і нижчим.
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