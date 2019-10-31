 "Украина готова к переходу на новый уровень", - Зеленский предложил НАТО рассмотреть возможность присоединения Киева к программе расширенных возможностей Альянса. ВИДЕО

"Предлагаем предметно рассмотреть присоединение Украины к программе расширения возможностей НАТО. Уверен, что Украина готова к переходу на этот новый уровень", - сказал он, открывая заседание комиссии Украина-НАТО в Киеве, передает Цензор.НЕТ.
Зеленский также выразил надежду, что подписанный в 2016 году Комплексный пакет помощи НАТО будет обновлен и расширен за счет дополнительных проектов.
"Мы благодарны, что Альянс продолжает предоставлять нам политическую и практическую помощь, особенно в реформировании сектора безопасности и обороны. Мы стремимся углубить сотрудничество для укрепления обороноспособности", - отметил президент.
он попросил вообще не связанное с ПДЧ.
Он ссыт НАТО
Лише про порохоботів пишуть.
Ковтають пил з-під чобіт.
ЛУЗЕРИ !
Навіщо подавати її вдруге?
Для попу лізму?
Вам у росії це не показували по тв?
Навіщо орати .... оране поле?
Вас пагано вчили.
Я считаю - это однозначно прорыв!
Скажите спасибо Пете Параше, ботики.
Пиши прямо. Запретите в Украине украинский язык, ботики, чтоб мадяров не обижать!
Бо в моей "больной голове" мадяры бычат как раз из-за "Закон про мову".
Давай, удиви!
Давай пруфы на это.
А далі буде!
Сьогодні прямо день дипломатичних успіхів зелених козлів
12 год ·
Тепер серйозно
Зелена худоба, весело посміхаючись, намагаються зарубати будь-які варіанти вступу до НАТО.
Розказують те ж саме, що розказував Янек, не бажаючи підписувати договір про асоціацію з ЄС:
- у нас колія заширока, нам треба змінювати стандарти -> в нас не такі автомати, система навчання, нас треба змінювати стандар ти
- у нас є договори з європейськими країнами -> у нас вже є співпраця з НАТО
- ми колись підпишемо угоду про асоціацію -> ми колись вступимо в НАТО і взагалі заявку ми подавали ще в 2008.
Все те ж саме, що янек. Тільки з посмішкою на обличчі.
І це не весела посмішка, вони з нас ржуть, що розвели нас.
Нагадаю, що ніякі документи про вступ до НАТО взірця 2008 року не є чинними, оскільки в 2010 році Янек підписав закон про позаблоковий статус, що дозволило розвалити нашу армію і автоматично скасувало всі наші попередні прагнення.
Нагадаю, що рух до НАТО закріплений в Конституції, а ігнорування цього процесу на фоні війни і нових загроз, має всі ознаки державної зради.
Не хочу і не буду нагадувати те, що потакаючи владі зрадників, дозволивши їм ігнорувати військові союзи і залишаючись наодинці з агресором, ми, кожен з нас, наше покоління буде винувате за неминучі смерті наших синів в майбутньому.
Звертаюся до всіх адекватних політичних сил, до всіх політиків і до всіх здорових громадян. Нашим історичним обов'язком є змусити зелену худобу виконувати норми Конституції і робити все, щоб Україна була з НАТО, щоб ми не залишились на одинці з розкраденою армією, як то вже було при одному Зе ку.
Зі свого боку готовий сприяти і брати участь в цьому процесі законного примусу худоби виконувати Конституцію в будь-який спосіб.
а таких добрих 40 %.
навряд чи вони за ЗЕ.
плюс, є такі зе-виборці як доброволець Янтар, якому през привселюдно нахамив.
Поэтому столько вменяемых людей покинули эту поросячую помойку.