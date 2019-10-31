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 Политика Украины, Экономика
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Все про:зарплата (1913) Милованов Тимофей (46) Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства (1)

 Мариуполь занимает первое место по уровню средней зарплаты в Украине: более 17 тыс. грн., - Милованов

Наибольшая средняя зарплата по Украине - в городе Мариуполе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов в Facebook.

"Где наибольшая средняя зарплата? В Киеве, Одессе, Харькове, Днепре, или Мариуполе? Ответ: в Мариуполе. На втором месте Киев, на третьем Днепр. Харьков и Одесса делят четвертое и пятое места (почти одинаковые зарплаты)", - отметил он.

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Мариуполь занимает первое место по уровню средней зарплаты в Украине: более 17 тыс. грн., - Милованов 01

Источник: https://censor.net.ua/n3156976
 
 
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только не бейте)) - факт - Ахметов не при чем))))))))
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А це насправді так чи це просто черговий зебільний жарт від "95 сортиру"? Бо тим Зє-дебілам повірити - себе не поважати 😕
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И что?
Донбасс до войны то же делил первое место с Киевом по уровню средней зарплаты....
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У вас самые высокие средние зарплаты? Тогда мы идём к вам!
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Все в Мариуполь Мариуполь занимает первое место по уровню средней зарплаты в Украине: более 17 тыс. грн., - Милованов - Цензор.НЕТ 9982 А когда там создадут pornohub ой sorry айтихаб то вы можете не успеть туда переехать . Кремневая Долина и жители Швейцарии уже нервно ищут на картах where is Mariupol ))))))
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Ты дурачек?
Туда даже сейчас долетают грады и точки У.
А послн отведений и вовсе...
Думаю Мариуполь сдадут раше под гогот зесерпарсвинособак и вместо 17 000 гривен зарплаты они будут кушать лебеду.
Расплата будет страшной...
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Настоло время ***************** историй...😀
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Пропоную всім зе разом з монікою переїхати в Маріуполь ! Пробачте жителі Маріуполя - чорний гумор .
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