 Мариуполь занимает первое место по уровню средней зарплаты в Украине: более 17 тыс. грн., - Милованов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов в Facebook.
"Где наибольшая средняя зарплата? В Киеве, Одессе, Харькове, Днепре, или Мариуполе? Ответ: в Мариуполе. На втором месте Киев, на третьем Днепр. Харьков и Одесса делят четвертое и пятое места (почти одинаковые зарплаты)", - отметил он.
Донбасс до войны то же делил первое место с Киевом по уровню средней зарплаты....
Туда даже сейчас долетают грады и точки У.
А послн отведений и вовсе...
Думаю Мариуполь сдадут раше под гогот зесерпарсвинособак и вместо 17 000 гривен зарплаты они будут кушать лебеду.
Расплата будет страшной...
В голос