 Мариуполь занимает первое место по уровню средней зарплаты в Украине: более 17 тыс. грн., - Милованов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов в Facebook.

"Где наибольшая средняя зарплата? В Киеве, Одессе, Харькове, Днепре, или Мариуполе? Ответ: в Мариуполе. На втором месте Киев, на третьем Днепр. Харьков и Одесса делят четвертое и пятое места (почти одинаковые зарплаты)", - отметил он.

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