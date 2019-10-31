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 Политика Украины
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Все про:аэропорт (1254) концессия (34) Львов (3540) Садовый (449)

 Садовый выступил против передачи львовского аэропорта в концессию: Если государству сложно управлять, то город готов взять его в коммунальную собственность

Мэр Львова Андрей Садовый выступил против идеи правительства передать аэропорт в концессию.

Об этом он сказал на Львовском форуме по безопасности, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

По его словам, Львовский горсовет готовит соответствующее обращение к президенту и Кабмину.

Об идее передать львовский и ещё 3 аэропорта в концессию вчера на Мариупольском форуме заявил министр инфраструктуры Криклий.

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Садовый напомнил, что эта идея принадлежит ещё предыдущему правительству, поэтому он надеется, что новый Кабмина ещё не разобрался в ситуации.

"Я был шокирован (этим заявлением .- Ред.)", - сказал он.

По словам мэра Львова, львовский аэропорт сейчас показывает самый большой прирост пассажиропотока в Украине - больше 40%. Предприятие является прибыльным, потому нет смысла передавать его в концессию.

К тому же Садовый отметил стратегическое значение аэропорта.

"Это Яворивский полигон, это переброска людей и техники... Вряд ли в военное время будет возможность точно проконтролировать, кому перейдет в руки аэропорт", - сказал мэр Львова.

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Садовый заявил, что если государству сложно управлять львовским аэропортом, то город готов взять его в коммунальную собственность.

Источник: https://censor.net.ua/n3156973
 
   
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молодец Садовый ! нельзя позволить мародерам развалить и продать то немного что осталось в стране
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Петро пішов і раптом Садовий перестав розвозити сміття по Україні.
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Концесії інфраструктури, розділення Укрзалізниці це найбільш ідіотські ідеї нового уряду та Президента, якщо не враховувати абсолютно ідіотську ідею продажу землі! Таке враження що Президенту хтось спеціально пропонує завідомо провальні реформи та ідеї, які потім обвалять рейтинг Зеленського та його партії!
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нічого особистого - просто тупо бізнес свій має бути а не людям чужим віддати
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Раз Игорь Валериевич сказал надо,значит надо!
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От сволота, все бы растащили да прихватизировали.
Бюджетообразующие предприятия в частные руки, а бюджет формировать за счет налогов с нищих? Богачи всячески уклоняются от налогообложения.
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"...Вряд ли в военное время будет возможность точно проконтролировать, кому перейдет в руки аэропорт", - сказал мэр Львова.

В военное время там всем будут рулить военные ВСУ, если что.
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А ВСУ буде руліть Зєля,а Зєльою буде руліть Бєня,а Бєньою завжди руліли бабки...Отже,круг замикається і вертаємось до того,хто більше дасть...
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