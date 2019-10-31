 Хорошковский консультирует ОП по таможне, но не является ее "теневым руководителем", - Богдан

Об этом в интервью "УП" рассказал глава Офиса президента Андрей Богдан, информирует Цензор.НЕТ.

На просьбу журналистки подтвердить информацию о том, правда ли, что Офис президента пользуется консультациями Хорошковского, чтобы улучшить работу таможни, Богдан ответил: "Да, он нас консультирует. Но реальным руководителем таможни является Максим Нефедов. Я в него очень сильно верю, и это мое личное и надежда, к которой я приложил максимум усилий, чтобы дать возможность ему работать, чтобы он реализовал эти свои идеи. К сожалению, у него сейчас не очень удается. Или, скажем так, очень не удается".

По его словам, Хорошковского выбрали консультантом, так как его рекомендовали "и друзья и недруги".

"Все сказали, что когда Валерий Иванович был председателем таможни, то доходы за 2 года выросли в 4 раза. И все - и его недруги, и друзья его, и различные политические лагеря - рекомендовали нам прислушаться", - рассказал Богдан.

Богдан заявил, что у нынешнго руководителя таможни Максима Нефьодова "абсолютно чистые помыслы и абсолютно правильные действия, и он совершенно профессиональный человек".

Глава ОП не знает, прислушивается ли Нефьодов к Хорошковскому, но надеется, что сотрудничество приведет к положительным результатам.

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На вопрос, возможно ли назначение Хорошковского на какую-то должность, Богдан заявил, что этому мешает "бэкграунд" политика.

"С точки зрения нашей идеологии, что мы не берем людей, которые имеют бэкграунд политический, то нет, невозможно (назначение. - Ред.). С точки зрения эффективности, на мой - исключительно на мой взгляд, это было бы наверное, правильное решение", - отметил он.

По словам главы ОП, Хорошковский предоставляет консультации на бесплатной основе, ведь у Офиса президента на это "нет денег". Он разрабатывает консультации, стратегии, а будут ли они внедряться - решать Нефедову.

Как сообщалось в расследовании "Схем", Хорошковский после победы Владимира Зеленского на выборах стал регулярно прилетать в Украину и наведываться в Офис президента. Только с начала октября журналисты смогли зафиксировать минимум два визита Валерия Хорошковского на Банковую.

Президент Владимир Зеленский 10 октября во время пресс-марафона подтвердил, что встречался с Хорошковским тет-а-тет.

Бывший председатель Службы безопасности Украины при Януковиче Валерий Хорошковский заявил, что о причине встречи с президентом Владимиром Зеленским будет известно позже.

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