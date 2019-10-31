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 Политика Украины
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Все про:таможня (1513) Хорошковский (730) Нефьодов (127) Богдан Андрей (204)

 Хорошковский консультирует ОП по таможне, но не является ее "теневым руководителем", - Богдан

Офис президента пользуется услугами бывшего председателя Службы безопасности Украины времен президентства Януковича Валерия Хорошковского для консультаций по таможне.

Об этом в интервью "УП" рассказал глава Офиса президента Андрей Богдан, информирует Цензор.НЕТ.

На просьбу журналистки подтвердить информацию о том, правда ли, что Офис президента пользуется консультациями Хорошковского, чтобы улучшить работу таможни, Богдан ответил: "Да, он нас консультирует. Но реальным руководителем таможни является Максим Нефедов. Я в него очень сильно верю, и это мое личное и надежда, к которой я приложил максимум усилий, чтобы дать возможность ему работать, чтобы он реализовал эти свои идеи. К сожалению, у него сейчас не очень удается. Или, скажем так, очень не удается".

По его словам, Хорошковского выбрали консультантом, так как его рекомендовали "и друзья и недруги". 

"Все сказали, что когда Валерий Иванович был председателем таможни, то доходы за 2 года выросли в 4 раза. И все - и его недруги, и друзья его, и различные политические лагеря - рекомендовали нам прислушаться", - рассказал Богдан.

Богдан заявил, что у нынешнго руководителя таможни Максима Нефьодова "абсолютно чистые помыслы и абсолютно правильные действия, и он совершенно профессиональный человек".

Глава ОП не знает, прислушивается ли Нефьодов к Хорошковскому, но надеется, что сотрудничество приведет к положительным результатам.

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На вопрос, возможно ли назначение Хорошковского на какую-то должность, Богдан заявил, что этому мешает "бэкграунд" политика. 

"С точки зрения нашей идеологии, что мы не берем людей, которые имеют бэкграунд политический, то нет, невозможно (назначение. - Ред.). С точки зрения эффективности, на мой - исключительно на мой взгляд, это было бы наверное, правильное решение", - отметил он.

По словам главы ОП, Хорошковский предоставляет консультации на бесплатной основе, ведь у Офиса президента на это "нет денег". Он разрабатывает консультации, стратегии, а будут ли они внедряться - решать Нефедову.

Как сообщалось в расследовании "Схем", Хорошковский после победы Владимира Зеленского на выборах стал регулярно прилетать в Украину и наведываться в Офис президента. Только с начала октября журналисты смогли зафиксировать минимум два визита Валерия Хорошковского на Банковую.

Президент Владимир Зеленский 10 октября во время пресс-марафона подтвердил, что встречался с Хорошковским тет-а-тет.

Бывший председатель Службы безопасности Украины при Януковиче Валерий Хорошковский заявил, что о причине встречи с президентом Владимиром Зеленским будет известно позже.

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Источник: https://censor.net.ua/n3156972
 
 
 Топ комментарии
 
чел который наворовал в Украине и тусуется в лондоне-дает советы?!-ну не дебилы ли вы???
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а навіщо ви позвали вора та хапугу вас консультувати ?
невже він хоче побороти злочинність та зловживання ?
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ВСЕ ЖТИ ВОРЮГИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ ВО ВЛАСТЬ ГРАБИТЬ УКРАИНЦЕВ.
Жить за рубежом очень дорого, ЯЗЫКАМИ В СОВЕРШЕНСТВЕ НЕ ВЛАДЕЮТ - потому присосаться К БЮДЖЕТУ ДРУГИХ СТРАН им некто не даст. И ПОРУКОВОДИТЬ ЧУЖОЙ СТРАНОЙ ТОЖЕ
Вот где еше модно наворовать себе на жизнь небелную? Только найти лохов украинцев
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чел который наворовал в Украине и тусуется в лондоне-дает советы?!-ну не дебилы ли вы???
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А вы думаете у них другая задача ? Судя по происходящему все логично , с их точки зрения .
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Контрабандна мафія це найбільш потужна мафія України, туди входять судді, прокурори, сбушники, менти, воєнізована охорона митних терміналів та портів, прикордонники! Це справжній спрут! Для боротьби з контрабандою замало зусиль одного керівника митниці, потрібні зкоординовані зусилля Президента та уряду, СБУ та ДПСУ, МВС та ГПУ, НАБУ та ГБР по знищенню контрабандної мафії! Всі дійові особи минулих контрабандних оборудок мають бути визначені, по рішенням судів, прокурорів, ментів, сбушників по минулим фактам контрабанди!
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И лично говнокомандующий нелох ,ему 42 г
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ВСЕ ЖТИ ВОРЮГИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ ВО ВЛАСТЬ ГРАБИТЬ УКРАИНЦЕВ.
Жить за рубежом очень дорого, ЯЗЫКАМИ В СОВЕРШЕНСТВЕ НЕ ВЛАДЕЮТ - потому присосаться К БЮДЖЕТУ ДРУГИХ СТРАН им некто не даст. И ПОРУКОВОДИТЬ ЧУЖОЙ СТРАНОЙ ТОЖЕ
Вот где еше модно наворовать себе на жизнь небелную? Только найти лохов украинцев
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Не удивлюсь если Коля Азиров тоже консультирует Гончарука, но не является теневым руководителем
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Очень ценный , прямо-таки не заменимый консультант .
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Не за горами четвертая и пятая победы над контрабандой.... Хорошковский консультирует ОП по таможне, но не является ее "теневым руководителем", - Богдан - Цензор.НЕТ 1913
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а навіщо ви позвали вора та хапугу вас консультувати ?
невже він хоче побороти злочинність та зловживання ?
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Сами такие ,но ещё есть чему научиться у РЫГОВ
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Риги повернулись! Чекаємо на повернення володаря страусів і земляних зайців!
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Консультирует как грабить Украину. И все это под сдачу украинской земли зе-сепарам. Зебилы сделали это вместе...
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Лишилось ще дізнатись, що Гончарука консультує персонально мікіля азірів, а нашого ЗЕ - віхтор януковищ.
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уже скоро наши слуги яковоща консультантом пригласят
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Не прошло и месяца , как Богдан признался, ЧТО МЕТРОСЕКСУАЛ С МАНИКЮРОМ ТОЖЕ ПРИГОДИЛСЯ ПИАНИСТАМ
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Потихенько стягується домайданівська камарилія.
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Ну звичайно, сидіти потім буде не він, а ті кого консультували.
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"Архиважнейшим оружием борьбы с контрабандой на таможне являются весы, а не какие-то там буржуазные сканеры!" /Макс Нефёдоа. Из неизданного./
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а янык вас по золотым унитазам еще не консультирует?
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Что оно может там консультировать? К тому же из его биографии ясно что он альфонс то есть сам в жизни не на что не способен.
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