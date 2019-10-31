 У ГБР есть уголовные производства, где фигурирует фамилия Луценко, - Труба

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире программы "Ваша Свобода" заявил директор ГБР Роман Труба.
"У нас есть уголовные производства, где участником или возможным участником, лицом, которое необходимо допросить, где фигурирует фамилия Луценко", - сказал Труба.
"Открытие уголовного производства - это регистрация сообщения или заявления в Едином реестре досудебных расследований. И открытие не свидетельствует о причастности лица к совершению или соответственно не к совершению преступления. И на этом этапе следователи ГБР выполняют чисто техническую работу и не влияют на этот процесс. Следующий этап - это проведение расследования, собрания достаточных доказательств и установления объективных обстоятельств. Именно этот этап, где следователь должен быть максимально профессиональным, поскольку только от его следственных действий зависит в дальнейшем конечный результат в уголовном производстве", - добавил руководитель ГБР.
Ранее в этом месяце бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко раскритиковал решение Государственного бюро расследований об открытии против него уголовного производства.
Спикер ГБР Анжелика Иванова в комментарии Радио Свобода 1 октября подтвердила, что Государственное бюро расследований Украины открыло уголовное производство в отношении бывшего генерального прокурора Юрия Луценко
По ее словам, производство зарегистрировано по заявлению народного депутата Украины "относительно возможного совершения уголовного преступления бывшим генпрокурором по предварительному сговору с другими лицами, а именно - злоупотребление служебным положением путем содействия незаконному занятию игорным бизнесом".
Луценко работал в должности генерального прокурора в 2016-2019 годах. Верховная Рада уволила его 29 августа. По словам пресс-секретаря Луценко Ларисы Сарган, сейчас он уехал в Великобританию для изучения английского языка.
Саакашвили купил квартиру в высотке, для строительства которой сам выделил землю в историческом центре Одессы.
30 октября 2019.
Квартира в Одессе, которую купил бывший грузинский президент Михаил Саакашвили, находится в доме, для строительства которого компанией "Кадорр" землю своим распоряжением выделил сам же Саакашвили.
Бывший президент Грузии и бывший глава Одесской областной администрации Михаил Саакашвили купил квартиру в Одессе. "Я переехал в новую квартиру в Одессе. На новоселье были мои друзья, гениальный Олег Филимонов рассказывал анекдоты, великий одессит Валерий Хаит читал наизусть стихи Пастернака о Грузии, и был Олег Сенцов, который в жизни очень сильно меня впечатлил. Для меня Олег Сенцов - эталон украинского гражданина. Что еще нужно для счастья - теплая домашняя обстановка, друзья, хорошее вино и очень интересный разговор. Я ❤ Одессу." - написал он на своей страничке в соцсети и опубликовал видеоролик.
Мир не будет молчать: Квасьневский предостерег Зеленского от преследования Порошенко.
https://censor.net.ua/news/3148441/mir_ne_budet_molchat_kvasnevskiyi_predostereg_zelenskogo_ot_presledovaniya_poroshenko