EN|RU|UK
Темы дня: Коррупционный скандал в Слуге народа Формула Штайнмайера Номер 95 Квартала о Гонтаревой Выборы в США и Украина Оружейный скандал с Гладковским Протесты против формулы Штайнмайера Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Политика Украины
  371  10
Все про:Луценко (7638) уголовное дело (2310) Труба (171) ГБР (667)

 У ГБР есть уголовные производства, где фигурирует фамилия Луценко, - Труба

Государственное бюро расследований имеет уголовные производства, в которых фамилия бывшего генерального прокурора Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире программы "Ваша Свобода" заявил директор ГБР Роман Труба.

"У нас есть уголовные производства, где участником или возможным участником, лицом, которое необходимо допросить, где фигурирует фамилия Луценко", - сказал Труба.

"Открытие уголовного производства - это регистрация сообщения или заявления в Едином реестре досудебных расследований. И открытие не свидетельствует о причастности лица к совершению или соответственно не к совершению преступления. И на этом этапе следователи ГБР выполняют чисто техническую работу и не влияют на этот процесс. Следующий этап - это проведение расследования, собрания достаточных доказательств и установления объективных обстоятельств. Именно этот этап, где следователь должен быть максимально профессиональным, поскольку только от его следственных действий зависит в дальнейшем конечный результат в уголовном производстве", - добавил руководитель ГБР.

Ранее в этом месяце бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко раскритиковал решение Государственного бюро расследований об открытии против него уголовного производства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Волкер - следователям Конгресса США: Луценко не заслуживает доверия, - CNN

Спикер ГБР Анжелика Иванова в комментарии Радио Свобода 1 октября подтвердила, что Государственное бюро расследований Украины открыло уголовное производство в отношении бывшего генерального прокурора Юрия Луценко

По ее словам, производство зарегистрировано по заявлению народного депутата Украины "относительно возможного совершения уголовного преступления бывшим генпрокурором по предварительному сговору с другими лицами, а именно - злоупотребление служебным положением путем содействия незаконному занятию игорным бизнесом".

Луценко работал в должности генерального прокурора в 2016-2019 годах. Верховная Рада уволила его 29 августа. По словам пресс-секретаря Луценко Ларисы Сарган, сейчас он уехал в Великобританию для изучения английского языка.

Источник: https://censor.net.ua/n3156971
 
 
 Топ комментарии
 
а где фигурирует Портнов нету?
 показать весь комментарий
 
Миша, тебя ждет "боярышник" какое тебе дело казламордое до Украины?
 показать весь комментарий
 
наплодили разных гбр набу хрену назначили себе миллионные зарплаты только никаких коррупционеров они реально не ловят и денег в бюджет не возвращают. тупо сделали сеебе хозяева украинцев еще одну кормушку из государственного корыта для своих родычей
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Луценко ждут негры в американской тюрьме.
 показать весь комментарий
 
Миша, тебя ждет "боярышник" какое тебе дело казламордое до Украины?
 показать весь комментарий
 
 
Кстати о крышах.)

Саакашвили купил квартиру в высотке, для строительства которой сам выделил землю в историческом центре Одессы.


30 октября 2019.
Квартира в Одессе, которую купил бывший грузинский президент Михаил Саакашвили, находится в доме, для строительства которого компанией "Кадорр" землю своим распоряжением выделил сам же Саакашвили.


Бывший президент Грузии и бывший глава Одесской областной администрации Михаил Саакашвили купил квартиру в Одессе. "Я переехал в новую квартиру в Одессе. На новоселье были мои друзья, гениальный Олег Филимонов рассказывал анекдоты, великий одессит Валерий Хаит читал наизусть стихи Пастернака о Грузии, и был Олег Сенцов, который в жизни очень сильно меня впечатлил. Для меня Олег Сенцов - эталон украинского гражданина. Что еще нужно для счастья - теплая домашняя обстановка, друзья, хорошее вино и очень интересный разговор. Я ❤ Одессу." - написал он на своей страничке в соцсети и опубликовал видеоролик.
 показать весь комментарий
 
наплодили разных гбр набу хрену назначили себе миллионные зарплаты только никаких коррупционеров они реально не ловят и денег в бюджет не возвращают. тупо сделали ***** хозяева украинцев еще одну кормушку из государственного корыта для своих родычей
 показать весь комментарий
 
 
Таким козлам надо установить табу на возврат в Украину. Это кровососы.
 показать весь комментарий
 
Труба, ты с темы не съезжай, давай про Порошенко, а то зебы тебя возненавидят за то, что ты ничего не накопал на Порошенко.
 показать весь комментарий
 
 
После заявления Квасьневского о преследованиях Порошенко духовой инструмент Портнова стал резко "забывать" фамилию Порошенко. )

Мир не будет молчать: Квасьневский предостерег Зеленского от преследования Порошенко.

https://censor.net.ua/news/3148441/mir_ne_budet_molchat_kvasnevskiyi_predostereg_zelenskogo_ot_presledovaniya_poroshenko
 показать весь комментарий
 
Кто бы сомневался. Молодец Труба, отрабатываешь домашнее задание кацапстан (Порошенко, Луценко, Парубий, и т.д. по списку) . Интересно сколько сребреников тебе заплатили?. Власть идет по бес пределу, значит запасной аэродром у них есть. Можно грабить пока еще лохи смотрят телевизор и верят в Кашпировского-Зеленского. Главное воду заряжайте может полегчает
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх