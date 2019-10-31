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 Следователи ГБР в ближайшие дни назовут фамилию того, кто совершил смертельный выстрел в 5-летнего Кирилла Тлявова, - Труба

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что на днях следователи бюро назовут фамилию человека, который совершил смертельный выстрел в 5-летнего Кирилла Тлявова, который погиб в конце мая в Переяславе-Хмельницком.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил он сообщил в интервью  "Радио Свобода".

По его словам, на днях бюро получит последнюю экспертизу.

"На днях мы получим последнюю экспертизу и следователи уже смогут окончательно ответить на вопрос: чей выстрел был смертельным для Кирилла Тлявова. Нужно понимать, что все участники этого события не понимали, чей выстрел был смертельный. Следователи поминутно восстановили все обстоятельства и в ближайшее время мы назовем фамилии, кто выстрелил", - сказал Труба.

Также глава бюро отметил, что в ближайшие дни по делу объявят окончательные подозрения.

"В ближайшие дни будут объявлены окончательные подозрения и после этого мы объявим об окончании досудебного расследования. Затем начнется процесс ознакомления подозреваемых с материалами дела. Этот процесс может длиться месяц, может длиться два месяца. Ограничения (во времени. - Ред.) могут быть только в том случае, если они будут затягивать, суд своим решением установит свое решение", - добавил директор ГБР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оружие, из которого был убит 5-летний Кирилл Тлявов в Переяславе-Хмельницком, так и не нашли, - ГБР

Напомним, 2 июня 2019 г. двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяслав-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.

Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.

Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.

Источник: https://censor.net.ua/n3156967
 
 
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Надеюсь не съедут на сына-малолетку одного из ментов?
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Съедут,а так как он несовершеннолетний,дело закроют, и к Гордону не ходи!
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А це і не потрібно. Достатньо просто промовчати. Я так розумію, що у ключових свідках лише учасники стрілянини. Решта,на момент влучання, думали що дитина просто вдарилася головою і не звертали на стрільців увагу.
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Вот задачка со звездочкой: Те два пьяных мусора стреляли по бутылкам. В драбадан бухие. Не понятно кто выстрелил в мальчика. А там еще и сыновья этих мусоров тоже постреливали. Выходит стреляло в тот день 3-4 человека. Вопрос. как определить виновного? Если пороховые газы на руках были у всех фигурантов а камер наблюдения на пустрыре не было. Спичку тянуть?
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нашли уже оружие? А то мне кажется что в суде это дело рассыпется.
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Трудное дело судить полицаев, это ж не простые смертные - раз-два и уже осужден.
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Так Переяслава-Хмельницького вже немає! "А на нєт-і суда нєт!".
Хтось може покрутити пальцем коло скроні, а для мєнтов це реальна зачіпка задля поховати на десятиріччя свою відповідальність.
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