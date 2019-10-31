 Богдан о Данилюке: "Мы были слишком тесны для такого влиятельного политика"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью "УП".
"Ну вообще в нашу команду Александра Данилюка привел я. Мы с ним давным-давно знакомы, еще много лет назад. Вопрос был не в эффективности. Вопрос был в том, что Саша все время себя видел в разных местах, но не в том, где он находился. И он не занимался текущей работой, он занимался стратегическим планированием жизни государства, а заодно и мира", - отметил Богдан
По его словам, возможно, свои организаторские способности он в будущем как великий политик сможет реализовать.
"Мы были слишком малы, слишком тесны для такого влиятельного политика", - подытожил глава ОП.
Напомним, 27 сентября Данилюк написал заявление об отставке с должности секретаря СНБО.
30 сентября Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Данилюка с поста секретаря СНБО.
Александр Данилюк заявил, что уход с поста секретаря СНБО Украины - его личная инициатива: "Мне просто не интересны подковерные игры, которыми занимаются некоторые персонажи".
Кто не с нами - тот против нас?
а хіба голова РНБО не повинний цим займатись ?
нехай такими питаннями канцеляр президента завідує ?
богдан !!!! що за брєд ?!
подивіться скільки років існує квартал, скільки сезонів в тих же сватів.
думаю, вони розраховують на більше, а їхні заяви суцільне кокетство.
Скорей всего Данилюк их критиковал что он херней занимаются вот они от него и избавились.
мадридский двор.Посадовци всегда будут на измене кого слушать и что делать,а виноват в
любом случае.