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 Политика Украины
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Все про:СНБО (3294) Данилюк Александр (422) Богдан Андрей (204) Офис Президента (147)

 Богдан о Данилюке: "Мы были слишком тесны для такого влиятельного политика"

Глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что Александр Данилюк в качестве секретаря СНБО занимался стратегическим планированием жизни государства, а не текущей работой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью "УП".

"Ну вообще в нашу команду Александра Данилюка привел я. Мы с ним давным-давно знакомы, еще много лет назад. Вопрос был не в эффективности. Вопрос был в том, что Саша все время себя видел в разных местах, но не в том, где он находился. И он не занимался текущей работой, он занимался стратегическим планированием жизни государства, а заодно и мира", - отметил Богдан

По его словам, возможно, свои организаторские способности он в будущем как великий политик сможет реализовать.

"Мы были слишком малы, слишком тесны для такого влиятельного политика", - подытожил глава ОП.

Напомним, 27 сентября Данилюк написал заявление об отставке с должности секретаря СНБО.

30 сентября Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Данилюка с поста секретаря СНБО.

Александр Данилюк заявил, что уход с поста секретаря СНБО Украины - его личная инициатива: "Мне просто не интересны подковерные игры, которыми занимаются некоторые персонажи".

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Источник: https://censor.net.ua/n3156966
 
 
 Топ комментарии
 
он занимался стратегическим планированием жизни государства

а хіба голова РНБО не повинний цим займатись ?
нехай такими питаннями канцеляр президента завідує ?
богдан !!!! що за брєд ?!
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А наш красавчик и сратегией занимается, и текучку не забывает. Маладец, бля!

Богдан о Данилюке: "Мы были слишком тесны для такого влиятельного политика" - Цензор.НЕТ 6444
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А рожа у бурята уж аж лоснится...не плохо видать с корыта бюджетного кормится...сытно...
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Решаловом занимался Богдан и Данилюка не подпускал к потокам, а он взял и обиделся... Богдан о Данилюке: Он занимался стратегическим планированием, а не текущей работой - Цензор.НЕТ 1829
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Богдан настільки бездарний організатор що не зміг навіть з мостом в Дніпрі нормально розібратись, про що вже говорити! Тому заяви Богдана про те що хтось не на своєму місці виглядають смішно і дивно! Сам то він на чиєму місці?
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Бурят потроллил Пинкертона мамкиного.

Кто не с нами - тот против нас?
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Интересно, а сам Богдан работой занимается хоть какой-то? То его только и видно как он отдыхает.
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А рожа у бурята уж аж лоснится...не плохо видать с корыта бюджетного кормится...сытно...
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он занимался стратегическим планированием жизни государства

а хіба голова РНБО не повинний цим займатись ?
нехай такими питаннями канцеляр президента завідує ?
богдан !!!! що за брєд ?!
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Просто вони прийшли ненадовго (с).
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не вірю.
подивіться скільки років існує квартал, скільки сезонів в тих же сватів.
думаю, вони розраховують на більше, а їхні заяви суцільне кокетство.
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То у него сарказм такой. Он типа пошутил: "Мы были слишком малы, слишком тесны для такого влиятельного политика".
Скорей всего Данилюк их критиковал что он херней занимаются вот они от него и избавились.
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коломойський його випхав, одразу після ефіру в Савіка.
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ні, ну, що ви...ніякого шансу для співпадінь.
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А наш красавчик и сратегией занимается, и текучку не забывает. Маладец, ***!

Богдан о Данилюке: "Мы были слишком тесны для такого влиятельного политика" - Цензор.НЕТ 6444
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И Коломойша на молочишко подбрасывает копеечку
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Если с ним было тесно то пора уже подвинуть этого бурята и его компанию. А Данилюку например доверяют очень многие
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"Чем шире наши морды - тем теснее наши ряды. " А. Богдан.
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"стратегическим планированием жизни государства, а заодно и мира" у одного финальная стадия мании величия, второй только подходит к ней. Как они за..ли называя друг друга илитой, великими политиками и прочей шелухой плебея с комплексом неполноценности. Вы - "СЛУГИ НАРОДА" блин, но никак не Цезари.
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«Как управлять вселенной не привлекая внимания санитаров.»
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какие же вы волки зеленые - аккела промахнулся ,да)))
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Так надо было шире раздвигать свои эти... ряды. Богдан о Данилюке: "Мы были слишком тесны для такого влиятельного политика" - Цензор.НЕТ 7499
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Когда же этот таракан угомонится. Этого упыря нужно законадательно ограничить,чтоб не лез во все щели где вкусно пахнет. А то контора призидента превращается в какой то
мадридский двор.Посадовци всегда будут на измене кого слушать и что делать,а виноват в
любом случае.
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Что Богдан. что Данилюк-одного поля ягодки...Вонючие и ядовитые....
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Якщо в команді хтось розумний, то більшість відчуває свою неповноцінність і витісняє його. Так сталось і на виборах.
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Данілюк це корисний ідіот, якого використали і викинули. Так йому і треба.
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Евросоюз уже потребовал от Зели уволить Богдана. Но, видимо, у него другие бизнес-интересы, не связанные с Европой.
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