 Богдан о Данилюке: "Мы были слишком тесны для такого влиятельного политика"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью "УП".

"Ну вообще в нашу команду Александра Данилюка привел я. Мы с ним давным-давно знакомы, еще много лет назад. Вопрос был не в эффективности. Вопрос был в том, что Саша все время себя видел в разных местах, но не в том, где он находился. И он не занимался текущей работой, он занимался стратегическим планированием жизни государства, а заодно и мира", - отметил Богдан

По его словам, возможно, свои организаторские способности он в будущем как великий политик сможет реализовать.

"Мы были слишком малы, слишком тесны для такого влиятельного политика", - подытожил глава ОП.

Напомним, 27 сентября Данилюк написал заявление об отставке с должности секретаря СНБО.

30 сентября Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Данилюка с поста секретаря СНБО.

Александр Данилюк заявил, что уход с поста секретаря СНБО Украины - его личная инициатива: "Мне просто не интересны подковерные игры, которыми занимаются некоторые персонажи".

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