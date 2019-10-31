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 Политика Украины
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 Приезд Североатлантического совета НАТО - важное проявление солидарности с Украиной, - Яценюк

Российская Федерация ведет войну против Североатлантического альянса. Она использует для этого все возможности: и местечковый эгоизм отдельных членов НАТО, и желание других получить выгоду за счет "Северного потока-2", и недальновидность тех, кто верит в договороспособность Кремля.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Народного фронта", об этом написал в своей заметке на Facebook 31 октября премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "НФ" Арсений Яценюк.

"Кто еще не осознал факта системной войны России против НАТО, является или слепцом, или недругом для всего западного союза свободных наций", - отметил Яценюк. 

Он подчеркнул, что приезд в Украину Североатлантического совета, руководящего органа НАТО - важное проявление солидарности с Украиной: "Мы благодарны за это".

В то же время, подчеркнул лидер "НФ", приезд Генерального секретаря НАТО и высоких представителей государств-членов в Украину - не только повод для комплиментов: "Украина должна прямо сказать партнерам о большой угрозе и опасности, нависшей над нами всеми".

Эта угроза, подчеркнул он, происходит от недостатка единства между союзниками.

Яценюк подчеркнул, что тот, кто сегодня препятствует и блокирует полноценную политическую поддержку Украины, "работает против всего Альянса".

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"Тот, кто примирительно заигрывает с Москвой, пытаясь использовать нашу беду в собственных интересах, не получит никакой выгоды, но нанесет непоправимый ущерб миру и безопасности всей Европы", - подчеркнул лидер "НФ".

"Грозная и агрессивная армада, которая стремится к восстановлению прежних сфер влияния советской империи, сметет двери, которые Альянс держит закрытыми для Украины и Грузии", - подчеркнул он.

В то же время, подчеркнул лидер "НФ", единство НАТО, твердая политическая воля и четкий план, как осуществить вступление наших стран в Альянс, "способны остановить врага и предотвратить коррозию и разрушение Альянса".

"Визит в Украину - это возможность для наших союзников осознать свою ответственность перед историей. Услышьте в наших словах надежду великого народа, который защищает и вас", - написал Яценюк.

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Источник: https://censor.net.ua/n3156965
 
   
 Топ комментарии
 
И твою "стену" из рабицы, кроль, заодно оценят Приезд Североатлантического совета НАТО - важное проявление солидарности с Украиной, - Яценюк - Цензор.НЕТ 9939
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Он только после пятой повестки станет дезертиром, а после четвёртой он вправе претендовать на Верховного главнокомандующего.
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Этот лысый дезертир долго еще вякать будет ? Падло коррупционное .
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И твою "стену" из рабицы, кроль, заодно оценят Приезд Североатлантического совета НАТО - важное проявление солидарности с Украиной, - Яценюк - Цензор.НЕТ 9939
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Ожив камікадзе. Твої акцизи і тарифи до кінця життя памятати будемо. От тільки олігархи як платили 5% податку на доходи фізичних осіб, так і платять. А ми то платимо 18%. Цікаво, вони з мільярда платять 5%, а народ з 4000 гривень платить 18%. А в США мільярдери платять 48%.
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Этот лысый дезертир долго еще вякать будет ? Падло коррупционное .
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Он только после пятой повестки станет дезертиром, а после четвёртой он вправе претендовать на Верховного главнокомандующего.
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Работающий на Лахту, ты ещё выкрики "учительниц" из Золотого приведи в качестве доказательств.
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Тумблер, ты работаешь на свое государство или на другое?
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У меня хоть флаг другой, а ты работаешь на паРашу под украинским флагом.
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Ты так и не ответил, тумблер. Ты работаешь на свое государство или нет?
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Юлебот, я не виноват, что ты фанат ЮВТ и ради этого не буду расписывать ответ на две страницы, без конкретного ответа на вопрос.
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Это правильно, рубильник. Перед тем как гавкать на всех противников Кнура-мародера, обвиняя в работе на Кацапию, вспоминай, **************, на какое союзное государство ты сам работаешь Приїзд Північноатлантичної ради НАТО - важливий прояв солідарності з Україною, - Яценюк - Цензор.НЕТ 4414
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Жесть. тогда, наверное, смотрелось иначе.
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да кролик - все познается в сравнении - украинцы еще оценят роль кроля в истории - однозначно
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Яценюк продовжує працювати на Україну, хоча і немає ніяких посад.
Можливо ми колись помилились на його рахунок.
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Может его облили грязью, как и Порошенко и те же самые?
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Патаму шо нехрен обливать грязью соратников Йулии Владимировны по Батькивщине - Яценюка и Порошенко Приїзд Північноатлантичної ради НАТО - важливий прояв солідарності з Україною, - Яценюк - Цензор.НЕТ 6730
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а это тот поц который деньги за вышки буйка вернул и стену с ********* воздвиг? потужный політычный дияч. откуда воно вылезло, бабло закончилось? Приезд Североатлантического совета НАТО - важное проявление солидарности с Украиной, - Яценюк - Цензор.НЕТ 788
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Все правильно говорит Яценюк , а почему Пепу не сльішно? Готовит новую бумажку на ПДЧ, для пиара ?
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Лишнехромосомный, а на Г+Г ничего про это не сказали. Какое упущение для твоего слуха. Может не сказали, чтобы не утяжелять твои мозги?
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Я весной быть в Киев и видель стадион где Зе иметь привселюдно петя-шлюшку очень много ! А петя-шлюшка гаварить ну иметь так иметь! Поимель петю поимеет и путю ! Главнокомандущий Зеленский спасет Европу и Украину от захватить!
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Ну шо ты здиваешься Приїзд Північноатлантичної ради НАТО - важливий прояв солідарності з Україною, - Яценюк - Цензор.НЕТ 9963 Может человеку не повезло и он переехал с Бухары не в Украину, а в Нимеччыну. Траещина не резиновая Приїзд Північноатлантичної ради НАТО - важливий прояв солідарності з Україною, - Яценюк - Цензор.НЕТ 6099
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Петрович, а слабо публично осудить зеленых за поездки на саммиты движения неприсоединения к военным альянсам, бокам?
НАТО может не понять такие маневры Зекомандеров.
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чому цей злодій кролячий разом із своїм панамським злодієм не в тюрмі?
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