 Крымского активиста Мустафаева в СИЗО держат в пыточных условиях, - адвокат

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии", об этом рассказала адвокат Мустафаева Лиля Гемеджи.

По ее словам, Сервера Мустафаева и еще одного арестованного содержат в камере общей площадью четыре квадратных метра.

"Условия содержания Сервера бесчеловечны, согласно европейской конвенции по правам человека - условия пыточные. Камера, в которой содержится мой подзащитный - 4 квадратных метра. После моего предыдущего посещения Сервера содержат там не одного, к нему поместили еще одного следственно-арестованного, и, соответственно, на каждого из них приходится по два квадратных метра, это с учетом установленных кроватей, с учетом так называемого санузла, причем не огороженного, с учетом раковины, и столика на котором они должны обедать", - рассказала адвокат.

Выяснилось, подчеркнула Гемеджи, что по документам Сервера содержат в транзитной камере, в камере общего содержания, а фактически его содержат в другой камере.

"Сервер написал три жалобы на начальника СИЗО Краснодара. Мы рассматриваем это как один из элементов давления, которое началось в СИЗО Симферополя. Учитывая правозащитную деятельность Сервера и его знания, это попытка изолировать его от людей, которым он может помогать. На сегодняшний день неизвестно, когда его этапируют в Ростов-на-Дону", - отметила Лиля Гемеджи.

Напомним, 4 сентября 2018 года подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя арестовал на 12 суток крымскотатарского активиста Марлена Мустафаева, у которого утром российские силовики провели обыск. По версии следствия, Мустафаев в августе 2014 года опубликовал на своей странице в Facebook пост с символикой организации "Хизб ут-Тахрир", которую признали незаконной в России и оккупированном ею Крыму.

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