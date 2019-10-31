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 Крымского активиста Мустафаева в СИЗО держат в пыточных условиях, - адвокат

Условия содержания фигуранта второго бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир", координатора "Крымской солидарности"​ Сервера Мустафаева в СИЗО Краснодара - "пыточные".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии", об этом рассказала адвокат Мустафаева Лиля Гемеджи.

По ее словам, Сервера Мустафаева и еще одного арестованного содержат в камере общей площадью четыре квадратных метра.

"Условия содержания Сервера бесчеловечны, согласно европейской конвенции по правам человека - условия пыточные. Камера, в которой содержится мой подзащитный - 4 квадратных метра. После моего предыдущего посещения Сервера содержат там не одного, к нему поместили еще одного следственно-арестованного, и, соответственно, на каждого из них приходится по два квадратных метра, это с учетом установленных кроватей, с учетом так называемого санузла, причем не огороженного, с учетом раковины, и столика на котором они должны обедать", - рассказала адвокат.

Выяснилось, подчеркнула Гемеджи, что по документам Сервера содержат в транзитной камере, в камере общего содержания, а фактически его содержат в другой камере.

"Сервер написал три жалобы на начальника СИЗО Краснодара. Мы рассматриваем это как один из элементов давления, которое началось в СИЗО Симферополя. Учитывая правозащитную деятельность Сервера и его знания, это попытка изолировать его от людей, которым он может помогать. На сегодняшний день неизвестно, когда его этапируют в Ростов-на-Дону", - отметила Лиля Гемеджи.

Напомним, 4 сентября 2018 года подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя арестовал на 12 суток крымскотатарского активиста Марлена Мустафаева, у которого утром российские силовики провели обыск. По версии следствия, Мустафаев в августе 2014 года опубликовал на своей странице в Facebook пост с символикой организации "Хизб ут-Тахрир", которую признали незаконной в России и оккупированном ею Крыму.

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Источник: https://censor.net.ua/n3156963
 
 
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Мордор одним словом,в Нидерландах показывали одну из тюрем белые комнаты,душевая,обед такой что средне статистический русский на воле не ест каждый день,и отношение более мягкое не криков,не унижений заключенного,пыток так таковых вообще нет, как в санатории почти так как это считается заключение и охрана и работники более мягки к заключенным
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