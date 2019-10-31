 Украинская сторона СЦКК призывает наблюдателей ОБСЕ зафиксировать факты нарушений режима "тишина" со стороны наемников РФ на Донбассе, - пресс-центр ООС

Об этом говорится в сообщении на странице штаба операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.
"Украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает, что противник снова нарушил режим прекращения огня. В частности, вчера, российские оккупационные войска совершили 7 обстрелов с применением запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 и 82 мм. Обстрелы зафиксированы вблизи населенных пунктов Крымское (4 раза), Новотошковское, Зайцево Пивничное и Орехово. В общем противник выпустил 8 мин из минометов калибра 120 мм и 39 мин из минометов калибра 82 мм. Украинская сторона СЦКК призывает представителей СММ ОБСЕ зафиксировать факты грубых нарушений установленного режима "тишина" со стороны вооруженных формирований Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Журналистов не пускают в Золотое.
Для этого и желтый режим.
Это варенье.
Все время повторяй это слово и не почувствуешь вкус гавна которым тебя кормят.
Варенье.
Варенье.
Варенье...
А из Золотого позавчера?
в 2014 мы ездили в Марик и из Донецка на Марик, т.ж. ездили танки со свинообакими на борту...
и наши автобусы заставляли быстро проезжать, когда они начинали стрелять....
а ОБСЕ в это время, писали что ничего не видят... я здесь и тогда об этом писал!
Зелесепаросвинособаки насладятся им в полной мере.
Просто раньше такого не видели.
Зелесепаросвинособаки то же пока раздуплятся не мало времени пройдет...
эти мляди прекрасно знали и тогда и сейчас, что ответка не прилетит.
За предательство глупость и продажность ...