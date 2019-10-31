 Украинская сторона СЦКК призывает наблюдателей ОБСЕ зафиксировать факты нарушений режима "тишина" со стороны наемников РФ на Донбассе, - пресс-центр ООС

Об этом говорится в сообщении на странице штаба операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.

"Украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает, что противник снова нарушил режим прекращения огня. В частности, вчера, российские оккупационные войска совершили 7 обстрелов с применением запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 и 82 мм. Обстрелы зафиксированы вблизи населенных пунктов Крымское (4 раза), Новотошковское, Зайцево Пивничное и Орехово. В общем противник выпустил 8 мин из минометов калибра 120 мм и 39 мин из минометов калибра 82 мм. Украинская сторона СЦКК призывает представителей СММ ОБСЕ зафиксировать факты грубых нарушений установленного режима "тишина" со стороны вооруженных формирований Российской Федерации", - говорится в сообщении.

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