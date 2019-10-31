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 Политика Украины
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 Украинская сторона СЦКК призывает наблюдателей ОБСЕ зафиксировать факты нарушений режима "тишина" со стороны наемников РФ на Донбассе, - пресс-центр ООС

Украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) на Донбассе сообщила о нарушении режима прекращения огня со стороны наемников РФ и обратилась к представителям СММ ОБСЕ для фиксации обстрелов.

Об этом говорится в сообщении на странице штаба операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.

"Украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает, что противник снова нарушил режим прекращения огня. В частности, вчера, российские оккупационные войска совершили 7 обстрелов с применением запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 и 82 мм. Обстрелы зафиксированы вблизи населенных пунктов Крымское (4 раза), Новотошковское, Зайцево Пивничное и Орехово. В общем противник выпустил 8 мин из минометов калибра 120 мм и 39 мин из минометов калибра 82 мм. Украинская сторона СЦКК призывает представителей СММ ОБСЕ зафиксировать факты грубых нарушений установленного режима "тишина" со стороны вооруженных формирований Российской Федерации", - говорится в сообщении.

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Украинская сторона СЦКК призывает наблюдателей ОБСЕ зафиксировать факты нарушений режима тишина со стороны наемников РФ на Донбассе, - пресс-центр ООС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3156962
 
 
 Топ комментарии
 
"У нас розвели війська. Що буде з тим населенням, що проживає у Золотому-4? Як це буде відбуватися, хто буде там? Чи будуть якось захищати те місцеве населення? Тому, що війська розвели, ЗСУ там немає… Що буде з населенням далі? Ми цього не розумієм, нам ніхто нічого про це не казав. Жодного разу нам не пояснили цього. Обстріли ще йдуть. І вчора були обстріли, і позавчора були обстріли…" - заначила ще одна місцева мешканка.

Журналистов не пускают в Золотое.
Для этого и желтый режим.
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Нет.
Это варенье.
Все время повторяй это слово и не почувствуешь вкус гавна которым тебя кормят.
Варенье.
Варенье.
Варенье...
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"У нас розвели війська. Що буде з тим населенням, що проживає у Золотому-4? Як це буде відбуватися, хто буде там? Чи будуть якось захищати те місцеве населення? Тому, що війська розвели, ЗСУ там немає… Що буде з населенням далі? Ми цього не розумієм, нам ніхто нічого про це не казав. Жодного разу нам не пояснили цього. Обстріли ще йдуть. І вчора були обстріли, і позавчора були обстріли…" - заначила ще одна місцева мешканка.

Журналистов не пускают в Золотое.
Для этого и желтый режим.
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Фсё прапала, да? Капітуляція?Украинская сторона СЦКК призывает наблюдателей ОБСЕ зафиксировать факты нарушений режима "тишина" со стороны наемников РФ на Донбассе, - пресс-центр ООС - Цензор.НЕТ 4721
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Нет.
Это варенье.
Все время повторяй это слово и не почувствуешь вкус гавна которым тебя кормят.
Варенье.
Варенье.
Варенье...
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А скажи, сепар, как называется, если армия любого государства добровольно отступает с линии фронта? Не вынужденно, а добровольно?
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И учитывай ещё момент. На своей территории.
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А скажи, сепар, чего три года назад ты так не сцался кипятком из за требования развода войск в том самом Золотом?
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А? Так три года назад развели в Золотом? А что ж тогда зебил щас разводит?
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Знаем. Знаем... Ты и Зе очень устали от войны. Он устал бегая от повесток из военкомата, а ты сидя в лахте за компом по 14 часов в сутки.
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Тебе боевой диван мозоли еще не натер, воен?
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Проукраінські нажаль вже виіхали Хто в Гірське а хто і далі
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А чего три года назад это была бы велика перемога сивочолого гетьмана, а ныне это самая зрадная зрада?


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Після припинення обстрілів, як я розумію.
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Устойчівоє перемиріє достігнуто.(Данилюк)
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смешно! Украинская сторона СЦКК призывает наблюдателей ОБСЕ зафиксировать факты нарушений режима "тишина" со стороны наемников РФ на Донбассе, - пресс-центр ООС - Цензор.НЕТ 5187
в 2014 мы ездили в Марик и из Донецка на Марик, т.ж. ездили танки со свинообакими на борту...
и наши автобусы заставляли быстро проезжать, когда они начинали стрелять....
а ОБСЕ в это время, писали что ничего не видят... я здесь и тогда об этом писал!
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Русский мир он такой.
Зелесепаросвинособаки насладятся им в полной мере.
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Довбодятли стоять і дивляться. А якщо прилетить отвєтка?
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Они в афуе.
Просто раньше такого не видели.
Зелесепаросвинособаки то же пока раздуплятся не мало времени пройдет...
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когда у нас из дворов стреляли, самки с колясками спокойно прогуливались, кляня во всем хунту/фашиздов...
эти мляди прекрасно знали и тогда и сейчас, что ответка не прилетит.
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Я думаю что это справедливо.
За предательство глупость и продажность ...
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Глупо надеяться на глухослепое и пропутинское ОБСЕ.
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При Пете не "призывали там кого-то что-то зафиксировать". При Пете уничтожали опорники врага и продвигались вперед. Это было в сто раз эффективнее.
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В наших условиях и для нас ОБСЕ не только бесполезная, но даже в некоторой степени вредная организация.
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