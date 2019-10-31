 Рада сегодня рассмотрит снятие неприкосновенности с Дубневича и послушает обращение Столтенберга

Об этом говорится в повестке дня Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Так, рассмотрение представления "О даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Украины Ярослава Дубневича Васильевича" предусмотрено первым вопросом повестки дня. Накануне Комитет ВР по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента признал законными представления генерального прокурора Руслана Рябошапки относительно снятия неприкосновенности, задержания и ареста Ярослава Дубневича.
По данным ГПУ, в ходе досудебного расследования было собрано достаточно доказательств для сообщения Дубневичу о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 УКУ (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). По версии следствия, эти действия повлекли убытки в размере 93 млн 277 тыс. грн.
В частности, как утверждают следователи, будучи депутатом VIII созыва и председателем Комитета ВР по вопросам транспорта, Дубневич вместе с сообщниками разработал схему согласованного завышения цены при реализации стрелочной продукции для филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця".
Также в повестке дня - рассмотрение во втором чтении президентского законопроекта №1031 о конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов.
Кроме того, повестка предусматривает рассмотрение в первом чтении законопроектов №1209 и №1210, которые предусматривают внесение изменений в Налоговый кодекс и другие законодательных актов относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических несогласованностей в налоговом законодательстве.
Депутаты также планируют принять решение о создании Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования пожаров (взрывов) на складах боеприпасов в Ичне (Черниговская область), Калиновке (Винницкая обл.), Балаклее (Харьковская обл.), Сватово (Луганская обл.) и Кривом Роге (Днепропетровская обл.) в период с 2014 по 2018 годы (проект постановления №2312).
Запланировано рассмотрение проекта постановления №2344 "Об увольнении с должностей членов Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания". Проект постановления предусматривает увольнение с должностей членов Нацсовета Ольги Герасимьюк, Александра Ильяшенко и Олега Черныша в связи с окончанием пятилетнего срока полномочий.
Среди прочего, в первом чтении планируется рассмотрение нескольких правительственных законопроектов - №2168 по формированию государственной политики в сфере труда, трудовых отношений, занятости населения и трудовой миграции, №2179 "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", №2189 "О внесении изменений в Закон Украины "О добровольном объединении территориальных общин" (относительно упрощения процедуры утверждения перспективных планов формирования территорий общин Автономной Республики Крым, областей)".
Также в первом чтении депутаты рассмотрят законопроекты №2110 "О публичные электронные реестры", №2164 "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно усовершенствования отдельных положений в связи с осуществлением специального досудебного расследования", №2165 "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно усовершенствования порядка изменения обвинения в суде".
Во втором чтении парламентарии должны рассмотреть законопроекты №1041 о введении среднесрочного планирования развития и содержания автомобильных дорог общего пользования, №1152-1 относительно ответственности за фальсификацию лекарственных средств или обращение фальсифицированных лекарственных средств.
Также, в четверг, 31 октября в Верховной Раде запланировано выступление Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Столтенберг выступит с обращением к парламенту Украины. Его выступление запланировано на 11:50.
их там уже нет.....
На севере Мозамбика погибли пять бойцов российской частной компании «Вагнера»
Об этом сообщает местное издание «Карта де Мозамбик». По его данным, это произошло еще 27 октября, когда колонна с российскими наемниками попала в засаду.
В бою погибли 20 военнослужащих правительственной армии и пятеро россиян. Все они были обезглавлены. Официальной информации о гибели граждан россии в Африке, нет.
В начале октября то же издание сообщало о гибели бойца ЧВК «Вагнера» в Мозамбике. Тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в этой стране российских военных нет.
Так сняли же неприкосновенность? Или как всегда: вроде сняли, а с другой стороны - и не сняли вовсе. Законотворчество Зекоманды заведомо несет двойной подход. Для обывателя громким и крикливым названием, а по сути - закон ни о чем с нулевым применением.