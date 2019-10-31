 Сертификация педагогов: сегодня учителя будут сдавать независимое тестирование

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте УЦОКО.
"Допуск участников сертификации в пункты тестирования будет осуществляться с 10:15 до 10:50. Тестирование начнется в 11:00. Для входа в пункт тестирования участник сертификации должен иметь при себе паспорт или другой документ, удостоверяющий личность и письмо-вызов. Письмо-вызов необходимо самостоятельно распечатать из кабинета участника сертификации", - сказано в сообщении.
Отмечается, что участники сертификации, документы которых содержат расхождения в персональных данных, должны также предоставить соответствующий документ, который подтвердит эти изменения.
Копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, не дает права на допуск участников к пункту тестирования.
"Рекомендуем также взять с собой две-три ручки с чернилами насыщенного черного цвета и две-три ручки с чернилами черного цвета, а также, по желанию, маленькую прозрачную бутылку (без этикетки) с питьевой водой", - говорится в сообщении.
Тестирование профессиональных знаний и умений учителей начальных классов пройдет 180 мин. Тест состоит из 100 заданий. Максимальное количество баллов, которое можно набрать, правильно выполнив все задания теста независимого тестирования, - 100.
В УЦОКО напомнили участникам сертификации, что в аудитории пункта тестирования инструкторы должны выдать Карточку участника сертификации. Ответственный за пункт тестирования сделает отметку о прохождении независимого тестирования в карточке участника сертификации: "Не оставляйте пункт тестирования без проставления отметки в карточке участника сертификации!"
По завершению работы над тестом участники сертификации должны сдать старшему инструктору бланки ответов и тетради с заданиями теста, которые сразу же вкладываются в пакет для отправки материалов.
И на сайте Міносвіти при Гриневич пишут "зустріч з" , а не "із"
Как же так, порохнявые??? Опять обхезались в своих притензиях?? Что у вас в методичке на сегодня написано??
зачем тупость жирным шрифтом выделять, сержик?
поїдь в росіску глубінку, там такий "руцький", зовсім на українську мову не схожий.
Достоевский? Толстой?, Куприн, Бунин, Паустовский? Исключения из шолоховских легенд про тихий дон... нашел великий и могучий...
предвижу твое возражение, мол, апачимунарускам... Отвечаю, я не считаю этот язык руским. Я внес свою лепту в его формирование. Это, с моей т.з., лингва-франка, унаследованный из си-си-си-пи и обогащенный реалиями современности.
оттакафуйня, малята
Особисто не уявляю, щоб моя вчителька з української мови зробила стільки жахливих помилок.
Утім, це тестування, якщо воно справді буде об'єктивним, має відсіяти бодай маразматиків, яких не можна ніяким чином викурити зі шкіл.
Ще би в тому центрі навчились грамоті самі інструктори. І не робили помилок.
Хотя о чем это я, некоторые Моники, с вероятностью 99,9% т.ж. экзамен на гражданство не сдали бы!