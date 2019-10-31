 Сертификация педагогов: сегодня учителя будут сдавать независимое тестирование

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте УЦОКО.

"Допуск участников сертификации в пункты тестирования будет осуществляться с 10:15 до 10:50. Тестирование начнется в 11:00. Для входа в пункт тестирования участник сертификации должен иметь при себе паспорт или другой документ, удостоверяющий личность и письмо-вызов. Письмо-вызов необходимо самостоятельно распечатать из кабинета участника сертификации", - сказано в сообщении.

Отмечается, что участники сертификации, документы которых содержат расхождения в персональных данных, должны также предоставить соответствующий документ, который подтвердит эти изменения.

Копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, не дает права на допуск участников к пункту тестирования.

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"Рекомендуем также взять с собой две-три ручки с чернилами насыщенного черного цвета и две-три ручки с чернилами черного цвета, а также, по желанию, маленькую прозрачную бутылку (без этикетки) с питьевой водой", - говорится в сообщении.

Тестирование профессиональных знаний и умений учителей начальных классов пройдет 180 мин. Тест состоит из 100 заданий. Максимальное количество баллов, которое можно набрать, правильно выполнив все задания теста независимого тестирования, - 100.

В УЦОКО напомнили участникам сертификации, что в аудитории пункта тестирования инструкторы должны выдать Карточку участника сертификации. Ответственный за пункт тестирования сделает отметку о прохождении независимого тестирования в карточке участника сертификации: "Не оставляйте пункт тестирования без проставления отметки в карточке участника сертификации!"

По завершению работы над тестом участники сертификации должны сдать старшему инструктору бланки ответов и тетради с заданиями теста, которые сразу же вкладываются в пакет для отправки материалов.