EN|RU|UK
Темы дня: Коррупционный скандал в Слуге народа Формула Штайнмайера Номер 95 Квартала о Гонтаревой Выборы в США и Украина Оружейный скандал с Гладковским Протесты против формулы Штайнмайера Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Общество
  3092  39
Все про:сертификат (26) учитель (306) Центр оценивания качества образования (71)

 Сертификация педагогов: сегодня учителя будут сдавать независимое тестирование

31 октября участники пилотной сертификации педагогов будут сдавать независимое тестирование.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте УЦОКО.

"Допуск участников сертификации в пункты тестирования будет осуществляться с 10:15 до 10:50. Тестирование начнется в 11:00. Для входа в пункт тестирования участник сертификации должен иметь при себе паспорт или другой документ, удостоверяющий личность и письмо-вызов. Письмо-вызов необходимо самостоятельно распечатать из кабинета участника сертификации", - сказано в сообщении.

Отмечается, что участники сертификации, документы которых содержат расхождения в персональных данных, должны также предоставить соответствующий документ, который подтвердит эти изменения.

Копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, не дает права на допуск участников к пункту тестирования.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пробное ВНО состоится 21 и 28 марта 2020 года, - УЦОКО. ИНФОГРАФИКА

"Рекомендуем также взять с собой две-три ручки с чернилами насыщенного черного цвета и две-три ручки с чернилами черного цвета, а также, по желанию, маленькую прозрачную бутылку (без этикетки) с питьевой водой", - говорится в сообщении.

Тестирование профессиональных знаний и умений учителей начальных классов пройдет 180 мин. Тест состоит из 100 заданий. Максимальное количество баллов, которое можно набрать, правильно выполнив все задания теста независимого тестирования, - 100.

В УЦОКО напомнили участникам сертификации, что в аудитории пункта тестирования инструкторы должны выдать Карточку участника сертификации. Ответственный за пункт тестирования сделает отметку о прохождении независимого тестирования в карточке участника сертификации: "Не оставляйте пункт тестирования без проставления отметки в карточке участника сертификации!"

По завершению работы над тестом участники сертификации должны сдать старшему инструктору бланки ответов и тетради с заданиями теста, которые сразу же вкладываются в пакет для отправки материалов.

Источник: https://censor.net.ua/n3156957
 
 
 Топ комментарии
 
Хай сочатку тест на грамотність здасть новий ЗЕміністр освіти Анна Новосад :

Сертификация педагогов: сегодня учителя будут сдавать независимое тестирование - Цензор.НЕТ 979
 показать весь комментарий
 
После сертификации начнут платить по 4 000 гривен или долларов?
 показать весь комментарий
 
Загалом, тема про тестування вчителів, а тобі Пеца знову в штани насрав.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
После сертификации начнут платить по 4 000 гривен или долларов?
 показать весь комментарий
 
 
Хай сочатку тест на грамотність здасть новий ЗЕміністр освіти Анна Новосад :

Сертификация педагогов: сегодня учителя будут сдавать независимое тестирование - Цензор.НЕТ 979
 показать весь комментарий
 
 
Мова Армія Віра - Пожрать Поспать Поржать. Думай те ...
 показать весь комментарий
 
 
Дикторы по ТВ всегда говорят "зустріч з Міністром", а не "із Міністром"...
И на сайте Міносвіти при Гриневич пишут "зустріч з" , а не "із"
Как же так, порохнявые??? Опять обхезались в своих притензиях?? Что у вас в методичке на сегодня написано?? Сертифікація педагогів: сьогодні вчителі складатимуть незалежне тестування - Цензор.НЕТ 6659
Сертифікація педагогів: сьогодні вчителі складатимуть незалежне тестування - Цензор.НЕТ 2600
 показать весь комментарий
 
"...Опять обхезались в своих притензиях??" ага...в притензиях... в притензиях и претязаниях...

зачем тупость жирным шрифтом выделять, сержик?
 показать весь комментарий
 
Шо думать, Барсук? Я живу в Харькове. Ни один мой знакомый не отдал голос за Зегенерата, потому что никому не нужен клоун в роли президента. Вот уж точно, лучше с умнымИ потерять, чем с дуракАМИ найти... Так про что думать? У меня нет инструментов воздействия на 73% идиотов. Пускай испьют свою позорную чашу до дна, обеднеют, обнищают, выкупаются в говне и ОНИ начнут задумываться. Может мысль какая в зебильную головку заскочит. Может родители перестанут давать деньги на секон-хэнд, потому что и на него не будет хватать... посмотрим...

 показать весь комментарий
 
 
Задачі вирішуються, завдання виконуються. В українській мові дуже багато запозиченних слів з інших мов, тому це не помилки, а історичні наслідки.
 показать весь комментарий
 
 
Та да, московиты сказочники известные... сложно это назвать развитием.
 показать весь комментарий
 
 
а чому в росіском більшість слів запозичена з тюркської та німецької ?
поїдь в росіску глубінку, там такий "руцький", зовсім на українську мову не схожий.
 показать весь комментарий
 
 
Що ти мелеш ,їдь в свою парашу і там розповідай про їхнє ординське наречиє ,гнида кацапська.
 показать весь комментарий
 
 
Барсук, ты, часом, не кацап? "Действительно, русские были свободны"... это что, издевка? Лапотники всегда были в рабстве. В рабском, крепостном, камуноидном. Их продавали, как скот, покупали, как скот, заставляли пахать, как скотину. Это что, свобода? О каком, плять, развитии языка идет речь, когда вся образованная часть дворянства говорила на французском. Но, будучи генетически предрасположенной к рабству, они не оставили этой привычки даже в пору и в пост-пору наполеоновского нашествия. Об уровне развития современного рускава языка можешь судить сам, поехав, например, в вологодскую, псковскую, архангельскую губернии. От там ты насладишься рюзьким диалектом украинского.
Достоевский? Толстой?, Куприн, Бунин, Паустовский? Исключения из шолоховских легенд про тихий дон... нашел великий и могучий...
предвижу твое возражение, мол, апачимунарускам... Отвечаю, я не считаю этот язык руским. Я внес свою лепту в его формирование. Это, с моей т.з., лингва-франка, унаследованный из си-си-си-пи и обогащенный реалиями современности.
оттакафуйня, малята
 показать весь комментарий
 
 
Людина, яка працює в освітній галузі, має себе контролювати і бути прикладом.
Особисто не уявляю, щоб моя вчителька з української мови зробила стільки жахливих помилок.
 показать весь комментарий
 
 
через ці історичні наслідки я не хочу тут писати українською, бо зроблю дуже много помилок... тобто не хочу паплюжити мову своєю писаниною...соромно. А їй ні. Бо вона - міністр освіти - кладезь мудрощі, плїйять...
 показать весь комментарий
 
А вобще-то я рад за учителей. Они, вместе с шахтёрами и медиками, самые недооценённые професси ( судя по их вечному "нам мало"). Вот подтвердят свою квалификацию.
 показать весь комментарий
 
 
Педагоги -- золотий фонд усі фальсифікаторів на виборах.
Утім, це тестування, якщо воно справді буде об'єктивним, має відсіяти бодай маразматиків, яких не можна ніяким чином викурити зі шкіл.
 показать весь комментарий
 
 
и кто останется? Так и без того одни неудачники, не нашедшие себя даже на "Барабашово"... Кто останется в школе?
 показать весь комментарий
 
Рекомендуємо такою взяти із собою дві-три ручки із чорнилом

Ще би в тому центрі навчились грамоті самі інструктори. І не робили помилок.
 показать весь комментарий
 
 
Мне интереснее, как отличить пасту насвщенного чёрного цвета от просто чёрного?
 показать весь комментарий
 
 
Відкрий заспамлений коментар і побачиш.
 показать весь комментарий
 
а хто не проходить це вступне завдання, взагалі до іспиту не допускається. Сертифікація педагогів: сьогодні вчителі складатимуть незалежне тестування - Цензор.НЕТ 1703
 показать весь комментарий
 
 
А вчителі в Золотому теж проходитимуть тест?
 показать весь комментарий
 
 
А на гражданство когда они будут экзамены сдавать? Если послушать чему некоторые преподаватели учат детей про украинских фашиздов, волосы дыбом становятся.....
Хотя о чем это я, некоторые Моники, с вероятностью 99,9% т.ж. экзамен на гражданство не сдали бы! Сертифікація педагогів: сьогодні вчителі складатимуть незалежне тестування - Цензор.НЕТ 648
 показать весь комментарий
 
 
У порохососов утренний понос,им надо тему подбирать типа Пеца самый крутой чувак
 показать весь комментарий
 
Загалом, тема про тестування вчителів, а тобі Пеца знову в штани насрав.
 показать весь комментарий
 
 
Та у них утро начинается с чистки обосраных штанов с криками клятый Порошенко.
 показать весь комментарий
 
 
Як жартують вчителі - у владі сьогодні не найкращі наші учні. От тепер ті самі, далеко не найкращі, і перевірять вчителів. Тут одна міністерка освіти чого варта.
 показать весь комментарий
 
 
Интересно как трудовик с физруком будут проходить сертификацию) Кто больше выпьет чтоли? Сертифікація педагогів: сьогодні вчителі складатимуть незалежне тестування - Цензор.НЕТ 6615
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх